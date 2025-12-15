VFF thưởng lớn khi tuyển nữ và U22 Việt Nam vào chung kết SEA Games 33

Trong thư chúc mừng, Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn khẳng định, cả hai đội U22 Việt Nam và đội tuyển nữ Việt Nam đều đã "hoàn thành xuất sắc mục tiêu đề ra" tính đến thời điểm hiện tại.

Ông nhấn mạnh, kết quả ấn tượng này là minh chứng rõ ràng nhất cho sự chuẩn bị nghiêm túc, bài bản và kỹ lưỡng của các đội tuyển và VFF cho Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần này.

U22 Việt Nam ăn mừng chiến thắng trước U22 Philippines tại bán kết SEA Games 33 môn bóng đá nam (Ảnh: Mạnh Quân).

Theo Chủ tịch VFF, việc giành vé vào chung kết đã "mở ra cơ hội lớn" để bóng đá Việt Nam hướng tới bảo vệ và chinh phục những tấm huy chương vàng.

Cũng trong thư chúc mừng, ông Trần Quốc Tuấn chỉ rõ, khi theo dõi trận bán kết giữa U22 Việt Nam và U22 Philippines chiều 15/12, Chủ tịch VFF đã đánh giá cao tinh thần thi đấu và lối chơi phòng ngự chắc chắn, đầy quyết tâm của đội bóng Philippines.

Ông Tuấn nhìn nhận rằng U22 Việt Nam đã phải đối mặt với không ít khó khăn trong giai đoạn đầu trận, tuy nhiên, các cầu thủ đã duy trì được sự kiên nhẫn và bản lĩnh cần thiết để kiểm soát thế trận và giành chiến thắng chung cuộc.

Trước đó, đội tuyển nữ Việt Nam cũng đã xuất sắc thể hiện phong độ hủy diệt bằng chiến thắng 5-0 trước Indonesia và chuẩn bị đối đầu lại với Philippines trong trận chung kết ngày 17/12. Thầy trò HLV Mai Đức Chung đang đứng trước cơ hội chinh phục kỷ lục mới sau 4 lần liên tiếp vô địch SEA Games.

Nhằm kịp thời khích lệ tinh thần, VFF đã công bố mức thưởng "nóng" cho cả hai đội bóng của Việt Nam. Theo đó, U22 Việt Nam được thưởng 500 triệu đồng cho thành tích lọt vào chung kết. Trước đó, đội đã nhận 600 triệu đồng khi thắng U22 Malaysia để có vé vào bán kết.

Đội tuyển nữ Việt Nam được thưởng 500 triệu đồng cho thành tích lọt vào chung kết sau khi thắng Indonesia. Trước đó, đội nữ cũng đã nhận 700 triệu đồng khi thắng Myanmar để có mặt ở bán kết.

Cả đội tuyển nữ Việt Nam cùng U22 Việt Nam cùng vào chung kết tại SEA Games 33 (Ảnh: Mạnh Quân).

Tổng cộng, VFF đã thưởng 2,3 tỷ đồng cho thành tích của hai đội tuyển tính đến thời điểm hiện tại. Tuyển nữ Việt Nam sẽ gặp Philippines ở chung kết bóng đá nữ vào 19h30 ngày 17/12 còn U22 Việt Nam chạm trán U22 Thái Lan ở chung kết bóng đá nam vào 19h30 ngày 18/12.

Chủ tịch VFF khẳng định, thành tích này phản ánh rõ định hướng phát triển đúng đắn của bóng đá Việt Nam và bày tỏ kỳ vọng các cầu thủ sẽ giữ vững sự tập trung, giành huy chương vàng và đóng góp vào thành tích chung của đoàn thể thao Việt Nam.