Phản ứng của CĐV Đông Nam Á khi U22 Việt Nam thắng kịch tính Philippines

Thắng Philippines 2-0, U22 Việt Nam tiến vào chung kết SEA Games 33

"U22 Việt Nam thực sự rất mạnh. Tôi tin rằng họ sẽ giành huy chương vàng (HCV) SEA Games 2025", tài khoản Jay M Are đến từ Malaysia bình luận trên trang Asean Football sau khi chứng kiến tuyển U22 Việt Nam vượt qua khó khăn để đánh bại U22 Philippines với tỷ số 2-0 ở trận bán kết môn bóng đá nam SEA Games 33 trên sân Rajamangala (Thái Lan) chiều 15/12.

Niềm vui của U22 Việt Nam và nỗi buồn của các cầu thủ Philippines sau khi thua trận (Ảnh: Tiến Tuấn).

Ở trận đấu này, U22 Việt Nam thể hiện sự thận trọng khi nhập cuộc bởi U22 Philippines đang có phong độ tốt khi giành quyền vào bán kết bằng hai chiến thắng thuyết phục ở vòng bảng trước U22 Indonesia và U22 Myanmar.

Diễn biến trong hiệp 1 cũng cho thấy U22 Philippines tạo ra thế trận khá tốt trước thầy trò HLV Kim Sang Sik nhờ thể chất dồi dào và luôn sẵn sàng phát động tấn công nhanh từ khu vực trung tuyến. Tuy nhiên không có bàn thắng nào được ghi trong hiệp đấu đầu tiên.

Ở hiệp 2, HLV Kim Sang Sik cho thấy khả năng điều chỉnh về chiến thuật thông qua việc thay người, tạo cơ hội cho những cầu thủ mới vào sân như Lê Văn Thuận, Thanh Nhàn phối hợp với khả năng càn lướt của Đình Bắc để làm thay đổi cục diện trận đấu.

Bước ngoặt trận đấu đến từ phút 89 khi Đình Bắc nỗ lực cướp được bóng từ hậu vệ Philippines, bóng được nhả ra để Phi Hoàng tạt bóng chuẩn xác để Lê Văn Thuận đánh đầu hạ thủ môn Guimares, mở tỷ số 1-0 cho U22 Việt Nam.

Nhận "gáo nước lạnh" ở phút cuối trận, hàng thủ của U22 Philippines đánh mất sự tập trung khi để cho Thanh Nhàn nâng tỷ số lên 2-0 ở phút bù giờ 90+2 sau một pha đá phạt trước vòng cấm. Đó là tình huống thủ môn Guimares phán đoán không tốt khi bay người cản phá và để bóng vượt qua tầm với đi thẳng vào lưới.

Bàn thắng của Thanh Nhàn đã đặt dấu chấm hết cho U22 Philippines và đoàn quân của HLV Garrath McPherson chấp nhận để thua chung cuộc 0-2 trước U22 Việt Nam, bỏ lỡ cơ hội lần đầu tiên giành quyền vào chơi trận chung kết trong lịch sử.

HLV Kim Sang Sik và các cầu thủ U22 Việt Nam ăn mừng bên đường biên sau bàn mở tỷ số của Lê Văn Thuận ở phút 89 (Ảnh: Hải Long).

Chứng kiến chiến thắng kịch tính của U22 Việt Nam chỉ trong 3 phút cuối trận, nhiều CĐV Đông Nam Á đã lên tiếng ca ngợi thầy trò HLV Kim Sang Sik và tin rằng sẽ có một trận chung kết hấp dẫn, nếu U22 Thái Lan đánh bại U22 Malaysia ở trận bán kết còn lại diễn ra vào tối cùng ngày.

"Đội bóng bản lĩnh hơn đã giành chiến thắng. Chúc mừng Việt Nam. Gửi tình yêu tới các bạn từ Philippines", tài khoản Dustin Jess Masongsong đến từ Philippines thừa nhận U22 Việt Nam xứng đáng có mặt ở trận chung kết.

"Tôi cảm thấy hơi tiếc cho người Philippines. Các bạn đã chơi tốt gần như toàn bộ trận đấu. Các bạn đã có cơ hội ghi bàn nhưng các pha dứt điểm cuối cùng thiếu sự chính xác cần thiết. Lần sau các bạn sẽ tốt hơn", tài khoản Art Smile đến từ Thái Lan bày tỏ.

"Chúc mừng U22 Việt Nam đã vượt qua Philippines. Dù thua nhưng tôi thừa nhận tuyển Philippines năm nay rất mạnh. Hãy cố lên để giành tấm huy chương đồng", tài khoản Hahap Glup đến từ Indonesia động viên U22 Philippines sau trận thua.

"Thua một đối thủ có đẳng cấp cao hơn thì không phải buồn. Hy vọng các cầu thủ trẻ Philippine có được cảm hứng từ trận đấu này và tiếp tục tiến bộ cho đến khi chúng ta đạt được đỉnh cao. Chúc mừng Việt Nam! Cố gắng giành HCV nhé!", tài khoản Clarisse Rivera đến từ Philippines tuyên bố.

"Trận đấu rất tuyệt vời, Việt Nam! Chúc mừng các bạn đã vào chung kết! Cố lên, chúng tôi luôn cổ vũ các bạn!", tài khoản Jovani Dionisio Leonidas đến từ Singapore ca ngợi.

"Tôi ủng hộ U22 Việt Nam sẽ giành HCV SEA Games 2025", tài khoản Idwan Rrs đến từ Indonesia nhấn mạnh.

"Philippines ở giải này mạnh đấy. Đây sẽ là nòng cốt đội tuyển quốc gia trong tương lai gần. U22 Việt Nam đá trận này rất vất vả. Chúc mừng chúng ta đã chiến thắng", tài khoản Quang Doãn đến từ Việt Nam chốt lại.