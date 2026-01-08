Chứng khoán giảm 6 điểm về cuối phiên, cổ phiếu Vietcombank tăng trần

Thị trường chứng khoán ngày 8/1 tăng điểm mạnh ở đầu phiên rồi bất ngờ giảm trong những phút cuối. Chỉ số VN-Index giảm hơn 6 điểm còn 1.855,56 điểm.

Trong bối cảnh thị trường chinh phục chỉ số ở mức cao, giá trị giao dịch trên sàn tiếp tục được cải thiện đáng kể. Đã từ rất lâu, thanh khoản sàn HoSE mới chạm mốc 40.100 tỷ đồng, cao hơn 70% so với giá trị giao dịch bình quân/ngày của tháng 12.

Chứng khoán bất ngờ giảm cuối phiên (Ảnh: Hữu Khoa).

Trong nhóm VN30, 2 cổ phiếu "họ" Vingroup gồm VHM và VRE đột ngột giảm sàn, "trắng" bên mua. Mỗi cổ phiếu đều có khối lượng giao dịch 15-16 triệu đơn vị. Cả 2 mã này đều ảnh hưởng tiêu cực nhất đến chỉ số chung.

Tuy nhiên, nhà đầu tư nước ngoài lại có phản ứng trái ngược với diễn biến này. Khối ngoại bán ròng hơn 334 tỷ đồng cổ phiếu VHM nhưng lại mua ròng gần 283 tỷ đồng cổ phiếu VIC.

Ngược lại, chỉ số cũng được hỗ trợ bởi đà tăng của cổ phiếu VCB (Vietcombank). Mã này tăng trần phiên hôm nay, lên 63.700 đồng/đơn vị, giá trị thanh khoản đạt hơn 27 triệu cổ phiếu.

Cùng với VCB, nhóm cổ phiếu ngành ngân hàng tiếp tục thức giấc trong ngày này như BIDV tăng 5,13%, PGB tăng 3,25%, BAB tăng 2,42%...

Nhà đầu tư nước ngoài mua ròng 542 tỷ đồng phiên hôm nay. Các mã được mua ròng mạnh như VIC, SHB, TCX, VCB, GAS, HPG, MBB. Ngược lại, MCH, VHM, DXG bị bán ròng.