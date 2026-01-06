Nhiều người đi xe đạp ở Hà Nội bất ngờ khi bị CSGT kiểm tra nồng độ cồn

Ghi nhận của phóng viên Dân trí chiều 6/1 tại đường Phạm Đình Chiểu (phường Hai Bà Trưng, TP Hà Nội), tổ công tác gồm 6 chiến sĩ CSGT thuộc Đội CSGT đường bộ số 4 (Phòng CSGT Hà Nội) làm nhiệm vụ kiểm soát nồng độ cồn với nhiều tài xế ô tô, xe máy...

Trước khi kiểm soát nồng độ cồn với người tham gia giao thông, CSGT đặt biển báo và phân làn giao thông nhằm đảm bảo an toàn, hiệu quả và không gây cản trở giao thông.

Cảnh sát cho biết đây là tuyến đường tập trung đông người, nhiều phương tiện qua lại, việc kiểm soát nồng độ cồn nhằm đảm bảo trật tự, an toàn giao thông, kịp thời ngăn ngừa các trường hợp vi phạm.

Tại điểm chốt, lực lượng chức năng sử dụng bộ đàm để tiếp nhận thông tin về các trường hợp khả nghi, thông tin về đặc điểm nhận dạng người vi phạm do cán bộ đứng cách điểm chốt khoảng 300m báo về.

Quá trình làm việc, tổ công tác đã kiểm tra đối với hàng trăm tài xế xe ôm công nghệ, lái taxi và không phát hiện trường hợp vi phạm nào.

Trong chiều nay, tổ công tác cũng kiểm soát nồng độ cồn với các tài xế nữ.

Đáng chú ý, trong ca làm việc chiều 6/1, tổ công tác đã kiểm tra nồng độ cồn với hàng loạt người điều khiển xe đạp lưu thông trên đường Phạm Đình Chiểu.

Theo cảnh sát, nhiều người dân vẫn lầm tưởng rằng chỉ người điều khiển phương tiện cơ giới mới bị xử phạt khi vi phạm nồng độ cồn. Tuy nhiên, việc người dân sử dụng rượu, bia rồi điều khiển xe đạp cũng tiềm ẩn nguy cơ cao gây tai nạn, ảnh hưởng đến an toàn của chính bản thân và người khác.

Trung tá Nguyễn Mạnh Hiệp, Tổ trưởng tổ công tác cho biết hành vi uống rượu bia rồi điều khiển xe đạp, nếu vi phạm nồng độ cồn ở mức cao nhất có thể bị xử phạt tới 600.000 đồng.

"Nghị định 168/2024 đã quy định rõ, người điều khiển xe đạp mà vi phạm nồng độ cồn ở mức dưới 0,25mg/lít khí thở sẽ bị phạt 100.000-200.000 đồng; vi phạm ở mức 0,25mg/lít khí thở đến 0,4mg/lít khí thở, bị phạt tiền 300.000-400.000 đồng; vi phạm vượt mức 0,4mg/lít khí thở sẽ bị phạt 400.000-600.000 đồng", Trung tá Hiệp thông tin.

Trong ca làm việc chiều 6/1, lực lượng chức năng đã kiểm soát hàng trăm phương tiện bao gồm ô tô, xe máy, xe đạp... nhưng chỉ phát hiện 3 trường hợp lái xe máy vi phạm nồng độ cồn. Theo cảnh sát, kết quả này cho thấy ý thức của người tham gia giao thông đã tăng cao, việc chấp hành luật giao thông đã đi vào nề nếp.

Theo thống kê của Phòng CSGT Hà Nội, trong hai ngày 31/12/2025 và 1/1/2026, Phòng CSGT Hà Nội đã phối hợp với công an cấp xã kiểm soát tổng cộng hơn 14.300 phương tiện, phát hiện và xử lý 342 trường hợp vi phạm nồng độ cồn với tổng số tiền phạt vi phạm hành chính ước tính khoảng hơn 2,1 tỷ đồng.