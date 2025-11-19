HLV Hoàng Anh Tuấn: "U22 Việt Nam đừng đề cao trận thắng U22 Trung Quốc"

Trước mắt đội tuyển U22 Việt Nam là SEA Games 33 diễn ra tháng 12 năm nay và vòng chung kết (VCK) giải U23 châu Á bắt đầu từ tháng 1/2026. Đây là hai giải đấu khác nhau cả về tính chất lẫn chuyên môn.

Chính vì thế, HLV Hoàng Anh Tuấn hiến kế, U22 Việt Nam cần có những tính toán khác nhau cho hai giải đấu này, từ nhân sự cho đến lối chơi chủ đạo của toàn đội ở từng giải. Bản thân ông Hoàng Anh Tuấn là HLV gần nhất của đội tuyển U22 Việt Nam tham dự vòng chung kết giải châu Á, nên ông Tuấn có kinh nghiệm ở sân chơi này.

Sáng nay (19/11), cựu HLV đội U22 Việt Nam, ông HLV Hoàng Anh Tuấn, có buổi trao đổi với phóng viên Dân trí.

Ông Hoàng Anh Tuấn (phải), cựu HLV đội tuyển U22 Việt Nam (Ảnh: Đỗ Minh Quân).

Chân dung của đội tuyển U22 Việt Nam nhìn từ Panda Cup

Ông đánh giá thế nào về sự thể hiện của đội tuyển U22 Việt Nam tại Panda Cup 2025, nơi chúng ta thắng U22 Trung Quốc, chỉ thua sát nút U22 Hàn Quốc và Uzbekistan?

- Đầu tiên, tôi khẳng định những giải đấu như thế này rất bổ ích cho đội tuyển U22 Việt Nam. Panda Cup giúp cho các cầu thủ trẻ có cơ hội được cọ xát với các đội mạnh, được rèn luyện về lối chơi, tăng cường kinh nghiệm và bản lĩnh.

Còn về kết quả, nói cho cùng đấy chỉ là kết quả của những trận giao hữu. Chúng ta không chắc các đối thủ của chúng ta ở các giải giao hữu như thế này sử dụng lực lượng như thế nào, có phải lực lượng mạnh nhất của họ chưa. Chúng ta cũng không rõ điểm rơi phong độ của họ ra sao.

Tôi lấy ví dụ trận U22 Việt Nam thắng U22 Trung Quốc. Chúng ta vui vì chúng ta thắng, nhưng dưới góc độ chuyên môn, nhìn toàn cục, họ mới là đội chơi ép sân, kiểm soát trận đấu, chứ chúng ta chưa kiểm soát được điều này.

Ông có thể nói rõ hơn về tính chất của các trận đấu như thế, thưa ông?

- Nếu chúng ta vừa đánh bại U22 Trung Quốc, vừa vượt trội họ về khả năng kiểm soát bóng, khả năng kiểm soát trận đấu, chúng ta có thể khẳng định ngay rằng U22 Việt Nam đã mạnh hơn họ. Nhưng khách quan mà nói, chúng ta chưa làm được và đang quá đề cao điều này.

Về mặt tính chất, trận đấu nói trên tương tự như trận thắng 2-1 của Saudi Arabia trước Argentina tại World Cup 2022. Đội mạnh hơn đôi khi vẫn thua vì một số tình huống mà đối thủ xuất thần. Chính vì thế, không chỉ qua một hoặc một vài trận đấu, có thể khẳng định ngay về trình độ của một đội tuyển.

U22 Việt Nam thi đấu kiên cường trước các đội mạnh tại Panda Cup 2025 (Ảnh: VFF).

Năm 2018, khi tôi cầm quân, đội tuyển trẻ Việt Nam từng cầm hòa cả Mexico, cũng chỉ thua sát nút Uzbekistan. Nhưng ngay ở thời điểm đó, tôi cũng chưa bao giờ nghĩ rằng bóng đá của chúng ta đã mạnh ngang họ.

Các trận đấu này không phải để so sánh về trình độ, mà chủ yếu giúp chúng ta biết mình cần chuẩn bị gì cho các giải đấu quan trọng mà chúng ta hướng đến. Ở đây, tôi mừng vì các cầu thủ trẻ rất kiên cường, thể hiện tâm lý không e ngại trước các đội mạnh như U22 Hàn Quốc, Uzbekistan và U22 Trung Quốc.

Hai giải đấu khác nhau, hai lối chơi khác nhau

Vậy thì với lực lượng này, chúng ta sẽ ở đâu tại SEA Games 33 và VCK U23 châu Á 2026?

- Ở đấu trường SEA Games, U22 Việt Nam sẽ là ứng cử viên vô địch trong nhóm đầu. Điều này đã được chúng ta thể hiện qua ngôi vô địch giải U23 Đông Nam Á hồi tháng 7. Lực lượng trẻ của bóng đá Việt Nam vẫn rất mạnh trong khu vực.

Ngược lại, tại VCK U23 châu Á, có thể U22 Việt Nam sẽ gặp nhiều khó khăn. Điều này cũng đã được thể hiện qua cách chúng ta không quá vượt trội tại vòng loại giải U23 châu Á (hồi đầu tháng 9). Chưa kể, các đối thủ ở VCK giải châu lục mạnh hơn nhiều so với các đối thủ ở vòng loại.

Điều quan trọng là chúng ta sẽ chuẩn bị lực lượng và lối chơi chủ đạo như thế nào ở hai giải đấu khác nhau nói trên. Hai giải đấu khác nhau, với tính chất của các giải đấu khác nhau, U22 Việt Nam có thể chọn hai lối chơi khác nhau. Dĩ nhiên, HLV trưởng sẽ là người nắm điều này rõ nhất.

