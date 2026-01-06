Đăng clip buông tay lái xe 3 năm trước, nam thanh niên ở TPHCM bị xử phạt

Chiều 6/1, Đội CSGT Rạch Chiếc thuộc Phòng CSGT (PC08, Công an TPHCM) đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với N.T.T. (SN 1998, ngụ phường Dĩ An) về hành vi chạy xe máy buông cả hai tay khi lưu thông trên đường Đỗ Mười.

Theo quy định, nam tài xế bị phạt 7 triệu đồng và tịch thu phương tiện. Ngoài ra, CSGT còn lập biên bản xử phạt các lỗi: chạy vào đường cấm (2,5 triệu đồng); sử dụng điện thoại khi lái xe (900.000 đồng, trừ 4 điểm giấy phép lái xe); không có bộ phận giảm thanh (2,5 triệu đồng); che lấp biển số (5 triệu đồng).

Đội CSGT Rạch Chiếc làm việc với nam thanh niên buông cả hai tay, sử dụng điện thoại khi lái mô tô ở TPHCM (Ảnh: Hoàng Hướng).

Tại trụ sở công an, T. thừa nhận clip được quay vào năm 2023, thời gian gần đây, anh chỉnh sửa clip và đăng tải lên trang cá nhân.

Trước đó, như Dân trí đưa tin, sáng cùng ngày, người dùng mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh một nam thanh niên điều khiển mô tô Yamaha R15 buông cả hai tay, sử dụng điện thoại khi lưu thông trên đường Đỗ Mười, đoạn gần cầu vượt Sóng Thần (phường Dĩ An).

Đáng chú ý, người này tự quay lại hành vi vi phạm rồi đăng tải clip lên mạng xã hội với dòng trạng thái: “Một buổi sáng cuối năm 2025”.