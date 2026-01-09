Hẻm ăn vặt Hai Bà Trưng nổi tiếng ở TPHCM đóng cửa sau 12 năm hoạt động

Con đường Hai Bà Trưng vào giờ trưa vẫn ken đặc xe cộ, nhịp sống đô thị vẫn diễn ra sôi động như thường lệ. Thế nhưng, ngay giữa tuyến phố trung tâm ấy, con hẻm ăn vặt số 76 Hai Bà Trưng (phường Sài Gòn, TPHCM) lại rơi vào trạng thái đối lập, im lìm, "cửa đóng then cài".

Cánh cửa màu vàng, từng là dấu hiệu nhận diện quen thuộc của con hẻm, nay đã sờn màu theo thời gian, khép chặt. Bên trong là khoảng không tĩnh lặng, khác hẳn cảnh buôn bán rộn ràng từng kéo dài suốt hơn 12 năm.

Hẻm ăn vặt Hai Bà Trưng đóng cửa (Ảnh: Quỳnh Tâm).

Sự im ắng ấy khiến không ít người đi ngang phải chững lại, khó tin nơi đây từng là một điểm ăn uống nhộn nhịp giữa lòng TPHCM.

Tọa lạc ở vị trí "đắc địa", xung quanh là các tòa nhà văn phòng và khu dân cư đông đúc, hẻm ăn vặt Hai Bà Trưng từng có thời kỳ hoạt động sôi nổi với khoảng 30 gian hàng san sát, xếp dọc như một phiên chợ thu nhỏ.

Thực đơn phong phú, từ những món ăn vặt quen thuộc như gỏi cuốn, bánh bột lọc… đến các món ăn no như canh bún, bún Thái, cơm chiên... Nhờ giá cả bình dân, vừa túi tiền người lao động, nơi đây nhanh chóng trở thành điểm ăn trưa "ruột" của dân văn phòng khu vực trung tâm.

Không chỉ khách Việt, nhiều du khách nước ngoài cũng tò mò ghé vào con hẻm nhỏ này để thưởng thức ẩm thực đường phố. Nhờ đó, hẻm 76 Hai Bà Trưng từng được nhắc đến như một trong những con hẻm ăn uống nổi tiếng một thời của TPHCM.

Cánh cửa vàng sờn màu của hẻm ăn vặt Hai Bà Trưng đóng cửa giữa con đường nhộn nhịp xe qua lại (Ảnh: Quỳnh Tâm).

Ngồi bên gánh canh bún vẫn cố bám trụ ở khu vực đầu hẻm, chị Nguyễn Thị Giàu - tiểu thương đã gắn bó với con hẻm suốt 12 năm - cho biết hẻm ăn vặt đã ngưng hoạt động hơn nửa năm nay.

"Từ lúc con hẻm hình thành, tôi đã bán ở đây tới giờ, bao nhiêu kỷ niệm gắn với cái gánh này. Đây là kế sinh nhai của cả gia đình nên thấy con hẻm tấp nập ngày nào giờ đóng cửa cũng buồn lắm", chị Giàu chia sẻ.

Theo chị, chị chứng kiến trọn vẹn hành trình của con hẻm, từ những ngày đầu đông đúc, đến thời kỳ hoàng kim rồi dần thưa khách, tiểu thương nghỉ bán từng người, trước khi hẻm chính thức đóng cửa. Hiện nay, dù vẫn cố gắng cầm cự, lượng khách của chị đã giảm mạnh.

"Ngày trước bán được khoảng 50 tô mỗi ngày, giờ chỉ hơn 20 tô, lời lãi chẳng còn bao nhiêu. Nhưng đây là cái gánh mưu sinh nên không bỏ được", chị nói.

Chị Giàu là người gắn bó hơn 12 năm với con hẻm (Ảnh: Quỳnh Tâm).

Lý giải nguyên nhân khiến nhiều tiểu thương phải ngưng hoạt động, chị Giàu cho biết ngoài việc buôn bán ế ẩm, một lý do quan trọng là chủ hẻm không tiếp tục cho thuê mặt bằng. Việc này đã diễn ra gần nửa năm, khiến phần lớn gian hàng buộc phải đóng cửa hoặc rời đi.

Bán cạnh chị Giàu, chị T.U.M., chủ gian hàng bún thịt nướng, cho biết sau khi hẻm đóng cửa, chị dời quán ra khu vực đầu hẻm để tiếp tục buôn bán, chủ yếu nhằm giữ chân khách quen. Những tiểu thương từng gắn bó lâu năm với con hẻm giờ mỗi người một hướng.

"Trước đây, ngoài khách quen ở gần, chúng tôi còn bán cho khách du lịch, khách tham quan tìm đến vì thấy nổi trên mạng. Từ ngày hẻm đóng cửa, chủ yếu chỉ còn khách quen ủng hộ. Một số dân văn phòng gần đây vẫn ghé ăn trưa vì quen khẩu vị", chị T.U.M. cho hay.

Gian hàng bún thịt nướng bám trụ ở đầu hẻm nhưng lượng khách đã giảm đi nhiều (Ảnh: Quỳnh Tâm).

"Mười mấy năm bán ở đây, nếu chuyển đi chỗ khác là phải làm lại từ đầu, mà cũng khó cạnh tranh với hình thức bán hàng qua các ứng dụng", chị chia sẻ thêm.

Sự vắng lặng của con hẻm cũng để lại nhiều tiếc nuối cho khách hàng quen. Ghé ăn canh bún vào buổi trưa, bạn Dương Gia cho biết trước đây làm việc gần hẻm nên thường xuyên ghé ăn.

Một số khách quen ghé lại con hẻm để ủng hộ (Ảnh: Quỳnh Tâm).

"Hồi đó mỗi trưa đến là có đủ món để chọn, không khí lúc nào cũng đông vui. Giờ hẻm đóng cửa thấy tiếc và bất ngờ. Ngày trước tôi hay ăn há cảo nhưng giờ không còn gánh hàng của chú ở đây nữa", Dương Gia nói.

Trong khi đó, một khách hàng khác cho biết đã gắn bó với con hẻm suốt ba năm qua. Dù hẻm chỉ còn vài gian hàng lác đác, anh vẫn đều đặn ghé ủng hộ quán quen.

Khung cảnh vắng khách vào giờ trưa ở khu vực đầu hẻm (Ảnh: Quỳnh Tâm).

Đến ăn bún măng vào giờ trưa, Tuyết Mai (26 tuổi) cho biết trước đây không chỉ thường xuyên ghé con hẻm ăn vặt để dùng bữa, mà còn xem nơi này như một không gian quen thuộc để đi dạo, chụp ảnh. Theo Tuyết Mai, cảnh buôn bán trong hẻm mang nét dung dị, mộc mạc nên tạo không khí rất gần gũi.

Tuy nhiên, vài tháng trước, khi thường xuyên đi ngang qua con hẻm, Mai không khỏi ngỡ ngàng trước cảnh cửa đóng im lìm.

"Thấy hẻm không còn hoạt động nữa tôi khá bất ngờ. Hôm nay có việc gần đây nên tôi rủ bạn ghé lại ăn trưa, xem như là quay lại một chỗ quen cũ", Tuyết Mai nói thêm.