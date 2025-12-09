Hôm nay khai mạc SEA Games 33: Thể thao Việt Nam đặt trọng tâm môn Olympic

Lễ khai mạc SEA Games 33 diễn ra vào 19h hôm nay (9/12) trên sân Rajamangala tại Bangkok (Thái Lan) hứa hẹn sẽ mang lại một bữa tiệc âm thanh, ánh sáng hoàng tráng, theo tiêu chuẩn quốc tế. Trong buổi họp báo giới thiệu về lễ khai mạc, diễn ra ngày 7/12 tại Bangkok, những nhà tổ chức SEA Games 33 cho biết buổi lễ này sẽ gồm 5 tiết mục chính, mỗi tiết mục đều mang đến những khoảnh khắc đáng nhớ cho người xem. Sân Rajamangala tại Bangkok là nơi diễn ra lễ khai mạc tối 9/12 (Ảnh: Khoa Nguyễn). 5 tiết mục nói trên gồm hành trình tìm về cội nguồn SEA Games, khơi dậy niềm đam mê thi đấu, thể hiện sự đoàn kết văn hóa, thể hiện tinh thần thể thao và cuối cùng là tôn vinh tình hữu nghị khu vực, mang theo khẩu hiệu chung của Đại hội Thể thao Đông Nam Á năm nay: “Chúng ta là một” (“We are one”). Sau phần lễ sẽ là phần hội. Phần hội của lễ khai mạc SEA Games năm nay sẽ là màn trình diễn của các nghệ sĩ hàng đầu Thái Lan. Điểm nhấn trong phần hội, mà quốc gia chủ nhà nhắc đến là sự xuất hiện của ca sĩ K-Pop rất nổi tiếng gốc Thái Lan “Bam Bam”. Cũng trong phần ca nhạc, các rapper F.Hero - Tong Twopee và ca sĩ người Bỉ gốc Thái Violette Wautier sẽ xuất hiện trên sân khấu của sân vận động khổng lồ Rajamangala.

Chủ nhà Thái Lan đặt chỉ tiêu đến hơn 200 huy chương vàng (HCV), thậm chí họ còn tính toán đến con số hơn 240 HCV. Để hướng đến con số, quốc gia chủ nhà của kỳ SEA Games lần thứ 33 đưa rất nhiều môn hoặc nội dung thi đấu mới lạ vào chương trình thi đấu.

Có những môn hoặc nội dung thi đấu mà thoạt nghe, người hâm mộ thể thao Việt Nam chưa thể hình dung đó là môn gì? Cách thi đấu và cách tính điểm như thế nào?

Về phía Thể thao Việt Nam (TTVN), chúng ta không chạy theo số lượng, chúng ta vẫn kiên định với mục tiêu phát triển có trọng điểm, tập trung giành HCV SEA Games ở các môn thể thao cơ bản của phong trào Olympic. Mục tiêu của TTVN của kỳ Đại hội Thể thao Đông Nam Á là giành từ 90-110 HCV, có thể xếp thứ hai toàn đoàn.

SEA Games 33 chính thức khai mạc ngày 9/12, với 50 môn và 574 nội dung thi đấu được tổ chức (Ảnh: Khoa Nguyễn).

Những môn thể thao cực lạ tại SEA Games 33

“Truyền thống” của các kỳ Đại hội Thể thao Đông Nam Á, đó là các quốc gia chủ nhà thường tranh thủ đưa các môn và các nội dung thi đấu rất lạ, gần như chỉ có chủ nhà rành về cách chơi, luật chơi vào chương trình thi đấu.

Ở SEA Games 33, các môn và các nội dung lần đầu xuất hiện có bóng chày 5 người, canoe slalom (chèo thuyền vượt sóng, vượt chướng ngại vật), coastal rowing (chèo thuyền trên biển), hockey5s (khúc côn cầu trên cỏ với mỗi đội có 5 người), kabaddi (một trò chơi có nguồn gốc Ấn Độ, tương tự như trò chơi "U" dân gian ở Việt Nam).

