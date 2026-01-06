Người Việt Nam ở Venezuela kể cuộc sống sau đêm Mỹ bắt giữ Tổng thống

Tim đập thình thịch khi nghe những tiếng nổ

Chiều tối 5/1 (sáng sớm 6/1 theo giờ Việt Nam), chị Lê Thị Vân Hạnh - cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Venezuela - rời trụ sở làm việc, cùng chồng đi mua sắm vài món đồ cần thiết.

Tại khu vực cách trung tâm 10km, bầu không khí yên bình, nhịp sống không bị xáo trộn sau thông tin về vụ đột kích của Mỹ bắt giữ vợ chồng Tổng thống Nicolas Maduro. Nhiều cửa hàng mở cửa, người dân địa phương thong thả mua sắm.

Người dân Caracas xếp hàng, chờ đợi mua trứng hôm 4/1 (Ảnh: AP).

"Thời gian này, nhiều người dân thủ đô Caracas đang đi nghỉ dịp năm mới, học sinh nghỉ học đến sau ngày 10/1 nên đường phố khá vắng vẻ. Cuộc sống không có sự đảo lộn sau vụ đột kích vừa qua", chị Vân Hạnh nói với phóng viên Dân trí.

Theo nữ cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Venezuela, cộng đồng người Việt tại nước này có 31 người (bao gồm cả nhân viên Đại sứ quán và người thân).

Trong đó, có 2 cán bộ đang thực hiện dự án với Đại sứ quán bị mắc kẹt do sân bay đóng cửa vào sáng 3/1.

Nhắc lại đêm Mỹ thực hiện chiến dịch quân sự nhằm bắt giữ vợ chồng Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro, chị Vân Hạnh chưa quên được cảm giác tim đập thình thịch mỗi khi nghe tiếng âm thanh rất lớn.

Chị kể, trước chiến dịch, không có bất cứ dấu hiệu nào cảnh báo trên đất liền. Người dân vẫn đổ ra đường mừng Giáng sinh và năm mới. Tiếng nhạc sôi động vang lên khắp nơi và pháo hoa rợp trời trong đêm giao thừa như những năm trước.

Từ tháng 9/2025, phía Mỹ đã phát đi các cảnh báo về khả năng triển khai phương án quân sự tại Venezuela nên chị và nhiều người dân địa phương đã chuẩn bị sẵn tâm lý.

Khoảng 2h ngày 3/1, vợ chồng chị và con gái ngủ trong căn hộ ở tầng 6 của một chung cư cao 13 tầng. Người phụ nữ bị đánh thức bởi tiếng động rất lớn, không giống với tiếng pháo hoa mừng năm mới.

Âm thanh rít lên rồi vang tiếng bùm... bùm... Âm thanh lớn gấp 20 lần tiếng pháo hoa khiến cả gia đình tỉnh dậy. Sau đó, tiếng máy bay xé toạc sự yên tĩnh của màn đêm.

"Mỗi lần có tiếng nổ, tim tôi đập thình thịch. Một căn cứ bị Mỹ không kích cách nhà tôi 3km nên nghe âm thanh rất rõ", chị Vân Hạnh nói.

Lần đầu tiên trong đời nghe tiếng nổ vang lên ở khoảng cách gần, sau vài phút lo lắng, vợ chồng chị Vân Hạnh cố gắng giữ bình tĩnh.

“Đại sứ và các cán bộ Cơ quan đại diện luôn giữ liên lạc thường xuyên. Đại sứ chỉ đạo mọi người giữ bình tĩnh, ở yên tại chỗ. Nơi tôi ở và trụ sở Đại sứ quán được xem là vùng an toàn", chị kể.

Nhờ kinh nghiệm từ tình huống động đất trước đó, chị lập tức chuẩn bị ba lô mang theo một số đồ đạc cơ bản cho cả nhà.

Trong khoảng 5 phút, người phụ nữ cho hộ chiếu, tiền mặt, nước uống, thuốc men, đèn pin và quần áo vào ba lô.

