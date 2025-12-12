Campuchia đưa ra tuyên bố bất ngờ sau khi rút lui khỏi SEA Games

Một ngày sau lễ khai mạc SEA Games (9/12), đoàn thể thao Campuchia bất ngờ tuyên bố rút khỏi tất cả các môn thi đấu tại giải đấu này. Điều đó khiến cho làng thể thao Đông Nam Á thực sự rúng động.

Lý do mà phía Campuchia đưa ra là muốn đảm bảo an toàn cho vận động viên theo yêu cầu của gia đình của họ. Sau khi toàn đoàn Campuchia về nước, Trưởng đoàn Nhan Sokvisal mô tả họ đã hoàn thành nhiệm vụ.

Đoàn thể thao Campuchia tham gia vào lễ khai mạc SEA Games (Ảnh: Kampuchea Thmey).

Ông Nhan Sokvisal chia sẻ: “Chúng tôi đã hoàn thành nhiệm vụ trong thời gian ngắn và thực sự ý nghĩa. Tôi xin gửi lời cảm ơn tới gia đình, người thân và bạn bè đã quan tâm tới chúng tôi. Đoàn Campuchia đã trở về an toàn”.

Tổng thư ký Ủy ban Olympic Campuchia, Vath Chamroeun, nhấn mạnh: “Nhìn chung, trước khi về nước, chúng tôi đã hoàn thành nghĩa vụ của mình. Đoàn thể thao Campuchia đã tham gia cuộc họp kỹ thuật, dự nghi thức chào cờ và lễ khai mạc. Nước chủ nhà Thái Lan rất hiếu khách, đón tiếp chúng tôi nồng nhiệt, theo đúng nghi thức thể thao”.

Đoàn thể thao Campuchia đã về nước (Ảnh: Phnom Penh Post).

Phó Thủ tướng Thong Khon, Chủ tịch Ủy ban Olympic Quốc gia Campuchia bày tỏ lời cảm ơn đối với tất cả ý kiến đã ủng hộ quyết định rút đoàn thể thao và các vận động viên Campuchia khỏi SEA Games 33 tại Thái Lan.

Ông cũng nhấn mạnh rằng việc Campuchia tham dự SEA Games 33, dù chỉ với số lượng rất ít, đã là hoàn thành nghĩa vụ của một thành viên Hội đồng Thể thao Đông Nam Á. Campuchia đã tham dự cuộc họp Hội đồng, dự lễ kéo cờ của các nước thành viên và có mặt trong lễ khai mạc đại hội.

Do đó, cả Hội đồng Thể thao Đông Nam Á, Hội đồng Olympic châu Á (OCA), Ủy ban Olympic Quốc tế (IOC) hay các tổ chức thể thao Olympic khác đều không thể phê phán hay cáo buộc Campuchia về quyết định rút đoàn và vận động viên của mình, bởi Campuchia đã hoàn thành đầy đủ nghĩa vụ của mình.