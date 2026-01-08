Báo Malaysia ngạc nhiên khi U23 Việt Nam chiến thắng

U23 Việt Nam giành chiến thắng 2-0 trước U23 Jordan

“U23 Việt Nam gây sốc khi hạ gục U23 Jordan”, đó là dòng tít xuất hiện trên tờ Makan Bola sau khi U23 Việt Nam chiến thắng 2-0 trước đội bóng Tây Á vào tối 6/1.

Tờ Makan Bola bất ngờ khi U23 Việt Nam hạ gục U23 Jordan (Ảnh: AFC).

Trong bài viết, tác giả nhấn mạnh: “U23 Việt Nam đã tạo nên bất ngờ khi đánh bại đội bóng mạnh ở khu vực Tây Á là U23 Jordan trong trận mở màn giải U23 châu Á. Sau khi giành chức vô địch SEA Games 33, U23 Việt Nam tiếp tục gây tiếng vang ở giải châu Á.

Mặc dù phải đối đầu với bảng đấu có chủ nhà Saudi Arabia, Jordan và Kyrgyzstan, các học trò của Kim Sang Sik vẫn không hề nao núng. Điều này đã được họ thể hiện trong trận đấu với U23 Jordan.

U23 Việt Nam đã thi đấu phòng ngự phản công khá hay và có được 2 bàn thắng trong hiệp 1. Sang hiệp 2, U23 Jordan thể hiện sức ép và cố gắng xuyên thủng hàng thủ của U23 Việt Nam. Nhưng không may, mọi đợt tấn công của họ đều bị hàng thủ U23 Việt Nam hóa giải”.

Trong khi đó, Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) nhận định U23 Việt Nam giành chiến thắng dễ dàng trước U23 Jordan. Họ đánh giá thủ môn Trung Kiên “không phải đối diện với cơ hội nguy hiểm thực sự nào” dù U23 Việt Nam chịu sức ép của đối thủ trong hiệp 2.

Niềm vui chiến thắng của các cầu thủ U23 Việt Nam (Ảnh: AFC).

Chiến thắng trước U23 Jordan giúp HLV Kim Sang Sik nối dài chuỗi trận ấn tượng. Tính trong các giải đấu chính thức, U23 Việt Nam vẫn duy trì thành tích toàn thắng khi được dẫn dắt bởi HLV người Hàn Quốc.

Ở giải U23 Đông Nam Á, U23 Việt Nam hạ gục Lào (3-0), Campuchia (2-1), Philippines (2-1) và Indonesia (1-0) để giành chức vô địch. Sau đó, tới vòng loại giải U23 châu Á, “Rồng vàng” tiếp tục đánh bại ba đối thủ là Bangladesh (2-0), Singapore (1-0) và Yemen (1-0). Ở kỳ SEA Games 33 vừa qua, U23 Việt Nam tiếp tục thắng Lào (2-1), Malaysia (2-0), Philippines (2-0) và Thái Lan (3-2) và giành tấm Huy chương vàng.

Ở lượt trận thứ hai, U23 Việt Nam sẽ đối đầu với U23 Kyrgyzstan vào lúc 21h ngày 9/1. Đoàn quân của HLV Kim Sang Sik có thể giành tấm vé đi tiếp nếu như hạ gục đối thủ Trung Á trong trận này.