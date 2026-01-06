Phụ cấp đặc biệt với cán bộ, công chức khi chờ sửa chính sách tiền lương

Bộ Nội vụ gửi hướng dẫn tới Sở Nội vụ tỉnh Khánh Hòa để xử lý vướng mắc về tiền lương và phụ cấp với cán bộ xã, phường.

Trong đó, Bộ Nội vụ nêu cụ thể mức phụ cấp của người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã.

Theo cơ quan quản lý nhà nước về lĩnh vực, Kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Văn bản 12 của Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp và Nghị định 154/2025 của Chính phủ về tinh giản biên chế đã quy định, hướng dẫn việc tạm thời bố trí sắp xếp, giải quyết chế độ chính sách với người hoạt động không chuyên trách cấp xã đến 31/5.

Cụ thể, phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã được tiếp tục áp dụng mức quy định tại nghị quyết của HĐND các tỉnh, thành phố trước sắp xếp chính quyền 2 cấp.

Hoặc HĐND tỉnh, thành phố sau sắp xếp có thể ban hành văn bản, quyết định áp dụng thống nhất mức phụ cấp theo nghị quyết của một trong các nghị quyết của HĐND tỉnh, thành phố trước khi thực hiện sắp xếp.

Quy định này cũng nêu rõ không thực hiện cộng dồn mức khoán quỹ phụ cấp cho từng đơn vị hành chính cấp xã thành quỹ khoán phụ cấp của xã, phường mới để làm căn cứ quy định lại mức phụ cấp cho từng chức danh.

Bộ Nội vụ hướng dẫn chế độ, chính sách với cán bộ, công chức ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn (Ảnh minh họa: Hoa Lê).

Bên cạnh đó, Bộ Nội vụ hướng dẫn về chế độ, chính sách cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động theo Nghị định 76/2019 của Chính phủ quy định về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Theo đó, căn cứ Nghị quyết 76/2025 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; Quyết định 759 của Thủ tướng, Ban Chỉ đạo thực hiện sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính các cấp và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp của Chính phủ đã có các Công văn số 03, 11, 16 hướng dẫn thực hiện việc giữ nguyên các chế độ phụ cấp.

Tại Công văn 16 đã hướng dẫn cụ thể các loại phụ cấp lương được giữ nguyên (bảo lưu hoặc tiếp tục hưởng).

Đồng thời, Nghị quyết 76/2025 quy định người dân, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, người hưởng lương trong lực lượng vũ trang trên địa bàn đơn vị hành chính sau sắp xếp tiếp tục hưởng chế độ, chính sách đặc thù áp dụng theo vùng, theo khu vực hoặc theo đơn vị hành chính như trước khi thực hiện sắp xếp cho đến khi có quyết định khác của cấp có thẩm quyền.

Giữ nguyên phạm vi, đối tượng và nội dung của các chế độ, chính sách theo quy định của trung ương và địa phương áp dụng đối với đơn vị hành chính như trước khi sắp xếp cho đến khi có quyết định khác của cấp có thẩm quyền.

Trường hợp có thay đổi tên gọi của đơn vị hành chính sau sắp xếp thì sử dụng tên gọi mới của đơn vị hành chính để tiếp tục tổ chức thực hiện các chế độ, chính sách đặc thù.

Trong thời gian cấp có thẩm quyền chưa có quyết định sửa đổi, bổ sung các chế độ, chính sách tiền lương và chế độ, chính sách khác, đề nghị thực hiện chế độ, chính sách (bao gồm chế độ, chính sách theo quy định tại Nghị định 76/2019 của Chính phủ) đối với các đối tượng thuộc phạm vi quản lý theo các quy định nêu trên.

Ban Chỉ đạo thực hiện sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính các cấp và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp của Chính phủ có Văn bản 004 gửi Bộ Dân tộc và Tôn giáo, Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

Ban Chỉ đạo đề nghị hai bộ rà soát, trình cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung các văn bản quy định vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn để áp dụng chính sách về phụ cấp thu hút và các chính sách khác theo quy định của Nghị định 76/2019 của Chính phủ.

Sau khi cấp có thẩm quyền ban hành văn bản sửa đổi, bổ sung quy định vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn nêu trên, cán bộ, công chức, viên chức đến công tác tại địa bàn theo quy định tại Nghị định 76 được hưởng chính sách theo quy định.