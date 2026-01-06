Băng giá xuất hiện ở Cao Bằng nhiệt độ dưới 0 độ C, khách run vì rét buốt

Khoảng 11h20 sáng 6/1, có mặt trên đỉnh núi Phia Oắc nằm ở độ cao hơn 1.900m tại Cao Bằng, anh Đặng Khương thấy băng giá bắt đầu hình thành trên các cành cây, thảm cỏ với mật độ ngày càng dày đặc.

Nhiệt độ ngoài trời thời điểm đó hạ xuống dưới 0 độ C. Gió thổi mạnh khiến vị khách run lên vì rét buốt. Tới thời điểm buổi trưa, diện tích băng bao phủ hơn trăm mét. Toàn bộ cây cối xung quanh phủ màu trắng xóa.

Băng giá phủ trắng trên đỉnh Phia Oắc vào sáng 6/1 (Ảnh: Đặng Khương).

Bất ngờ vì cảnh tượng diễn ra trước mắt, anh Khương lấy điện thoại để ghi hình. Vị khách cho biết có cảm giác như đang đứng giữa châu Âu giá lạnh.

Cách trung tâm của Cao Bằng gần 70km, du khách có thể di chuyển tới xã Nguyên Bình (khoảng 50km) rồi tiếp tục tới ngã ba Sơn Đông rồi rẽ trái. Tại đây, ô tô và xe máy có thể lên tới đỉnh núi.

Theo quan sát của anh Khương, càng về chiều tối, lượng khách đổ dồn lên đỉnh núi để ngắm băng giá đông hơn so với ban ngày. Nhiều người muốn lưu giữ khoảnh khắc đáng nhớ.

"Đây cũng là ngày đầu tiên xuất hiện băng giá kể từ đầu năm tới nay", vị khách cho biết.

Theo khảo sát nhanh của phóng viên Dân trí, một số cơ sở lưu trú gần đỉnh Phia Oắc bắt đầu nhận được điện thoại đặt phòng của khách tới trải nghiệm băng giá. Không ghi nhận tình trạng "cháy phòng", mức giá thuê ổn định, phòng dành cho 2 người có điều hòa 2 chiều từ 300.000 đồng.

"Mỗi khi khu vực này có băng giá thường thu hút khách rất đông. Có khách lựa chọn đi về trong ngày nhưng cũng có người muốn ở lại để trải nghiệm thêm", chủ một nhà nghỉ dưới chân Phia Oắc nói.

Đỉnh Phia Oắc thuộc xã Thành Công có độ cao 1.931m so với mực nước biển, là ngọn núi cao thứ 2 tại tỉnh Cao Bằng. Khu vực này thường xuyên xuất hiện các hiện tượng băng giá vào mùa đông tạo nên cảnh quan thiên nhiên kỳ thú, thu hút lượng lớn du khách trong và ngoài tỉnh đến tham quan.

Đây là ngày đầu tiên xuất hiện băng giá trên đỉnh Phia Oắc kể từ đầu năm nay (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia dự báo ngày 6/1, không khí lạnh tiếp tục bao phủ khu vực Tây Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ.

Các tỉnh miền Bắc, nhất là phía Đông Bắc Bộ, chìm sâu trong khối không khí lạnh mạnh, trời rét đậm, vùng núi có nơi rét hại. Nhiệt độ ban ngày không quá 15 độ C.

Đây là một trong những đợt rét sâu nhất từ đầu mùa đông đến nay. Các đỉnh núi cao như Mẫu Sơn (Lạng Sơn), Đồng Văn (Tuyên Quang), Tà Xùa (Lào Cai) cũng có thể xuất hiện băng giá.

Băng giá xuất hiện ở Cao Bằng nhiệt độ -7 độ C, khách run vì rét buốt (Nguồn video: Đặng Khương).

Đỉnh Phia Oắc nằm trên địa bàn xã Thành Công, tỉnh Cao Bằng. Từ Hà Nội, du khách phải di chuyển khoảng 280km về phía bắc để tới trung tâm của Cao Bằng. Sau đó, du khách đi tiếp gần 70km nữa để chinh phục đỉnh núi hùng vĩ này.

Ở độ cao hơn 1.900m, Phia Oắc được mệnh danh là "nóc nhà Cao Bằng", sở hữu cảnh quan thiên nhiên hoang sơ và khí hậu mát lạnh quanh năm. Đường lên núi uốn lượn qua những cánh rừng nguyên sinh, mang đến trải nghiệm vừa thơ mộng vừa đầy thử thách cho những ai đam mê khám phá.

Đỉnh núi được bao phủ bởi rừng nguyên sinh rộng lớn với nhiều loài cây quý như pơ mu, dẻ tùng cùng hệ động vật phong phú. Ngoài ra, những con suối nhỏ và thác nước chảy quanh năm tạo nên một bức tranh thiên nhiên tuyệt đẹp.

Vào mùa đông, nhiệt độ có thể xuống dưới 0 độ C trong nhiều ngày khiến đỉnh Phia Oắc phủ đầy băng giá. Đây cũng là một trong những địa điểm săn mây nổi tiếng ở Cao Bằng, với những biển mây bồng bềnh vào mỗi sáng sớm.

Vào sáng sớm, biển mây bồng bềnh phủ kín thung lũng, tạo nên khung cảnh huyền ảo như chốn tiên cảnh. Du khách có thể chinh phục đỉnh núi từ 4h đến 5h để đón ánh bình minh rực rỡ trên biển mây.