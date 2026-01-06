Sạc xe đạp điện gây cháy nhà ở Tuyên Quang

Sáng 6/1, Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết vào lúc 1h23 ngày 5/1, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Tuyên Quang nhận tin báo cháy tại gia đình bà N.T.Đ. (trú tại phường Bình Thuận).

Tiếp nhận thông tin, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH đã điều 4 xe chữa cháy cùng 19 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường.

Cảnh sát khám nghiệm hiện trường (Ảnh: Công an Tuyên Quang).

Thời điểm xảy ra cháy, trong nhà có 4 người đang ngủ, nguy cơ ngạt khói độc và lửa cháy lan đe dọa trực tiếp đến tính mạng. Lực lượng chức năng đã kịp thời tiếp cận hiện trường, tổ chức cứu nạn, hướng dẫn các nạn nhân thoát ra ngoài an toàn.

Sau khoảng 10 phút, đám cháy được dập tắt hoàn toàn, không để cháy lan. Tuy nhiên, quá trình làm nhiệm vụ, Binh nhất Phí Quang Nam, chiến sĩ nghĩa vụ Đội Công tác chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, không may bị mảnh kính vỡ đâm bị thương, phải điều trị tại Bệnh viện Công an tỉnh Tuyên Quang.

Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, nguyên nhân vụ cháy được xác định do chập điện khi sạc xe đạp điện. Vụ việc không gây thiệt hại về người; thiệt hại tài sản ước tính khoảng 5,3 triệu đồng.

Qua vụ việc trên, Công an tỉnh Tuyên Quang khuyến cáo người dân không sạc xe đạp điện, xe máy điện qua đêm hoặc trong khu vực kín, gần nguồn nhiệt, vật liệu dễ cháy; cần sử dụng thiết bị sạc chính hãng, ngắt nguồn điện khi không cần thiết và bố trí lối thoát nạn an toàn nhằm phòng ngừa nguy cơ cháy.