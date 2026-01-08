Độc chất Cereulide có trong sữa Nestlé đang bị thu hồi trên toàn cầu là gì?

Tập đoàn thực phẩm đa quốc gia Nestlé đang tiến hành một trong những chiến dịch thu hồi sản phẩm lớn nhất trong lịch sử của mình, ảnh hưởng tới hơn 30 quốc gia trên toàn thế giới, sau khi phát hiện khả năng một số lô sữa bột dành cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ bị nhiễm chất có thể gây hại.

Thông báo thu hồi được Nestlé công bố đầu tháng 1, ban đầu tập trung ở châu Âu nhưng nhanh chóng lan rộng sang châu Phi, châu Mỹ và châu Á.

Sữa Nestlé bị thu hồi trên nhiều quốc gia khắp thế giới (Ảnh: South China Morning Post).

Chiến dịch thu hồi mang tầm toàn cầu

Nestlé cho biết quyết định thu hồi là biện pháp phòng ngừa sau khi nội bộ phát hiện bất thường trong một thành phần nguyên liệu đã sử dụng để sản xuất công thức sữa bột cho trẻ.

Dù hiện chưa có trường hợp bệnh tật nào được xác nhận liên quan đến lô sản phẩm này, công ty và các cơ quan y tế coi việc thu hồi là cần thiết để bảo vệ sức khỏe trẻ nhỏ.

Các sản phẩm bị thu hồi bao gồm nhiều thương hiệu nổi tiếng của Nestlé như SMA, BEBA, NAN và Alfamino, với các lô sản phẩm được sản xuất tại nhiều cơ sở khác nhau và phân phối tới các thị trường toàn cầu.

Danh sách các quốc gia bị ảnh hưởng được cập nhật liên tục. Nhiều nước đã đưa ra cảnh báo hoặc thu hồi bắt buộc theo quy định an toàn thực phẩm của từng quốc gia.

Nestlé khẳng định đơn vị này đang phối hợp chặt chẽ với các cơ quan quản lý thực phẩm và các bên liên quan để thu hồi tất cả sản phẩm bị nghi ngờ trên thị trường, đồng thời cung cấp thông tin về các mã lô và hạn sử dụng liên quan để giúp nhà bán lẻ và người tiêu dùng xác định và loại bỏ chúng.

Công ty cũng đang kiểm tra lại toàn bộ nguyên liệu đầu vào, đặc biệt là dầu a-xít arachidonic và các hỗn hợp dầu liên quan sau khi phát hiện vấn đề chất lượng từ nhà cung cấp chính.

Theo một số nguồn tin, Nestlé đã kiểm tra và thay đổi nhà cung cấp để đảm bảo nguồn nguyên liệu đạt chuẩn an toàn cao nhất.

Chất gây hại trong sữa là gì?

Theo thông báo của Nestlé, hãng phát hiện sữa có chứa cereulide - một loại độc tố (toxin) sản sinh từ vi khuẩn Bacillus cereus.

Bacillus cereus là loại vi khuẩn thường có mặt trong môi trường đất và có thể xâm nhập vào thực phẩm thông qua nguyên liệu không đạt chuẩn, thiết bị sản xuất không vệ sinh hoặc quy trình kiểm soát yếu kém. Loại vi khuẩn này có thể tạo ra nhiều loại độc tố khác nhau khi phát triển và cereulide là một trong số đó.

Theo Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ, cereulide có cấu trúc phân tử rất bền, không phân hủy dưới nhiệt. Chúng không thể loại bỏ hoàn toàn trong sản phẩm dù đã nấu sôi, đun nóng.

Khi được đưa vào cơ thể, đặc biệt là ở trẻ sơ sinh, chất này có thể gây ra các triệu chứng ngộ độc thực phẩm, như buồn nôn, nôn mửa, đau bụng, tiêu chảy, mệt mỏi, chán ăn. Trong trường hợp nặng hơn, có thể dẫn tới mất nước hoặc rối loạn trao đổi chất ở trẻ nhỏ nếu không được chăm sóc y tế kịp thời.

Với hầu hết người lớn khỏe mạnh, triệu chứng ngộ độc do cereulide thường nhẹ và tự khỏi trong 24 giờ. Tuy nhiên, với trẻ sơ sinh, trẻ nhỏ, người già hoặc người có hệ miễn dịch yếu, mức độ nghiêm trọng có thể cao hơn rất nhiều.

Các báo cáo điều tra cho thấy độc tố này không nhất thiết do sản xuất trong dây chuyền Nestlé mà có thể đến từ một nguyên liệu bị nhiễm vi khuẩn từ nhà cung cấp.

Nếu có con cái sử dụng các sản phẩm sữa của Nestlé, phụ huynh cần kiểm tra mã lô và hạn sử dụng trên bao bì sản phẩm với danh sách thu hồi. Nếu sản phẩm sử dụng nằm trong các lô bị thu hồi, trẻ cần được cho ngừng sử dụng ngay lập tức và theo dõi sức khỏe thêm.

Người dùng tham khảo danh mục sữa bị thu hồi trên website chính thức của Cơ quan Tiêu chuẩn Thực phẩm Anh (FSA) tại đây.

Khi bé có triệu chứng nghi ngộ độc như nôn mửa, đau bụng, tiêu chảy, người nhà cần đưa bé đi kiểm tra để tư vấn và xử lý kịp thời.

Tại Việt Nam, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) đã ban hành văn bản lưu ý về một số lô sữa bột trẻ sơ sinh nhãn hiệu Beba và Alfamino do Nestlé sản xuất, đang phân phối tại Đức.

Cơ quan này yêu cầu Nestlé Việt Nam khẩn trương rà soát tình trạng đăng ký, công bố sản phẩm tại Việt Nam, đồng thời báo cáo việc nhập khẩu, phân phối, tồn kho (nếu có) và đề xuất biện pháp xử lý trước ngày 10/1.

Cùng với đó, Cục An toàn thực phẩm đề nghị các bộ, ngành, địa phương phối hợp giám sát, kiểm tra lưu thông trên thị trường, đồng thời khuyến cáo người tiêu dùng không sử dụng các sản phẩm thuộc diện cảnh báo, thu hồi và theo dõi thông tin chính thức từ Bộ Y tế.

Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số cũng cần tăng cường quản lý việc rao bán trên các nền tảng số, yêu cầu gỡ bỏ thông tin quảng cáo và ngừng kinh doanh các lô Beba, Alfamino nếu phát hiện lưu hành tại Việt Nam.