Ban tổ chức SEA Games lại sai sót nghiêm trọng, nhầm cờ Việt Nam

Sự việc xảy ra ở hiệp hai của trận U22 Việt Nam gặp Malaysia trên sân Rajamangala chiều qua (11/12). Khi đội tuyển U22 Việt Nam thực hiện 3 sự thay đổi người, hình ảnh xuất hiện trên truyền hình lại thành ra là đội Malaysia và cờ Malaysia.

Sai sót nghiêm trọng: BTC SEA Games nhầm cờ và tên đội U22 Việt Nam thành Malaysia (Ảnh chụp màn hình).

Rất nhiều lần tại SEA Games năm nay, khâu kỹ thuật sản xuất hình ảnh của nước chủ nhà Thái Lan mắc sai sót dạng như trên, họ nhầm cờ các nước hết lần này đến lần khác.

Đầu tiên là trong phần giới thiệu nội dung bóng đá nữ, cờ Thái Lan nhầm thành cờ Việt Nam, cờ Indonesia thành cờ Lào. Tiếp đến là sai sót hàng loạt ở phần giới thiệu về nội dung bóng rổ 3x3, một loạt nước được gắn cờ Philippines và một loạt nước khác được gắn cờ Thái Lan.

Sau đó, sai sót lớn xuất hiện trong lễ khai mạc ngày 9/12, màn hình giới thiệu nước chủ nhà của SEA Games 19 năm 1997, nhưng phần hiển thị cờ lại là cờ Singapore.

Cho đến hôm qua lại xuất hiện lỗi cờ và tên đội tuyển U22 Việt Nam, thành cờ và tên của đội U22 Malaysia, như đã nêu ở trên.

Những người xem truyền hình giật mình với sai sót nghiêm trọng này của BTC SEA Games. Cần biết rằng sóng truyền hình trực tiếp do BTC chủ nhà cung cấp, các đài truyền hình của các nước, trong đó có Việt Nam chỉ tiếp sóng, và phát ở quốc gia của mình.