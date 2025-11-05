Cựu Phó Chủ tịch AFF: “Tuyển Việt Nam xứng đáng dự Asian Cup hơn Malaysia”

Tối 3/11, Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) đưa ra phán quyết quan trọng, họ chính thức bác bỏ đơn kháng cáo của Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) và 7 cầu thủ nhập tịch gồm Gabriel Felipe, Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Jon Irazabal và Hector Hevel.

Các cầu thủ này tiếp tục bị FIFA treo giò một năm. Mỗi người phải nộp phạt 2.000 franc Thụy Sĩ (khoảng 66 triệu đồng). FAM bị phạt 350.000 franc Thụy Sĩ (khoảng 11,6 tỷ đồng).

Theo cựu Phó Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á (AFF) và Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) Dương Vũ Lâm, phán quyết của FIFA có thể làm thay đổi đáng kể bóng đá Đông Nam Á. Dù vậy, chia sẻ với phóng viên Dân trí, ông Dương Vũ Lâm đánh giá vụ việc chưa khép lại vì FAM và 7 cầu thủ có liên quan có thể đưa vụ việc lên Tòa án Trọng tài Thể thao quốc tế (CAS).

FIFA bác bỏ đơn kháng cáo của bóng đá Malaysia (Ảnh: VFF).

Vụ việc chưa kết thúc

Ông đánh giá thế nào về việc FIFA bác bỏ kháng cáo của FAM và 7 cầu thủ nhập tịch Malaysia sử dụng hồ sơ giả?

- Thật ra việc FIFA bác bỏ kháng cáo nói trên không quá bất ngờ, vì trước đó FIFA đã đưa ra những bằng chứng rất đắt giá, cho thấy họ biết rõ gốc gác của các cầu thủ nhập tịch Malaysia.

Phía FAM và 7 cầu thủ nhập tịch có liên quan có lẽ không chứng minh được điều ngược lại, có nghĩa là họ không đưa ra được hồ sơ có tính thuyết phục cao hơn so với hồ sơ mà FIFA đang có. Thế nên, FAM và 7 cầu thủ nhập tịch Malaysia thất bại khi kháng cáo.

Tuy nhiên, vụ việc này hiện vẫn chưa kết thúc, vì FAM và 7 cầu thủ nhập tịch có liên quan có thể đưa vấn đề lên CAS. Nếu họ làm điều đó, quá trình tố tụng và xử án sẽ còn kéo dài thêm nhiều tháng nữa.

Liệu có khả năng bóng đá Malaysia lật ngược thế cờ tại CAS hay không, thưa ông?

- Về việc này, tôi dám khẳng định, vì CAS là cơ quan độc lập hoàn toàn với làng bóng đá thế giới. Họ không chịu bất kỳ ảnh hưởng nào từ FIFA, hay bất kỳ tổ chức thể thao nào khác trên thế giới.

Bóng đá Malaysia tính chuyện theo đuổi vụ việc đến cùng (Ảnh: T.H).

Ngay chính bóng đá Việt Nam cũng từng bị CAS đảo ngược phán quyết của FIFA cách đây hơn 20 năm, liên quan đến vụ HLV Letard (người Pháp). Tháng 8/2002, VFF sa thải HLV Letard và bồi thường 3 tháng lương cho vị HLV người Pháp. FIFA đồng ý với quyết định của VFF.

Nhưng ông Letard đưa vấn đề lên CAS, trước khi CAS buộc VFF bồi thường đủ thời hạn còn lại trong hợp đồng của vị HLV này, với số tiền bồi thường cao gấp hơn 5 lần con số ban đầu (197.800 USD so với 35.000 USD). Thế nên, ngay đến FIFA cũng không thể đoán được các quyết định của CAS.

Điều này phụ thuộc vào hồ sơ mà phía Malaysia chuẩn bị để nộp lên CAS sẽ có những gì. Nếu bóng đá Malaysia theo đuổi vụ việc đến cùng, có thể sẽ có phiên sơ thẩm và phiên phúc thẩm, nên chúng ta chưa thể nói trước kết quả. Ngoài việc tốn thời gian, việc đưa vấn đề lên CAS còn tốn nhiều công sức và tốn tiền. Cả nguyên đơn lẫn bị đơn đều phải xuất hiện liên tục, bất cứ khi nào họ được CAS triệu tập.