HLV Kim Sang Sik cần chuẩn bị lực lượng và lối chơi khác nhau, cho hai giải đấu khác nhau gồm SEA Games và VCK U23 châu Á (Ảnh: Khoa Nguyễn).

Ông ấy sẽ xác định mục tiêu, rồi chọn lối chơi chủ đạo cho U22 Việt Nam ở từng giải. Thông qua việc lựa chọn lối chơi chủ đạo, HLV trưởng sẽ có lựa chọn về nhân sự phù hợp cho từng giải. Không loại trừ khả năng lực lượng ở SEA Games và ở VCK U23 châu Á không giống nhau, phụ thuộc vào quan điểm của ông Kim Sang Sik.

Việc SEA Games 33 (U22 Việt Nam thi đấu từ ngày 4 - 18/12) và VCK U23 châu Á (từ ngày 6 - 24/1/2026) diễn ra liên tiếp nhau, liệu có ảnh hưởng đến thể lực của các cầu thủ U22 Việt Nam?

- Tôi cho rằng không ảnh hưởng gì! Đầu tiên, V-League vẫn chưa bước vào giai đoạn căng thẳng nhất, giải đấu này chưa hết nửa chặng đường. Các cầu thủ nội chỉ mới đá trên dưới chục trận/người, chưa đến mức quá tải.

Thứ nhì, tổng số trận đấu ở cả hai giải trước mắt gồm SEA Games và VCK U23 châu Á cũng không lớn. U22 Việt Nam chỉ đá nhiều nhất 4 trận ở SEA Games (gồm hai trận vòng bảng, trận bán kết và trận tranh huy chương). Chúng ta có thể thi đấu thêm khoảng 4-5 trận tại giải U23 châu Á (nếu vào tứ kết hoặc bán kết).

Tổng cộng, U22 Việt Nam thi đấu không quá 10 trận ở cả hai giải nói trên, trong vòng hai tháng (từ đầu tháng 12 năm nay đến cuối tháng 1/2026). Trước đó, chúng ta được nghỉ không ít ngày khi V-League tạm dừng. Chính vì thế, mật độ này chưa thể khiến các cầu thủ quá tải.

Đừng để bị áp lực bởi kỳ tích “Thường Châu tuyết trắng”

Một khi U22 Việt Nam chuẩn bị tham dự các giải đấu quan trọng, luôn có sự so sánh với đội bóng cùng trang lứa từng tạo nên kỳ tích “Thường Châu tuyết trắng” năm 2018, ông đánh giá thế nào về thế hệ hiện tại với đội hình năm 2018, thưa ông?

- Các em hiện nay có tiềm năng, đồng đều. Tuy nhiên, nếu để so sánh với đội hình của năm 2018, rất khó có thế hệ nào có thể so sánh với đội hình năm đó. Đầu tiên, năm đó U22 Việt Nam có những cá nhân gây đột biến, đặc biệt là Quang Hải.

Năm 2018, đội hình của U22 Việt Nam là sự kết hợp của 3 thế hệ khác nhau, chứ không phải một, nên càng khó để các em trẻ ở những năm tiếp theo so sánh về sức mạnh với đội hình cách đây 7 năm. Đội hình năm 2018 có Duy Mạnh, Đức Huy thuộc thế hệ lớn nhất, có Công Phượng, Văn Toàn, Bùi Tiến Dũng, Văn Thanh thuộc thế hệ thứ nhì, sau đó mới đến thế hệ của Quang Hải, Đình Trọng, Đức Chinh, Đoàn Văn Hậu…

U22 Việt Nam hiện nay đừng để bị ám ảnh bởi thành công của đội hình từng vào chung kết giải U23 châu Á năm 2018 (Ảnh: Đỗ Minh Quân).

Một đội hình trẻ là sự tập hợp của 3 thế hệ khác nhau, lại được thi đấu qua nhiều giải quốc tế khác nhau ngay trước khi bước vào giải U23 châu Á 2018, chắc chắn đội hình ấy phải khác biệt với các đội hình còn lại trong những năm tiếp theo.

Tức là, U22 Việt Nam hiện nay không còn giống với đội bóng từng gây chấn động châu Á của 7 năm trước?

- Như tôi đã nói, chúng ta đủ sức tấn công vào ngôi vô địch SEA Games 33. Riêng với VCK U23 châu Á, chúng ta phải tính kỹ phương án về mặt lối chơi, sao cho có thể gây bất ngờ cho đối thủ.

Một lợi thế nữa của đội hình từng vào đến trận chung kết giải U23 châu Á năm 2018 ở chỗ, năm đó các đối thủ chưa biết chúng ta là ai. Còn hiện tại, họ thi đấu với chúng ta với thái độ thận trọng hơn.

Năm 2018, U23 Việt Nam sở hữu đội hình mà theo tôi, đó là “thế hệ vàng” của bóng đá Việt Nam, một đội hình mạnh nhất, đồng đều nhất của bóng đá Việt Nam trong khoảng chục năm qua. Đội hình này sau đó giành đến hai ngôi vô địch AFF Cup, hai ngôi vô địch SEA Games. Còn hiện tại, chúng ta sẽ tìm cách gây bất ngờ bằng những phương án chiến thuật khác nhau, dựa trên sự đánh giá và phân tích về đối thủ.

Thời gian vẫn còn đủ cho U22 Việt Nam. Ngoài ra, như tôi đã đề cập, chúng ta hoàn toàn có thể hướng đến việc sử dụng hai lối chơi khác nhau, hai sơ đồ nhân sự cho hai giải đấu khác nhau, gồm SEA Games và giải U23 châu Á. Giải trong nước hiện vẫn đủ nhân sự cho HLV Kim Sang Sik xây dựng lực lượng phù hợp cho từng giải đấu.

Xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi!