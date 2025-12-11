Giành vé vào bán kết SEA Games, tuyển nữ và U22 Việt Nam được thưởng lớn

Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam thắng Myanmar 2-0 trong trận đấu diễn ra chiều nay, tại Chonburi. Chiến thắng này giúp cho đoàn quân của HLV Mai Đức Chung dẫn đầu bảng B, nội dung bóng đá nữ. Philippines đứng nhì bảng, còn Myanmar bị loại.

Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam được thưởng 700 triệu đồng sau khi giành vé vào bán kết (Ảnh: Tuấn Bảo).

Quan trọng hơn, chiến thắng này giúp đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam tránh được đội chủ nhà Thái Lan ở bán kết. Đoàn quân của HLV Mai Đức Chung chỉ phải gặp đối thủ yếu Indonesia ở bán kết vào ngày 14/12.

Việc giành vé vào bán kết giúp HLV Mai Đức Chung giải tỏa được những căng thẳng trong những ngày qua, sau trận thua Philippines 0-1 hôm 8/12. Ngay sau trận đấu, VFF thưởng cho đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam 700 triệu đồng.

U22 Việt Nam được thưởng 600 triệu đồng (Ảnh: Khoa Nguyễn).

Còn với đội tuyển U22 Việt Nam, đội bóng của HLV Kim Sang Sik cũng giành vé vào bán kết nội dung bóng đá nam, với vị trí đầu bảng B.

U22 Việt Nam thắng nhẹ nhàng U22 Malaysia 2-0, trong trận đấu diễn ra chiều nay trên sân Rajamangala tại Bangkok.

Đội tuyển U22 Việt Nam được VFF thưởng 600 triệu đồng cho vé vào bán kết. So với đội tuyển bóng đá nữ, đường vào bán kết của đội tuyển U22 Việt Nam đỡ gập ghềnh hơn, do các cầu thủ của HLV Kim Sang Sik chỉ thi đấu hai trận ở vòng bảng (đội tuyển bóng đá nữ thi đấu 3 trận).