Chưa hết, danh sách này còn có thêm kite boarding (lướt ván diều), makruk (cờ Thái, tương tự như cờ Ốc của Campuchia), teqball (môn thi đấu “lai” giữa bóng đá và bóng bàn), woodball (dùng gậy đánh bóng qua một cổng gỗ nhỏ xíu)…

TTVN hiện không chạy theo các môn hoặc các nội dung thi đấu rất xa lạ này. Đây là những môn thi đấu xuất hiện ở SEA Games 33, nhưng nhiều khả năng sẽ không xuất hiện ở kỳ SEA Games kế tiếp, hoặc những kỳ SEA Games tiếp sau nữa. Đồng thời, chắc chắn những môn hoặc những nội dung này sẽ không có mặt tại các Asiad và Olympic trong những năm gần nhất tới đây.

Teqball lần đầu xuất hiện tại SEA Games, đây là môn thi đấu kết hợp giữa bóng đá và bóng bàn (Ảnh: Khoa Nguyễn).

Việc đầu tư cho các môn kể trên vì thế sẽ là lãng phí. Chúng ta hiện không chạy đua tranh chấp huy chương theo hướng như thế. Chủ trương của TTVN hiện tại đó là tập trung vào những môn trọng điểm, những môn sẽ xuất hiện ở Asiad và Olympic, như điền kinh, bơi, bắn súng, cử tạ, thể dục dụng cụ, taekwondo, quyền anh, vật…

Đấy là những nhóm những môn mà sau SEA Games 33, TTVN vẫn có thể tiếp tục đầu tư dài hạn, tìm kiếm huy chương cho đấu trường Asiad năm 2026 và Olympic năm 2028, cũng như những kỳ Á vận hội và Thế vận hội những năm dài sau này.

Ngoài ra, đoàn TTVN cũng sẽ tập trung vào môn thi đấu dù không giúp chúng ta có thể tìm kiếm huy chương ASIAD hay Olympic, nhưng mang tính đại chúng cực cao, tạo hiệu ứng xã hội cực lớn, đó là bóng đá.

Những thế mạnh, những “mỏ vàng" của Thể thao Việt Nam

Khác với kỳ SEA Gamnes trước đây, tại SEA Games 33, bóng đá là "mỏ" HCV đúng nghĩa của TTVN. Ban tổ chức (BTC) chủ nhà Thái Lan tổ chức 4 nội dung trong môn bóng đá, gồm bóng đá nam, bóng đá nữ, futsal nam và futsal nữ. Chúng ta có khả năng giành HCV trong cả 4 nội dung này.

Bóng đá nam Việt Nam hiện là nhà vô địch AFF Cup, nhà vô địch U23 Đông Nam Á 3 lần liên tiếp (các năm 2022, 2023 và 2025), bóng đá nữ Việt Nam 4 lần liên tiếp vô địch SEA Games ở 4 kỳ đại hội gần nhất (2017, 2019, 2022 và 2023).

Bóng đá là "mỏ" HCV của đoàn TTVN tại SEA Games 33 (Ảnh: Khoa Nguyễn).

Đội tuyển futsal nữ Việt Nam là đương kim vô địch Đông Nam Á. Còn đội tuyển futsal nam Việt Nam đã thắng Thái Lan (thế lực số một của futsal Đông Nam Á) ở giải đấu khu vực lần gần nhất.

Điền kinh tiếp tục là "mỏ" vàng khác của TTVN, với niềm hy vọng lớn nhất mang tên Nguyễn Thị Oanh. Đội tuyển điền kinh Việt Nam tham dự SEA Games 33 với 51 vận động viên (VĐV), với mục tiêu giành 12-14 HCV. Còn nhớ, tại kỳ SEA Games 32 năm 2023 ở Campuchia, đội tuyển điền kinh Việt Nam từng giành được 12 HCV.

Đội tuyển bơi Việt Nam tham dự SEA Games năm nay với 16 VĐV, đặt chỉ tiêu giành 6 HCV trở lên. Thoạt nhìn chỉ tiêu này thấp hơn thành tích 7 HCV mà chúng ta có được tại Campuchia cách đây hai năm. Tuy nhiên, đấy là khi chúng ta chưa tính đến những ẩn số trên đường đua xanh mà đội tuyển bơi Việt Nam đang sở hữu trước thềm SEA Games 33.