"Cả nhà sẵn sàng chạy bộ từ tầng 6 xuống, nếu tòa nhà có dấu hiệu rung lắc từ vụ đột kích", chị Vân Hạnh nhớ lại.

Nhìn qua ô cửa sổ kính của căn hộ, chị thấy khung cảnh xung quanh vẫn tĩnh lặng, không có dấu hiệu xáo trộn. Các toà chung cư im lìm, bãi đỗ xe bên dưới vẫn kín ô tô như thường lệ.

Không khí yên tĩnh vào sáng 4/1 ở Caracas (Ảnh: AP).

"Họ dường như đã quen với những vụ bạo động từ nhiều năm trước nên không nhốn nháo, chạy ra đường nghe ngóng thông tin hay hoảng loạn", người phụ nữ nói thêm.

Thời điểm đó, chị Vân Hạnh vào mạng đọc báo và tìm kiếm trên mạng nhưng chưa có bất cứ thông tin nào về sự việc. Sau 15-20 phút, người dân địa phương đăng tải hình ảnh khói bốc lên mạng xã hội.

Đến khoảng 4h, tiếng rít của âm thanh thưa dần rồi lắng xuống. Quá mệt mỏi sau nhiều giờ căng thẳng, gia đình chị chợp mắt, chìm vào giấc ngủ.

Cuộc sống bình thường

Thức dậy sau một đêm căng thẳng, chị Hạnh lên đường đến Đại sứ quán họp gấp rồi trở về nhà để đảm bảo an toàn.

Con đường chị đi làm thường ngày vốn nhộn nhịp nay trở nên vắng vẻ. Một số người ra đường với gương mặt bình thản như chưa có câu chuyện gì xảy ra vào đêm hôm trước.

Theo chị Hạnh, sáng 3/1, nhiều siêu thị không đón khách như bình thường, một số nơi đóng cửa. Có một số cửa hàng mở cửa nhưng chỉ cho từng người lần lượt vào bên trong để mua sắm.

"Người dân xếp hàng dài qua vài ngã tư, kiên nhẫn chờ đến lượt. Tôi thấy mọi người rất bình tĩnh, không có cảnh chen lấn xô đẩy", chị nói.

Đến trưa 4/1, tất cả các siêu thị đều đón khách bình thường. Các loại hàng hoá đầy kệ, không có tình trạng khan hàng hay sốt giá.

"Đến ngày 5/1, nhịp sống hoàn toàn trở lại bình thường, cảnh sát đứng ở các ngã tư nhiều hơn.

Siêu thị, hiệu thuốc, trung tâm mua sắm mà tôi đi qua đều đón khách, hàng hoá phong phú như trước khi xảy ra chiến dịch của Mỹ", chị thông tin thêm.

Khung cảnh đường phố Caracas nhộn nhịp hôm 31/12/2025, 3 ngày trước chiến dịch bí mật của Mỹ (Ảnh: Xinhua).

Sân bay chính ở Caracas - cửa ngõ nối nước này với các quốc gia khác - vẫn đang đóng cửa. Vì vậy, 2 cán bộ thực hiện dự án với Đại sứ quán bị mắc kẹt vẫn đang chờ sân bay mở cửa trở lại, bay sang Cuba quá cảnh rồi di chuyển thêm một chặng nữa để về Việt Nam.

Nói về cuộc sống tại Venezuela, chị Hạnh cho biết, khoảng năm 2019, lạm phát gây ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân, giá cả hàng hoá tăng chóng mặt. Vài năm trở lại đây, mức lạm phát hạ nhiệt, cuộc sống của người dân bình thường trở lại.

Theo Viện Năng lượng có trụ sở tại London (Anh), Venezuela nắm giữ khoảng 17% trữ lượng toàn cầu, tương đương 303 tỷ thùng, vượt qua Ả rập Xê út.

Theo Bộ Năng lượng Mỹ, phần lớn trữ lượng này là dầu nặng tại khu vực Orinoco ở miền trung Venezuela, khiến chi phí khai thác cao, nhưng về mặt kỹ thuật tương đối đơn giản.