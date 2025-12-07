Một địa điểm tổ chức SEA Games dọa đóng cửa vì Ban tổ chức chưa trả tiền

Theo tờ Khaosod, Đại học Valaya Alongkorn tại Pathum Thani vừa gửi thông điệp đến Tổng cục Thể thao Thái Lan (SAT). Thông điệp này nêu rõ nếu SAT và BTC SEA Games 33 không trả tiền hoặc không đặt cọc, họ sẽ không được sử dụng sân thi đấu môn bi sắt, trong khuôn viên trường đại học này, để thi đấu tại Đại hội Thể thao Đông Nam Á năm nay.

Địa điểm thi đấu môn bi sắt dọa rút khỏi SEA Games 33 vì chưa được trả tiền (Ảnh: Khaosod).

Cũng theo tờ báo nói trên, số tiền mà đơn vị chủ quản của sân, đòi hỏi SAT và BTC SEA Games phải chi trả cho họ là 400.000 baht (khoảng 320 triệu đồng).

Còn trên tờ Thairath, tờ báo này viết: “Sân thi đấu phục vụ cho môn bi sắt tại SEA Games đã sẵn sàng, nhưng vẫn chưa được khai trương, do SAT vẫn chưa chuyển khoản tiền thuê sân 400.000 baht cho Đại học Valaya Alongkorn”.

“Vì chưa được trả tiền, nên chủ sở hữu của địa điểm thi đấu không cho phép các vận động viên (VĐV) sử dụng sân thi đấu, cho đến khi nào họ nhận được đầy đủ các khoản thanh toán.

Điều đáng chú ý, theo lịch cũ, sân phải được chạy thử nghiệm vào ngày 8/12, trước khi các cuộc thi trong môn bi sắt chính thức bắt đầu vào ngày 10/12”, Thairath thông tin thêm.

Trước đó, môn bi sắt tại SEA Games dự kiến diễn ra ở Đại học Prince ở tỉnh Songkhla. Tuy nhiên, do Songkhla và các tỉnh miền Nam Thái Lan bị ngập lụt nặng hồi cuối tháng 11, nên các nội dung thi đấu ở Songkhla được chuyển đến các địa phương khác. Riêng môn bi sắt được chuyển về tỉnh Pathum Thani (cách Bangkok hơn 40km).

Tờ Thairath bình luận: “Việc di dời đột ngột buộc BTC phải gấp rút chuẩn bị địa điểm mới chỉ trong vòng vài ngày. Điều đó khiến cho một số vấn đề vẫn chưa được xử lý, dẫn đến tình huống đáng lo trước giờ thi đấu như thế này”.