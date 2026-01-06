Lâm Đồng thưởng Tết Nguyên đán cao nhất 180 triệu đồng

Ngày 6/1, thông tin từ Sở Nội vụ tỉnh Lâm Đồng, đến nay, sở nhận được báo cáo về tình hình tiền lương, thưởng Tết từ 229 doanh nghiệp, đơn vị sử dụng lao động đóng chân trên địa bàn.

Theo đó, 229 đơn vị này có tổng số lao động hơn 19.800 người và đã thực hiện cơ bản đầy đủ các quy định của pháp luật về tiền lương, tiền thưởng.

Công nhân làm việc tại xưởng ươm tơ, dệt lụa ở Lâm Đồng (Ảnh: Minh Hậu).

Theo thống kê, 15 đơn vị thuộc khối doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước có mức lương bình quân 9,9 triệu đồng/tháng, mức lương cao nhất ghi nhận được của người quản lý công ty 48,3 triệu đồng/tháng, mức lương thấp nhất hơn 3,8 triệu đồng/tháng; 11 đơn vị thuộc khối doanh nghiệp có cổ phần, vốn góp Nhà nước có mức lương bình quân 10,53 triệu đồng/tháng, trong đó người có mức lương cao nhất 85 triệu đồng/tháng, thấp nhất là 4,3 triệu đồng/tháng.

172 đơn vị thuộc khối doanh nghiệp dân doanh có mức lương bình quân 8,34 triệu đồng/tháng, mức lương cao nhất 234 triệu đồng/tháng, thấp nhất là 3,45 triệu đồng/tháng; 31 đơn vị thuộc khối doanh nghiệp vốn đầu tư nước ngoài (FDI) có mức lương bình quân 9,69 triệu đồng/tháng; mức lương cao nhất là 157 triệu đồng/tháng, thấp nhất 4,10 triệu đồng/tháng.

Theo Sở Nội vụ tỉnh Lâm Đồng, hiện có 116/229 doanh nghiệp có báo cáo về mức thưởng Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 cho người lao động. Trong đó một đơn vị thuộc khối doanh nghiệp dân doanh thưởng 180 triệu đồng/người.

Công nhân làm việc tại công ty sản xuất giống gia cầm đóng trên địa bàn Bảo Lộc, Lâm Đồng (Ảnh: Minh Hậu).

Cụ thể, 10/13 đơn vị thuộc khối doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước báo cáo có thưởng, mức thưởng bình quân là 3,7 triệu đồng/người, cao nhất là 30 triệu đồng/người, thấp nhất 500.000 đồng/người.

Có 5/11 đơn vị thuộc khối doanh nghiệp có cổ phần, vốn góp Nhà nước báo cáo có thưởng, mức thưởng bình quân là 14,88 triệu đồng/người, cao nhất là 108 triệu đồng/người, thấp nhất 630.000 đồng/người.

Ở khối doanh nghiệp dân doanh, có 76/172 đơn vị báo cáo có thưởng, mức thưởng bình quân 6,53 triệu đồng/người, cao nhất là 180 triệu đồng/người, thấp nhất 200.000 đồng/người. Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) có 25/31 đơn vị báo cáo mức thưởng bình quân là 5,04 triệu đồng/người, cao nhất là 157 triệu đồng/người, thấp nhất 50.000 đồng/người.