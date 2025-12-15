Thầy trò HLV Kim Sang Sik vỡ òa cảm xúc khi đánh bại Philippines phút cuối

Chiều 15/12, trên sân vận động Quốc gia Rajamangala ở thủ đô Bangkok (Thái Lan), đội tuyển bóng đá U22 Việt Nam đánh bại U22 Philippines với tỉ số 2-0 để bước vào trận chung kết tại SEA Games 33.

Thầy trò HLV Kim Sang Sik như nổ tung, vỡ òa cảm xúc khi tuyển Việt Nam ghi bàn ở phút chính thức cuối cùng của trận đấu.

Trước đó, vào lúc 15h30 trên sân vận động Rajamangala, rất đông đảo CĐV Việt Nam đã có mặt để cổ vũ cho đội nhà, tiếng reo hò đầy khí thế để tiếp sức cho các cầu thủ U22 Việt Nam.

Ngay từ phút đầu tiên, U22 Việt Nam tổ chức tấn công chớp nhoáng, Lê Viktor liên tục chọc sâu vào hàng phòng ngự đối phương để tìm cơ hội xâm nhập vòng cấm.

Hiệp một cả hai bên thi đấu giằng co, phòng thủ khá chắc chắn. Phía U22 Việt Nam, Đình Bắc, Văn Khang cùng Phi Hoàng hoạt động tích cực bên cánh trái, liên tục chọc khe và thực hiện nhiều pha tạt bóng loại bỏ hàng thủ U22 Philippines để các đồng đội tấn công trong vòng cấm nhưng chưa thể có bàn thắng ở hiệp 1.

Sang hiệp 2, thế trận căng thẳng từ đầu hiệp, U22 Philippines kèm chặt các "mũi nhọn" của tuyển Việt Nam.

HLV Kim Sang Sik liên tục ra đường biên để chỉ đạo đội hình, điều chỉnh lại chiến thuật cho các cầu thủ.

Gần cuối hiệp 2, Đình Bắc liên tục nhận được các đường bóng từ đồng đội và tấn công liên tục từ cánh trái, đồng thời kết hợp với đồng đội thực hiện nhiều quả tạt vào sâu trong vòng cấm cho đồng đội.

Trận đấu bế tắc khi gần hết thời gian thi đấu chính thức, thì bất ngờ Đình Bắc nỗ lực cướp được bóng từ hậu vệ Philippines, bóng được nhả ra để Phi Hoàng tạt bóng chuẩn xác để Lê Văn Thuận đánh đầu hạ thủ môn Guimares, mở tỷ số 1-0 cho U22 Việt Nam.

HLV Kim Sang Sik cùng các học trò vỡ òa cảm xúc, ông ôm chặt các học trò sau bàn thắng kịch tính ở phút cuối.

Lê Văn Thuận cùng đồng đội ăn mừng sau khi ghi bàn mở tỉ số cho trận đấu ở phút 89 của trận bán kết.

Niềm vui chưa dứt, đến phút bù giờ 90+2, phút bù giờ cuối cùng của trận đấu, Thanh Nhàn dứt điểm thẳng từ tình huống đá phạt bên cánh trái, bóng đi đập đất khó chịu trước khi đi vào lưới trong sự bất lực của thủ môn Philippines, ấn định chiến thắng 2-0.

Các cầu thủ U22 Việt Nam ăn mừng bàn thắng thứ 2 của Thanh Nhàn, cũng là bàn thắng ấn định trận đấu.

Niềm vui của các cầu thủ U22 Việt Nam xen lẫn nỗi buồn của cầu thủ U22 Philippines sau khi thua nghiệt ngã ở phút cuối.

Hai bàn thắng ở cuối trận của Văn Thuận, Thanh Nhàn đã giúp U22 Việt Nam đánh bại U22 Philippines 2-0 ở bán kết, đưa U22 Việt Nam vào trận chung kết bóng đá nam SEA Games 33 gặp Thái Lan trên sân Rajamangala vào 19h30 ngày 18/12 tới.