TPHCM mưa lớn sau khi trời âm u từ sáng đến chiều

Khoảng 14h30 ngày 6/1, nhiều khu vực tại trung tâm TPHCM như phường Sài Gòn, Bến Thành, Cầu Ông Lãnh, Xuân Hòa… mưa lớn. Tình trạng này cũng ghi nhận tại một số phường ngoại thành.

Tại TPHCM, trong buổi sáng, bầu trời âm u kéo dài, không có nắng. Một số khu vực xuất hiện hiện tượng trời mù, tầm nhìn của người tham gia giao thông bị hạn chế.

Mưa lớn tại khu vực phường Xuân Hòa, TPHCM (Ảnh: An Huy).

“Thông thường, tháng 1 đã hết mùa mưa. Cơn mưa hôm nay khá lớn nên tôi khá bất ngờ. Mưa trái mùa khiến không khí bớt oi bức sau những ngày nắng nóng vừa qua”, chị Bích Thùy (23 tuổi, ngụ TPHCM) chia sẻ.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Lê Đình Quyết, Trưởng phòng Dự báo Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ, cho biết, nguyên nhân gây trời mù và mưa vào chiều nay là do áp cao cận nhiệt đới có trục qua Nam Bộ - Nam Trung Bộ lấn nhẹ về phía Tây, gây nhiễu động.

Gió Đông hoạt động yếu kết hợp với rìa phía bắc của rãnh áp thấp xích đạo, có trục khoảng 4-6 độ vĩ Bắc, đã gây mưa. Các hệ thống thời tiết này tạo nên vùng hội tụ ẩm ngay trên khu vực Nam Bộ, khiến độ ẩm không khí tăng cao.

Theo ông Quyết, thời điểm này, không khí lạnh hoạt động mạnh làm nhiệt độ không khí giảm. Nhiệt độ thấp, độ ẩm cao, mây tầng thấp bao phủ, mặt trời bị che khuất khiến trời mù, tầm nhìn suy giảm.

Mưa lớn khiến không khí bớt oi bức sau nhiều ngày nắng nóng (Ảnh: Hoàng Hướng).

Theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, trong 24h tới, khu vực này chịu ảnh hưởng chủ yếu của phía nam khối không khí lạnh tăng cường, gây gió Đông Bắc mạnh trên vùng biển Đông Nam Bộ. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới ít biến đổi, nhiễu động gió Đông suy yếu dần.

Đêm nay, mưa còn xuất hiện vài nơi, tập trung tại Cà Mau, An Giang, Cần Thơ; miền Đông đêm và sáng sớm trời se lạnh. Ngày mai, do sự chi phối chủ yếu của trường gió Đông Bắc, thời tiết ổn định hơn, mưa trái mùa ít xảy ra, khả năng chỉ có mưa nhỏ cục bộ ở bán đảo Cà Mau, các nơi khác ít mưa, ban ngày trời nắng gián đoạn.

Nhiệt độ thấp nhất đêm nay giảm nhẹ, miền Đông phổ biến 20-23 độ, có nơi dưới 20 độ; miền Tây dao động 22-25 độ.