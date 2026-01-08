Thêm Bách Hóa Xanh, Lotte Mart ngưng bán sản phẩm Đồ hộp Hạ Long

Công an TP Hải Phòng đã khởi tố 9 bị can liên quan vụ tuồn hơn 120 tấn thịt heo nhiễm bệnh vào Công ty cổ phần Đồ hộp Hạ Long. Trong đó, khoảng 2 tấn trong số này đã được đưa vào chế biến, đóng gói thành phẩm trước khi bị phát hiện.

Đáng chú ý, trên website doanh nghiệp giới thiệu, đối tác của Đồ hộp Hạ Long là hàng loạt siêu thị lớn như Lotte Mart, Saigon Co.op, GO!, MM Mega Market, Winmart, Aeon Mall...

Trước sự vụ trên, nhiều chuỗi siêu thị lớn đã gỡ tất cả sản phẩm chế biến từ thịt lợn của Công ty cổ phần Đồ hộp Hạ Long khỏi các kệ hàng.

Ngay khi có thông tin, phía Bách Hóa Xanh (BHX) cho biết đã chủ động tạm ngưng kinh doanh toàn bộ các mã hàng liên quan để bảo đảm an toàn và ngăn ngừa nguy cơ mất an toàn thực phẩm theo quy trình nội bộ.

Ngoài ra, BHX đã làm việc trực tiếp với nhà cung cấp, yêu cầu cung cấp thông tin chi tiết. Chuỗi còn đang tiếp tục theo dõi sát thông tin từ cơ quan chức năng để triển khai các bước tiếp theo theo đúng quy định.

"Trong thời gian này, BHX vẫn thực hiện các biện pháp cần thiết để bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng theo chính sách hiện hành, bao gồm hỗ trợ khách hàng xử lý các trường hợp liên quan đến sản phẩm đã mua (nếu có), nhằm đảm bảo khách hàng an tâm khi mua sắm.

BHX sẵn sàng phối hợp với Sở trong việc tổng hợp thông tin và sẽ cập nhật ngay khi có diễn biến mới", đại diện BHX nói thêm.

Sản phẩm của Đồ hộp Hạ Long (Ảnh: DT).

Tương tự, Lotte Mart cũng đã cho thu hồi và tạm ngừng kinh doanh tất cả các sản phẩm thuộc Công ty cổ phần Đồ hộp Hạ Long, đồng thời tiếp tục theo dõi kết quả công bố và chỉ đạo từ các cơ quan chức năng.

Song song với đó, Lotte Mart tiếp tục tăng cường các biện pháp kiểm soát nghiêm ngặt đối với tất cả các mặt hàng cung ứng vào hệ thống, không chỉ giới hạn ở nhóm sản phẩm chế biến sẵn.

Riêng đối với nhóm sản phẩm chế biến sẵn, sau khi được thẩm định và cho phép kinh doanh, Lotte Mart còn thực hiện công tác kiểm tra định kỳ tại nhà máy của các nhà cung cấp nhằm giám sát chặt chẽ quy trình sản xuất, qua đó đảm bảo sản phẩm đạt chất lượng và an toàn trước khi đến tay người tiêu dùng.

“Lotte Mart luôn đặt quyền lợi và sức khỏe người tiêu dùng lên hàng đầu, đồng thời cam kết phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng nhằm duy trì môi trường mua sắm an toàn, minh bạch và đáng tin cậy”, thông báo của chuỗi ghi nhận.

Trước đó, đại diện hệ thống MM Mega Market, GO! và Saigon Co.op cho biết ngay khi tiếp nhận thông tin từ cơ quan chức năng, đơn vị này đã chủ động rà soát và tiến hành thu hồi các sản phẩm liên quan trên toàn hệ thống.