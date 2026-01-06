Khen thưởng 20 cán bộ, chiến sĩ phá nhanh vụ cướp tiệm vàng ở Lâm Đồng

Ngày 6/1, Công an tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức khen thưởng cán bộ, chiến sĩ có thành tích xuất sắc trong điều tra, phá án vụ cướp tiệm vàng xảy ra tại xã Nhân Cơ.

Tại buổi lễ, Đại tá Đậu Xuân Bảo, Phó Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng, tặng hoa, chúc mừng và trao giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng đến 20 cán bộ, chiến sĩ trực tiếp tham gia phá án; đồng thời, chia sẻ, biểu dương chiến công xuất sắc của các đơn vị tham gia điều tra vụ án, bắt nhanh đối tượng cướp tiệm vàng.

Lãnh đạo Công an tỉnh Lâm Đồng trao giấy khen đến các cán bộ, chiến sĩ có thành tích xuất sắc trong điều tra, phá án (Ảnh: Công an Lâm Đồng).

Theo lãnh đạo Công an tỉnh Lâm Đồng, việc điều tra, bắt nhanh đối tượng cướp tài sản đã thể hiện sự quyết tâm, trách nhiệm cao, mưu trí, sáng tạo và sắc bén về nghiệp vụ của Công an Lâm Đồng. Qua đó, góp phần củng cố vững chắc niềm tin của chính quyền và nhân dân đối với lực lượng công an.

Được biết, trong dịp này, Chủ tịch UBND xã Nhân Cơ cũng trao giấy khen đến 4 tập thể công an, 24 cán bộ, chiến sĩ công an có thành tích trong tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự tại địa phương.

Phan Bảo Nhật bị công an bắt giữ (Ảnh: Công an Lâm Đồng).

Trước đó, như Dân trí thông tin, chiều 1/1, Phan Bảo Nhật (33 tuổi, ngụ tỉnh Lâm Đồng) bịt mặt, chạy xe máy đến chợ Nhân Cơ, xã Nhân Cơ, sau đó ghé vào tiệm vàng T.H. hỏi mua trang sức. Lợi dụng sơ hở của chủ cửa hàng, Nhật đã cướp số lượng lớn vàng rồi lên xe máy tẩu thoát.

Theo chủ cửa hàng, kẻ cướp đã lấy nhiều dây chuyền, lắc tay, bông tai có giá trị khoảng 500 triệu đồng.

Đến 4h30 ngày 4/1 (sau 50 giờ gây án), Nhật bị lực lượng công an bắt giữ tại khu vực cửa khẩu Bờ Y (tỉnh Quảng Ngãi, thuộc tỉnh Kon Tum cũ), khi đối tượng chuẩn bị vượt biên sang Lào. Nhà chức trách đã thu giữ toàn bộ tang vật mà nghi phạm mang theo bên người.