Phán quyết làm thay đổi bóng đá Đông Nam Á

Về mặt chuyên môn, phán quyết của FIFA ảnh hưởng như thế nào đến bóng đá Malaysia?

- Đây là phán quyết có ảnh hưởng rất lớn. Sau khi 7 cầu thủ trụ cột này bị treo giò, đội tuyển Malaysia chắc chắn sẽ suy yếu. Hiện giờ, khi đối đầu với các đội bóng trong khu vực, họ sẽ phải quay về với hình ảnh trước khi họ có 7 cầu thủ này. Đội tuyển Malaysia sẽ yếu hơn nhiều đội bóng ở Đông Nam Á như đội tuyển Việt Nam, Thái Lan, Indonesia.

Cũng liên quan đến đội tuyển Malaysia, nếu tới đây họ thất bại khi đưa vụ việc lên CAS, đội bóng này có thể bị loại khỏi Asian Cup 2027, thậm chí bóng đá Malaysia có thể bị cấm thi đấu quốc tế có thời hạn. Chưa hết, uy tín của nền bóng đá Malaysia sẽ bị suy giảm nghiêm trọng.

Bóng đá Malaysia và nhiều nền bóng đá ở Đông Nam Á sẽ dè dặt hơn trong các quyết định nhập tịch (Ảnh: NST).

Thậm chí, việc FIFA bác bỏ kháng cáo của bóng đá Malaysia không chỉ ảnh hưởng đến mỗi mình Malaysia, mà còn ảnh hưởng đến toàn bộ bóng đá Đông Nam Á.

Ông có thể nói rõ hơn chuyện phán quyết của FIFA dành cho bóng đá Malaysia, lại ảnh hưởng đến bóng đá Đông Nam Á?

- Đầu tiên, khi có một nền bóng đá bị phạt vì vi phạm các quy định về nhập tịch cầu thủ, những nền bóng đá còn lại buộc phải dè dặt hơn với chính sách này. Các đội bóng trong khu vực sẽ không còn nhập tịch cho cầu thủ gốc ngoại một cách bất chấp nữa. Từ đó, sự cạnh tranh của các đội bóng ở Đông Nam Á sẽ trở nên công bằng hơn.

Ngoài ra, khi tiến hành việc nhập tịch, các nền bóng đá từ đây sẽ hướng đến các giải pháp an toàn hơn, minh bạch hơn. Ví dụ như họ sẽ nhập tịch cho những cầu thủ có đủ 5 năm thi đấu ở quốc gia sở tại, theo đúng luật FIFA, như trường hợp của các cầu thủ Nguyễn Xuân Son và Đỗ Hoàng Hên ở Việt Nam.

Hoặc các nền bóng đá sẽ nghiêm túc hơn trong việc đi tìm giấy khai sinh gốc của cha hoặc mẹ, ông hoặc bà của những cầu thủ sinh ra ở nước ngoài, trước khi nhập tịch cho những cầu thủ này.

Và một khi các nền bóng đá ở Đông Nam Á dè dặt hơn, minh bạch trong việc nhập tịch cầu thủ gốc ngoại, điều này sẽ có lợi cho đội tuyển Việt Nam?

- Lợi hay không thì chưa thể khẳng định ngay được. Tuy nhiên, trong bất cứ việc gì, việc minh bạch luôn là điều cần phải thực hiện. Bóng đá Việt Nam đang làm điều này rất minh bạch, trong khi ở đâu đó có nền bóng đá minh bạch như vậy, chắc chắn là không công bằng,

Các đội bóng ở Đông Nam Á từ nay sẽ xét hồ sơ gốc của các cầu thủ nhập tịch kỹ hơn (Ảnh: ASEAN Football).

