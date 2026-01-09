Toyota lập kỷ lục, xe điện hóa chiếm gần một nửa doanh số

Toyota Motor Bắc Mỹ (TMNA) khép lại thành công năm 2025 với hơn 2,51 triệu xe được bàn giao tại Mỹ, tăng 8% so với năm trước. Riêng Toyota vượt mốc 2,14 triệu chiếc - cao nhất kể từ năm 2017, trong khi Lexus lập kỷ lục doanh số mới sau gần 40 năm hoạt động với 370.260 xe.

Đáng chú ý, có tới 47% khách hàng chọn các mẫu hybrid tự sạc (HEV), hybrid sạc ngoài (PHEV) và thuần điện (BEV), nhích nhẹ từ 43,1% của năm 2024. Thực tế này phần nào thể hiện thị trường lớn thứ hai thế giới ngày càng tin tưởng ô tô điện hóa từ các thương hiệu Nhật Bản.

Ba cái tên Toyota “xăng lai điện” bùng nổ nhất là Camry Hybrid (54%), Grand Highlander Hybrid (165%), và Tacoma Hybrid (223%). Sự thăng hoa của bản hybrid thậm chí giúp mẫu bán tải cỡ trung Tacoma có thành tích tốt nhất trong vòng ba thập kỷ với 274.638 xe, hơn 22.148 đơn vị so với kỷ lục cũ.

Toyota Tacoma (trên) và Grand Highlander (dưới) sử dụng động cơ 2.4L hybrid hoặc 2.5L hybrid, tùy phiên bản (Ảnh: Toyota).

Với Lexus, ngoài bộ đôi TX PHEV và TX Hybrid - vốn dựa trên Toyota Grand Highlander - ghi nhận mức tăng trưởng bán hàng tương ứng lần lượt là 90% và 123%, biến thể PHEV của SUV cỡ trung RX cũng chứng kiến kết quả tích cực với số xe bán ra nhiều hơn 38% so với năm 2024.

Tuy vậy, vẫn tồn tại những mảng tối trong bức tranh kinh doanh năm 2025 của TMNA. Lượng xe điện Lexus RZ tìm được chủ nhân mới giảm 34%, còn sedan hạng sang cỡ lớn Lexus LS không bán được chiếc nào trong tháng 12 trước khi bị ngừng phân phối vào năm nay.

Sức tiêu thụ của Toyota Crown đi xuống hơn 37%. Trái lại, số liệu của Crown Signia cao gấp đôi năm trước, đạt hơn 20.500 xe, cho thấy người tiêu dùng Mỹ muốn công nghệ điện hóa cộng với kiểu dáng SUV thực dụng chứ không phải là sedan nâng gầm.

RAV4 Hybrid là trường hợp cá biệt do mẫu C-SUV này trải qua giai đoạn chuyển đổi thế hệ vào cuối năm 2025, khiến doanh số giảm 13% so với năm 2024 (Ảnh: Toyota).

Báo cáo của TMNA đã củng cố chiến lược tiếp cận đa chiều (Multi-Pathway), hướng đến mục tiêu trung hòa carbon vào năm 2050 mà Toyota theo đuổi. Tránh “tất tay” với xe thuần điện như nhiều thương hiệu đã làm, nhà sản xuất ô tô hàng đầu thế giới phát triển đồng thời xe hybrid, xe điện, xe dùng pin nhiên liệu…, đảm bảo cung cấp sản phẩm phù hợp với nhu cầu và điều kiện vận hành thực tế ở từng thị trường, từng thời điểm.

Trong năm 2026, bài toán nan giải nhất mà Toyota tại Mỹ nói riêng và trên toàn cầu nói chung đã chuyển từ tìm kiếm người mua sang khai thác tối đa “cơn sốt” hybrid để giữ vững vị thế thống trị.

Trước đó, hãng đối diện với vấn đề tắc nghẽn chuỗi cung ứng, dẫn tới dây chuyền sản xuất thường xuyên bị gián đoạn giữa lúc nhu cầu về xe “xăng lai điện” lên cao. Khách hàng ở nhiều quốc gia phải mất tới 9 tháng mới nhận được xe.