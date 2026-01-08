Động thái mới khiến Djokovic bị hoài nghi trước Australian Open 2026

Djokovic thông báo trên trang cá nhân về lý do vắng mặt ở Adelaide International tại Australia tuần này: "Về thể chất, không may là tôi chưa hoàn toàn sẵn sàng. Tôi từng vô địch ở Adelaide 3 năm trước và rất hào hứng mỗi khi trở lại đó. Hiện tôi tập trung cho Australia Open và mong sớm có mặt ở Melbourne".

Djokovic đang giữ kỷ lục 10 lần vô địch Australian Open (Ảnh: ATP).

Quyết định này đồng nghĩa với việc tay vợt giữ kỷ lục 10 lần vô địch Australian Open sẽ không góp mặt tại giải ATP diễn ra ở Adelaide. Cựu số một thế giới Andy Roddick lo ngại rằng thể trạng của Djokovic sẽ khó lòng đạt mức ổn định ở giải Grand Slam diễn ra từ ngày 18/1 đến 1/2.

Andy Roddick nói về thể trạng của Djokovic khi bước vào năm 2026: "Đây thực sự là vấn đề đáng ngại bởi cậu ấy không dễ hồi phục ở tuổi 38. Nếu không còn đủ nhanh và mạnh, Djokovic gần như không thể thắng Alcaraz và Sinner. Những tay vợt trẻ khác cũng sẽ làm khó cậu ấy bằng thể lực vượt trội".

Djokovic từng dính chấn thương vai ở giải Athens Open cuối năm ngoái, dẫn tới việc rút khỏi ATP Finals 2025. Ngôi sao sinh năm 1987 nỗ lực tìm kiếm Grand Slam thứ 25 trong sự nghiệp, nhưng việc không đạt thể lực tốt nhất khiến anh không được đánh giá cao nếu phải đối đầu Sinner, Alcaraz.

Với việc là hạt giống số 4 ở Australian Open 2026, Djokovic chỉ có thể gặp Sinner, Alcaraz và Zverev từ vòng bán kết. Năm ngoái, Nole nỗ lực để tiến vào bán kết cả 4 giải Grand Slam, nhưng anh không thể góp mặt tại chung kết.