Thế nên, việc FIFA bác bỏ kháng cáo của bóng đá Malaysia chính là trả lại sự công bằng này cho chúng ta. Nếu không có phán quyết của FIFA, không loại trừ khả năng sẽ có thêm các nền bóng đá khác nhập tịch theo hướng không cần quan tâm đến gốc gác thực của các cầu thủ được họ lựa chọn.

Nếu không có phán quyết của FIFA với bóng đá Malaysia, chúng ta không dám chắc rằng sẽ không xảy ra nguy cơ sẽ có thêm nền bóng đá khác nữa “hô biến” hồ sơ của các cầu thủ gốc nước ngoài, để biến họ trở thành cầu thủ có quốc tịch Đông Nam Á. Điều này, sẽ dẫn đến sự thay đổi chất lượng chuyên môn của các đội tuyển trong khu vực, nhưng không đúng thực chất.

Đội tuyển Việt Nam cũng cần phải thay đổi

Vậy tính cạnh tranh của bóng đá Đông Nam Á sẽ ra sao, sau khi FIFA bác bỏ kháng cáo của bóng đá Malaysia?

- Sự cạnh tranh này sẽ quay lại đúng với thực chất về năng lực chuyên môn của từng nền bóng đá và từng đội tuyển. Ví dụ như tới đây CAS phán quyết bóng đá Malaysia thua kiện, có nghĩa là những gì mà đội bóng này giành được ở giai đoạn đã qua tại vòng loại Asian Cup 2027 không đến từ năng lực thực.

Đội tuyển Việt Nam cũng cần phải thay đổi, vì chúng ta đã chơi kém từ đầu vòng loại Asian Cup 2027 đến giờ (Ảnh: Khoa Nguyễn).

Năng lực thực của họ không mạnh hơn chúng ta, họ sẽ bị xử thua đội tuyển Việt Nam và sẽ phải trả lại vé dự vòng chung kết Asian Cup 2027 cho đội tuyển Việt Nam. Đó là thực chất giữa nền bóng đá Việt Nam và Malaysia, dựa vào sự phát triển theo chiều sâu của hai nền bóng đá này nhiều năm qua.

Nhìn rộng ra toàn bộ khu vực Đông Nam Á, mọi chuyện cũng sẽ diễn biến theo hướng tương tự. Các nền bóng đá phát triển như thế nào, đầu tư từ gốc đến ngọn ra sao, thì kết quả ở cấp đội tuyển quốc gia thu được sẽ thu về tương ứng.

Có nghĩa là đội tuyển Việt Nam xứng đáng có mặt tại vòng chung kết Asian Cup 2027?

- Xứng đáng hơn so với Malaysia, nếu như một lần nữa họ không thể chứng minh được rằng họ đã làm giả hồ sơ của các cầu thủ nhập tịch, sau khi họ đưa vấn đề lên CAS. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là đội tuyển Việt Nam không cần phải cải thiện gì, điều đó không có nghĩa là đội tuyển Việt Nam không cần phải rút kinh nghiệm gì.

Thực tế, chúng ta đã trải qua 3 trận đấu liên tiếp gây thất vọng lớn tại vòng loại Asian Cup, gồm trận thua Malaysia 0-4 (ngày 10/6), trận thắng Nepal 3-1 (ngày 9/10) và trận thắng Nepal 1-0 (ngày 14/10). Có quá nhiều điểm đáng bàn về lối chơi, về tinh thần của đội tuyển Việt Nam ở 3 trận đấu nói trên.

Nếu chúng ta cứ chuẩn bị nhân sự như 3 trận đấu đấy, nếu chúng ta vẫn thi đấu với tinh thần không tốt như 3 trận vừa rồi, thì việc đội tuyển Việt Nam có giành được vé dự vòng chung kết Asian Cup 2027 vẫn để lại nhiều nỗi lo. Thành ra, ngoài chuyện chờ kết quả cuối cùng dành cho đội tuyển Malaysia, bản thân đội tuyển Việt Nam cũng phải thay đổi chính mình, cải thiện hình ảnh và năng lực của chính mình.

Xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi!