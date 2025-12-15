Xem trực tiếp trận U22 Việt Nam gặp Philippines ở đâu?

Vào lúc 15h30 hôm nay (15/12), U22 Việt Nam sẽ bước vào trận bán kết môn bóng đá nam SEA Games 33 gặp U22 Philippines. Đây được dự đoán là trận đấu vô cùng khó khăn với thầy trò HLV Kim Sang Sik.

U22 Việt Nam đã thể hiện tốt trong trận đấu với U22 Malaysia (Ảnh: Anh Khoa).

Trận đấu này được tường thuật trực tiếp trên các nền tảng của FPT Play, VTV2, cũng như các đài truyền hình THVL, HTV, VTVcab. Ngoài ra, báo Dân trí cũng tường thuật trực tiếp và đưa tin nhanh nhất về trận đấu.

U22 Việt Nam bước vào trận đấu này với sự tự tin cao độ khi toàn thắng cả hai trận đấu ở vòng bảng gặp U22 Lào và U22 Malaysia. So với trận đấu với U22 Lào, đoàn quân của HLV Kim Sang Sik đã thể hiện tốt hơn nhiều ở trận gặp U22 Malaysia.

Trong trận đấu đó, “Những chiến binh sao vàng” đã chủ động tấn công phủ đầu đối thủ, với những miếng đánh lợi hại ở biên. Ngoài ra, khả năng dàn xếp các tình huống cố định của U22 Việt Nam ngày càng cải thiện.

Theo đánh giá của chuyên gia bóng đá người Scotland, Richard Harcus, U22 Việt Nam sở hữu lối chơi khó lường . Mọi vị trí đều có thể trở thành ngòi nổ uy hiếp đối thủ.

Tuy nhiên, U22 Philippines không phải là đối thủ dễ chịu. Họ mang tới SEA Games 33 đội hình gồm 13 cầu thủ nhập tịch, sinh ra và được đào tạo bóng đá ở nhiều nơi trên thế giới như Anh, Bỉ, Tây Ban Nha, Mỹ, Nhật Bản…

U22 Philippines không được đánh giá cao từ đầu giải nhưng họ đã cho thấy sự lợi hại khi giành chiến thắng trước U22 Indonesia và U22 Myanmar mà không thủng lưới bàn nào.

U22 Philippines sở hữu nhiều cầu thủ nhập tịch (Ảnh: PFF).

So với trận thua 1-2 trước U22 Việt Nam ở giải U23 Đông Nam Á hồi tháng 7, U22 Philippines đã thay đổi khá nhiều, khi có sự bổ sung của nhiều nhân tố mới.

Phát biểu trước trận đấu, HLV Kim Sang Sik cho biết: “Đội nào cũng có quyết tâm chiến thắng, nên tôi nghĩ đội nào có sự chuẩn bị về mặt thể chất và cả tinh thần tốt hơn sẽ chiến thắng.

So với trận đấu gặp U22 Indonesia, U22 Philippines đã có sự cải thiện về mặt tổ chức cũng như cá nhân các cầu thủ, vì vậy, chúng tôi cũng cần phải chuẩn bị kỹ càng hơn. Tất cả các cầu thủ của chúng tôi đang chuẩn bị tốt cho một mục tiêu cao hơn.

Dù trận đấu gặp U22 Philippines có như thế nào, chúng tôi sẽ nhất định vượt qua và giành chiến thắng. Chúng tôi hứa sẽ chiến đấu bằng tất cả danh dự của đội tuyển Việt Nam và của người hâm mộ Việt Nam”.

Đội hình dự kiến U22 Việt Nam vs U22 Philippines

U22 Việt Nam: Trung Kiên; Lý Đức, Hiểu Minh, Nhật Minh, Minh Phúc, Xuân Bắc, Thái Sơn, Phi Hoàng, Văn Khang, Viktor Lê, Đình Bắc.

U22 Philippines: Nicholas Guimaraes, Noah Leddel, Sandro Reyes, Monis James, Gabriel Guimaraes, Banatao, Dylan Demunyck, Muens Gavin, Santiago Rublico, Jaime Rosquillo, Javier Mariona.