Thái Lan đặt mục tiêu giành 241 HCV ở SEA Games 33

"Thái Lan đặt mục tiêu giành 241 HCV trong số 50 môn thể thao tại SEA Games 33", tiến sĩ Kongsak Yodmanee, Thống đốc SAT tuyên bố trong buổi gặp gỡ báo chí SEA Games 2025 diễn ra vào ngày 8/12.

Ngày hội thể thao lớn nhất Đông Nam Á đang diễn ra tại Thái Lan sẽ có 50 môn thi đấu chính thức, với 574 nội dung thi đấu với tổng cộng 569 bộ huy chương (SEA Games 33 có 3 môn mang tính trình diễn là ném đĩa, kéo co, thể thao trên không với tổng cộng 12 bộ huy chương nhưng không tính vào bảng thành tích chung của đại hội).

Đáng chú ý, những môn thể thao dự kiến sẽ là "mỏ vàng" của các VĐV Thái Lan như điền kinh (mục tiêu giành 17 HCV), chèo thuyền và canoeing (18 HCV), thuyền buồm và lướt ván buồm (9 HCV), bắn súng (12 HCV), Muay Thái (10 HCV), thể thao mạo hiểm (12 HCV), Jujitsu (10 HCV)...

Bóng chuyền là một trong những môn thể thao Thái Lan tự tin sẽ giành HCV (Ảnh: Siam Sport).

Đi cùng với chỉ tiêu thành tích, Thái Lan cũng công bố mức thưởng huy chương hậu hĩnh để động viên cho các VĐV nỗ lực thi đấu, dự kiến khoảng 1.000 tỷ đồng.

Theo đó, ngành thể thao Thái Lan sẽ thưởng cho thành tích HCV, huy chương bạc (HCB), huy chương đồng (HCĐ) lần lượt là 300.000 baht (tương đương 244 triệu đồng), 150.000 baht (122 triệu đồng), 75.000 baht (61 triệu đồng). Ngoài ra VĐV xác lập hoặc phá kỷ lục SEA Games sẽ được thưởng thêm.

Huấn luyện viên được thưởng bằng 20% tiền thưởng huy chương của học trò (hoặc 10% với nội dung tập thể có từ 7 VĐV trở lên). Các hiệp hội, liên đoàn thể thao cũng sẽ nhận được mức thưởng bằng 30% số tiền thưởng huy chương VĐV do mình quản lý.

Đoàn thể thao Việt Nam đặt mục tiêu sẽ giành khoảng 110 HCV tại SEA Games 33 (Ảnh: Hướng Dương).

Trong khi đó, đoàn thể thao Việt Nam tham dự SEA Games 33 gồm 1.165 thành viên, trong đó có 842 VĐV, 189 HLV, 19 chuyên gia, sẽ thi đấu ở 47 trong 66 môn, với 443 trong tổng số 573 nội dung tranh tài. Mục tiêu của đoàn thể thao Việt Nam là giành từ 91-110 HCV tại SEA Games 33, đứng tốp 3 bảng tổng sắp huy chương đại hội.

Cục Thể dục thể thao Việt Nam cũng công bố mức thưởng 10 triệu đồng cho HCV, 5 triệu đồng cho HCB và 3 triệu đồng cho HCĐ. Tuy nhiên các Liên đoàn thể thao sẽ có mức thưởng riêng cho các VĐV của mình.

Liên đoàn Điền kinh Việt Nam đã công bố khoản thưởng nóng lên tới 1 tỷ đồng nếu đội tuyển đạt chỉ tiêu 12 HCV - khoản thưởng lớn nhất trong số các môn tính đến thời điểm này. Liên đoàn Cầu lông Việt Nam treo thưởng 100 triệu đồng cho HCV, 50 triệu đồng cho HCB và 30 triệu đồng cho HCĐ.