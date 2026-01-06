Nghệ sĩ Chiến Thắng: "Hơn 10 năm đóng trai ế vợ, tôi không thấy nhàm chán"

Ngày 5/1, đạo diễn Bình Trọng đã ra mắt 2 phim hài Tết là Đại gia chân đất 16 và Làng ế vợ 12. Sự kiện có sự góp mặt của các nghệ sĩ như: NSND Trần Nhượng, NSND Trung Hiếu, NSƯT Kim Xuyến, NSƯT Tiến Quang, Chiến Thắng, Tiến Lộc, Hoàng Yến...

NSND Trung Hiếu (trái) và đạo diễn Bình Trọng (Ảnh: Lạc Thành).

Đạo diễn Bình Trọng cho biết, việc mang các chiêu lừa đảo tinh vi vào nội dung Đại gia chân đất 16 không phải để gây sốc, mà là một phần tất yếu của đời sống đương đại cần được phản ánh.

"Phim hài nếu chỉ cười mà không đọng lại điều gì thì rất phí. Tôi muốn khán giả vừa cười, vừa giật mình nhận ra: Những chuyện trên phim thực ra đang diễn ra ngoài đời, thậm chí còn khốc liệt hơn.

Lừa đảo hiện nay không còn là những chiêu trò đơn giản, mà ngày càng tinh vi, núp bóng nhiều hình thức tưởng chừng rất “đạo đức”, rất “nhân văn”, khiến không ít người vì cả tin mà rơi vào bi kịch. Vì thế, chúng tôi làm phim cũng là cách cảnh báo tới người dân tỉnh táo hơn để không bị mắc bẫy người xấu", đạo diễn Bình Trọng chia sẻ.

NSƯT Tiến Quang, nghệ sĩ Chiến Thắng, NSND Trần Nhượng, Tiến Lộc tại sự kiện (từ trái sang) (Ảnh: Lạc Thành).

Nghệ sĩ Chiến Thắng cho biết, trong 12 năm làm hài Tết Làng ế vợ, đi đến đâu, anh cũng được khán giả hỏi han, động viên về vai diễn.

"Dù hơn 10 năm tham gia vai diễn trai ế vợ, tôi không thấy nhàm chán vì mỗi năm kịch bản lại khác nhau, cách diễn cũng không bị trùng lặp. Tôi tin rằng, với sự ủng hộ của khán giả, phim sẽ được kéo dài nhiều năm nữa để góp thêm tiếng cười cho người xem nhân dịp Tết đến, xuân về", Chiến Thắng nói.

Khi phóng viên Dân trí hỏi: "Nhiều người cứ nhắc đến hài Tết là nghĩ ngay đến hài nhảm, anh nghĩ gì về điều này?".

Chiến Thắng nói: "Thông thường làm phim hài, các đạo diễn lấy hài ở ngôn ngữ, hài ở hành động, hài ở tình huống, hài ở những thói quen xấu… Để chọc cười được khán giả, ê-kíp phải tư duy đến những thứ khác thông lệ, bất bình thường nên ranh giới giữa sự nhảm và cái gây cười nó mong manh lắm.

Người hợp gu thấy buồn cười, người không hợp bảo đó là nhảm. Nhưng nếu cứ nhắc đến hài Tết là nghĩ đến hài nhảm là "vơ đũa cả nắm". Đánh giá như thế là phủ nhận công lao sáng tạo và lao động cật lực của cả tập thể diễn viên, đạo diễn".