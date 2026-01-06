Man Utd tốn “núi tiền” khi quyết định sa thải Ruben Amorim

Tối 5/1, Man Utd chính thức thông báo sa thải HLV Ruben Amorim, kết thúc triều đại 14 tháng nắm quyền của chiến lược gia người Bồ Đào Nha tại Old Trafford.

Man Utd quyết định sa thải Ruben Amorim vì những phát ngôn gây sốc của ông (Ảnh: Getty).

Thực tế trớ trêu này một lần nữa phơi bày sự bất ổn trên băng ghế chỉ đạo của "Quỷ đỏ" kể từ thời Sir Alex Ferguson. Chỉ trong vòng 13 năm, đội bóng chủ sân Old Trafford đã phải thay tới 10 huấn luyện viên trưởng khác nhau nhưng vẫn chưa thể tìm lại ánh hào quang năm xưa.

Theo thông tin từ cây viết uy tín David Ornstein, Manchester United sẽ phải thanh toán toàn bộ tiền lương trong 18 tháng còn lại của hợp đồng cho Ruben Amorim do các điều khoản đã ký kết. Trước đó, "Quỷ đỏ" từng tiêu tốn 8,6 triệu bảng để giải phóng hợp đồng của chiến lược gia này từ Sporting Lisbon.

Với mức thù lao hàng năm dao động từ 6-7 triệu bảng một năm, đội chủ sân Old Trafford ước tính phải chi thêm khoảng 10,45 triệu bảng (hơn 368 tỷ đồng) để hoàn tất thủ tục sa thải Ruben Amorim.

Như vậy, tính tổng cộng, Man Utd đã tiêu tốn tới 19 triệu bảng (gần 8.000 tỷ đồng) chỉ riêng cho các chi phí liên quan đến việc bổ nhiệm và chấm dứt hợp đồng với HLV Amorim, một con số phản ánh khoản lỗ khổng lồ cho một "triều đại" ngắn ngủi.

Kể từ sau thời Sir Alex Ferguson, Man Utd đã sa thải 6 HLV, với tổng số tiền bồi thường hợp đồng lên tới 75,2 triệu bảng chưa kể số tiền họ phải chi ra để giải phóng hợp đồng của HLV mới.

Việc chia tay với Ruben Amorim đã khiến số tiền mà Man Utd phải bỏ ra để sa thải HLV lên tới 85,6 triệu bảng, nhiều nhất trong số các đội bóng tại Ngoại hạng Anh.

HLV Amorim gây thất vọng trong thời gian dẫn dắt Man Utd (Ảnh: Getty).

Gia nhập Man Utd vào tháng 11/2024 để thay thế Erik Ten Hag, HLV Ruben Amorim chỉ tại vị vỏn vẹn 1 năm, 1 tháng và 25 ngày. Trong tổng số 63 trận dẫn dắt, chiến lược gia này gây thất vọng lớn khi chỉ giành được 25 chiến thắng, hòa 15 và để thua tới 23 trận.

Đỉnh điểm của sự thất vọng là vị trí thứ 15 đầy tủi nhục trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh mùa giải trước.

Đáng chú ý, số liệu thống kê chỉ ra rằng tỷ lệ thắng của Amorim chỉ đạt 39,62%. Con số này biến ông trở thành HLV có thành tích tệ nhất lịch sử "Quỷ đỏ" kể từ sau kỷ nguyên Sir Alex Ferguson, là người duy nhất sở hữu tỷ lệ thắng dưới 40%. HLV Jose Mourinho hiện vẫn là người nắm giữ tỷ lệ thắng cao nhất trong giai đoạn hậu Ferguson với 58,33%.

Quyết định chấm dứt hợp đồng của Man Utd với Ruben Amorim đang được giới chuyên môn đánh giá là một bước đi mang lại lợi ích cho cả hai bên. Dù tốn kém nhưng đây là lối thoát cần thiết cho cả tương lai của CLB lẫn sự nghiệp của chiến lược gia người Bồ Đào Nha.