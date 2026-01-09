Người đàn ông 65 tuổi đi lạc 120km giữa thời tiết mưa lạnh

Ngày 9/1, Công an xã Avương (thành phố Đà Nẵng) cho biết đã phát hiện, hỗ trợ và bàn giao an toàn một người đàn ông đi lạc nhiều ngày về với gia đình.

Trước đó, ngày 4/1, người thân của ông T.N.C. (65 tuổi, trú tại thôn Thu Bồn Tây, xã Thu Bồn) đến Công an xã Thu Bồn trình báo việc ông C. rời khỏi nhà, không rõ tung tích. Thông tin sau đó được đăng tải trên trang Facebook Công an xã Thu Bồn để hỗ trợ tìm kiếm.

Công an xã Avương bàn giao ông C. cho gia đình (Ảnh: Công an xã Avương).

Tiếp nhận thông tin, Công an xã Avương đã huy động lực lượng rà soát địa bàn. Đến ngày 8/1, lực lượng công an phát hiện ông C. tại thôn R’cung (xã Avương) trong tình trạng sức khỏe yếu, tinh thần không tỉnh táo.

Công an đã đưa ông C. về trụ sở, thăm hỏi, cho ăn uống, bố trí chỗ nghỉ ngơi, đồng thời liên hệ Công an xã Thu Bồn để thông báo cho gia đình đón về.

Tại Công an xã Avương, bà P.T.H. (em dâu ông C.) bày tỏ sự xúc động và gửi lời cảm ơn đến lực lượng Công an xã Avương đã tận tình giúp đỡ.

Trong thư cảm ơn gửi Công an xã Avương, người thân ông C. cho biết ông mắc bệnh không ổn định tâm lý, tuổi cao, gia đình đã tìm kiếm nhiều ngày nhưng không có tung tích.

Khi nhận được thông tin ông C. được phát hiện tại xã Avương, gia đình rất bất ngờ bởi quãng đường từ nhà đến đây khoảng 120km, địa hình đồi núi hiểm trở, thời tiết lại mưa lạnh.