Bắn súng đặt chỉ tiêu giành 7 HCV, cử tạ cố gắng giữ vững hoặc vượt thành tích 4 HCV tại SEA Games 32 năm 2023, thể dục dụng cụ đặt chỉ tiêu 2-3 HCV, taekwondo đặt chỉ tiêu giành 3 HCV, karate nhận nhiệm vụ tìm kiếm 3- 4 HCV, đội tuyển vật phấn đấu giành 6 HCV…

Một số môn khác hứa hẹn sẽ bùng nổ trên đất Thái Lan có đua thuyền canoeing, xe đạp, đấu kiếm. Tất cả những môn kể trên đều là những môn chính thống của phong trào Olympic quốc tế. Thành ra, việc giành được HCV ở các môn này không chỉ có ý nghĩa về mặt số lượng, mà còn phản ánh chất lượng của TTVN đang ngày một thay đổi.

Những niềm hy vọng trên đất Thái Lan

Cô gái nhỏ nhắn Nguyễn Thị Oanh tiếp tục là niềm hy vọng rất lớn của đội tuyển điền kinh nói riêng và TTVN nói chung tại Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 33. Nguyễn Thị Oanh gần như không có đối thủ ở các nội dung chạy cự ly trung bình đến cự ly dài: 1.500m, 3.000m vượt chướng ngại vật, 5.000m và 10.000m nữ.

Nguyễn Thị Oanh (trái) là niềm hy vọng ở môn "thể thao nữ hoàng" của Việt Nam (Ảnh: Mạnh Quân).

Cách đây hai năm ở Campuchia, mỗi bước chân và mỗi thành tích của Nguyễn Thị Oanh trong môn điền kinh, đều trở thành biểu tượng của TTVN, biểu tượng của giới trẻ Việt Nam cho sự cố gắng, sự bền bỉ trên sân thi đấu, hướng đến thành công. Lần này, cô vẫn nhận được sự kỳ vọng rất lớn.

Có vai trò giống hệt như Nguyễn Thị Oanh trong môn “thể thao nữ hoàng” điền kinh là Nguyễn Huy Hoàng trong môn bơi. Sau khi Ánh Viên nghỉ thi đấu, Huy Hoàng là kình ngư số một trên "đường đua xanh” của TTVN. Anh hầu như không có đối thủ ở các nội dung bơi tự do 400m và 1.500m ở đấu trường Đông Nam Á.

Ngoài ra, tại SEA Games 33, Nguyễn Huy Hoàng còn được kỳ vọng ở nội dung bơi biển đường trường 10km, nội dung mới được chủ nhà Thái Lan đưa vào chương trình thi đấu.

Cũng trong môn bơi, Phạm Thanh Bảo được kỳ vọng sẽ bảo vệ được thành tích HCV ở các nội dung bơi tự do 100m và 200m nam. Trần Hưng Nguyên sẽ thực hiện điều tương tự ở các nội dung 200m và 400m bơi hỗn hợp nam.

Cái tên khác được kỳ vọng sẽ trở thành Ánh Viên mới trên đường đua xanh, đó là Nguyễn Thúy Hiền. Cô gái mới 17 tuổi này phá 4 kỷ lục và giành 7 HCV giải bơi các nhóm tuổi Đông Nam Á.

Trong môn bắn súng, những niềm hy vọng của Việt Nam có Phạm Quang Huy, Trịnh Thu Vinh, Hà Minh Thành. Mặc dù chủ nhà Thái Lan cắt bỏ một số nội dung thế mạnh của bắn súng Việt Nam, nhưng chúng ta vẫn có thể giành nhiều HCV tại SEA Games năm nay, nhất là ở các nội dung súng ngắn.

Tại SEA Games 33, bóng đá nam Việt Nam thi đấu và tranh huy chương tại sân Rajamangala (Bangkok), môn bơi thi đấu ở hồ bơi Huamark, bên trong khuôn viên khu liên hợp thể thao Rajamangala, điền kinh thi đấu ở sân Supachalasai (Bangkok), bóng đá nữ, bơi biển đường trường tranh tài tại Chonburi (cách Bangkok hơn 100km)…

Những nơi đấy nhiều khả năng sẽ là những địa chỉ bùng nổ của đoàn TTVN trong những ngày diễn ra SEA Games 33 tại xứ sở chùa vàng.

Thành tích của TTVN tại SEA Games 32 năm 2023 ở Campuchia.