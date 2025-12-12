BTC SEA Games 33 bị chỉ trích thiếu tôn trọng VĐV khi trao huy chương

"Tôi có góp ý với tinh thần xây dựng. Lễ trao huy chương nên tiến hành việc kéo quốc kỳ lên đỉnh cột cờ.

Điều đó sẽ mang lại cảm giác "thiêng liêng" hơn cho quốc kỳ so với việc đứng nghiêm trước tường như thế này... nó có vẻ hơi kỳ lạ", Teeruch Poparnich, hiện đang là bình luận viên thể thao chia sẻ trên mạng xã hội về việc Ban tổ chức (BTC) SEA Games không tổ chức lễ trao huy chương như truyền thống trước đây.

Nghi lễ trao huy chương cho các VĐV tại SEA Games 33 bị chỉ trích thiếu trang trọng (Ảnh: Khoa Nguyễn).

Theo đó, sau khi các VĐV giành huy chương, thay vì thực hiện nghi lễ kéo cờ và hát quốc ca các quốc gia giành được huy chương ở các môn thi đấu, BTC SEA Games 33 đã sử dụng một màn hình LED cỡ lớn, hiển thị quốc kỳ và bật nhạc quốc ca để tôn vinh các VĐV.

"Lễ trao huy chương SEA Games 2025 thiếu sự trang trọng, VĐV giống như đứng nghiêm dựa vào tường", tờ Thairath cũng bày tỏ sự không đồng tình với cách làm của BTC SEA Games 33.

Bình luận viên thể thao nổi tiếng người Thái Lan, Adisorn Phungya, cũng lên tiếng chỉ trích: "Thật đáng thương. BTC SEA Games lại tổ chức lễ trao huy chương với việc hát quốc ca và chiếu quốc kỳ trên màn hình LED? Thật điên rồ!!! Nghi lễ trang trọng nên là kéo quốc kỳ lên đỉnh cột cờ trong tiếng quốc ca vì họ là số một, là nhà vô địch!".

"Cách làm này là rất tùy tiện và trái với truyền thống", một người hâm mộ Thái Lan bình luận trên mạng xã hội.

"Tôi hoàn toàn đồng ý. Cảm giác hơi giả tạo. Có lẽ họ sẽ gửi file thiết kế huy chương để bạn tự in bằng máy in 3D tại nhà. Haha", một người hâm mộ khác bày tỏ.

"Tôi đã chứng kiến ​​tận mắt tại sân vận động, cảnh tượng đó thật kỳ lạ, buồn cười và cũng rất xấu hổ", người hâm mộ thứ ba nói.

"Tôi cũng cảm thấy như vậy. Thật không ổn chút nào. Tôi rất sốc... Cảm giác tự hào là được hát quốc ca trong khi chứng kiến ​​lá cờ được kéo lên đỉnh cột cờ. Có vẻ như ban tổ chức chưa bao giờ trải nghiệm cảm giác tự hào khi là người Thái trước đây", một người hâm mộ chốt lại.