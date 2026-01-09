VinFast tăng vốn thêm 30.000 tỷ đồng, vượt cả Vingroup

Theo Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, Công ty cổ phần Sản xuất và Kinh doanh VinFast vừa tăng vốn điều lệ từ 50.793 tỷ đồng lên 80.793 tỷ đồng, tức tăng 30.000 tỷ đồng. Sau giao dịch, quy mô vốn mới của hãng xe điện thậm chí lớn hơn mức 77.335 tỷ đồng của tập đoàn mẹ Vingroup.

Sau thay đổi, vốn ngoại tại VinFast vẫn là 9.415 tỷ đồng nhưng tỷ lệ giảm 18,6% về 11,7%. Thực chất, vốn ngoại ở đây là công ty VinFast Auto Ltd. tại Singapore, vẫn chính là hệ sinh thái VinFast.

Chiếc VinFast VF 3 của VinFast (Ảnh: VinFast).

Về kết quả kinh doanh, quý III/2025, VinFast ghi nhận tổng doanh thu đạt 18.100 tỷ đồng (718,6 triệu USD), tăng 46,8% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, doanh nghiệp vẫn lỗ từ hoạt động kinh doanh gần 17.400 tỷ đồng.

Tính đến tháng 11, doanh nghiệp của tỷ phú Phạm Nhật Vượng bán ra 147.450 ô tô điện từ đầu năm - chiếm thị phần lớn nhất tại Việt Nam, xếp sau là Toyota và Hyundai (TC Motor).

Thời gian qua, các công ty thuộc hệ sinh thái Vingroup cũng liên tục tăng vốn. Tháng 10/2025, VinEnergo - doanh nghiệp phụ trách mảng năng lượng của Vingroup - đã điều chỉnh vốn từ 10.000 tỷ đồng lên 28.335 tỷ đồng. Trong đó, 44,59% tương đương 12.133,9 tỷ đồng được góp bằng tiền mặt; các tài sản khác chiếm 55,41% tương đương 15.701,1 tỷ đồng.

Tháng 11/2025, công ty sản xuất thép VinMetal đã tăng vốn điều lệ từ 10.000 tỷ đồng lên 15.000 tỷ đồng. VinSpeed cũng tăng vốn lên 33.000 tỷ đồng, từ mức 31.200 tỷ đồng.

Mới đây, Công ty cổ phần Di chuyển Xanh và Thông minh GSM (chủ sở hữu và vận hành thương hiệu Xanh SM) cũng công bố tăng vốn thêm 39%, từ 18.000 tỷ đồng lên 25.000 tỷ đồng.