Quốc hội đồng hành và kiến tạo cùng đất nước đi lên

Sáng 6/1, Lễ kỷ niệm cấp quốc gia 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (6/1/1946-6/1/2026) được tổ chức trọng thể tại hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội. Tổng Bí thư Tô Lâm và lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham dự lễ kỷ niệm.

Quốc hội của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết ngày 6/1/1946 là một mốc son chói lọi mở ra một thời kỳ phát triển mới của dân tộc Việt Nam.

Thắng lợi của cuộc Tổng tuyển cử đã khẳng định vững chắc quyền làm chủ của nhân dân, từ thân phận nô lệ đứng lên giành độc lập, tổ chức ra Nhà nước của mình, với đầy đủ cơ sở pháp lý đại diện cho toàn dân ta ở trong nước và quốc tế, và là Nhà nước dân chủ đầu tiên ở Đông Nam Á, theo lời Chủ tịch Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại lễ kỷ niệm (Ảnh: Minh Châu).

Người đứng đầu Quốc hội nhấn mạnh suốt 80 năm qua, với 15 nhiệm kỳ, trong bất cứ hoàn cảnh nào, Quốc hội đều có những đóng góp quan trọng vào sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, của dân tộc, xứng đáng là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất và là nơi kết tinh trí tuệ, ý chí, khát vọng của cả dân tộc.

Theo Chủ tịch Quốc hội, kế thừa phát huy thành quả của các nhiệm kỳ trước, Quốc hội khóa 15 hoạt động trong bối cảnh đầy khó khăn, thách thức, nhưng với bản lĩnh vững vàng, trí tuệ, dân chủ, đoàn kết, đổi mới, đã đạt được kết quả toàn diện trên các lĩnh vực.

Đặc biệt, Quốc hội đã quán triệt sâu sắc chỉ đạo của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và của Tổng Bí thư Tô Lâm về đổi mới tư duy trong xây dựng pháp luật, chủ động, kịp thời thể chế hóa chủ trương của Đảng, khẳng định vai trò tiên phong, đi trước một bước về thể chế, quyết định những vấn đề khó, những việc chưa có tiền lệ.

"Quốc hội đã không ngừng hoàn thiện về tổ chức, đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo", Chủ tịch Quốc hội nói.

Chủ tịch Quốc hội nêu rõ nhiệm vụ, yêu cầu của giai đoạn phát triển mới của đất nước đòi hỏi Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, các đại biểu Quốc hội phải cố gắng, nỗ lực, quyết tâm cao hơn nữa.

Cùng với đó, phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục bằng được hạn chế, tiếp tục đổi mới tư duy trong xây dựng pháp luật, nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì sự phát triển nhanh, bền vững của đất nước, vì cuộc sống ấm no, hạnh phúc của nhân dân, theo Chủ tịch Quốc hội.

Trước mắt, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh cần tích cực góp phần vào thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng; cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa 16 và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031; quyết tâm cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, cả hệ thống chính trị thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của Đảng, Nhà nước đã đề ra.

Quang cảnh lễ kỷ niệm (Ảnh: Quang Khánh).

Chủ tịch Quốc hội khẳng định sẽ tiếp tục nỗ lực phấn đấu, xây dựng Quốc hội xứng đáng là Quốc hội của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân, thực sự là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất, là hiện thân sinh động của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Luôn xứng đáng với danh hiệu cao quý là đại biểu nhân dân

Phát biểu tại buổi lễ, bà Tòng Thị Phóng, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội, nhấn mạnh Quốc hội Việt Nam đã thể hiện đúng đắn đường lối chiến lược của Đảng về đoàn kết các dân tộc anh em trong xây dựng Quốc hội, cơ cấu các đại biểu Quốc hội.

Bà Phóng cho biết từ khi tham gia Quốc hội, bà đã từng bước trưởng thành về phong cách người đại biểu là gần dân, hiểu dân, học ở nhân dân, có trách nhiệm với nhân dân. Quốc hội đã bồi dưỡng bà về bản lĩnh người đại biểu khi thảo luận, tranh luận về những vấn đề bảo vệ lợi ích quốc gia, khi giám sát tối cao đối với các cơ quan Nhà nước và quyết định các vấn đề quan trọng khác.

Bà Tòng Thị Phóng, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội, phát biểu tại lễ kỷ niệm (Ảnh: Minh Châu).

Nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội tin tưởng các vị đại biểu Quốc hội là người dân tộc thiểu số sẽ tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, ý chí vươn lên với một lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, sẽ hoàn thành mọi nhiệm vụ, luôn xứng đáng với danh hiệu cao quý là đại biểu nhân dân.

"Tôi rất mong đồng bào các dân tộc thiểu số trên cả nước sẽ phát huy truyền thống đoàn kết, cách mạng, anh hùng, nô nức đi bỏ phiếu, bầu đại biểu Quốc hội và HĐND, lựa chọn những người xứng đáng vào Quốc hội, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đảng, xây dựng Nhà nước pháp quyền Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ngày càng vững mạnh", bà Phóng bày tỏ.

Nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội mong những vị đại biểu Quốc hội các khóa đã nghỉ hưu sẽ tiếp tục thực hiện tốt nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết của Quốc hội, đóng góp xây dựng phong trào ở địa phương, giữ gìn, phát huy, lan tỏa hình ảnh người đại biểu nhân dân.

Diễn đàn của trí tuệ, của đối thoại, của phản biện chính sách vì lợi ích quốc gia, dân tộc

Thay mặt cho thế hệ đại biểu Quốc hội trẻ phát biểu cảm tưởng tại buổi lễ, đại biểu Nguyễn Hữu Thông (Lâm Đồng) cho biết nhìn lại chặng đường 80 năm, lịch sử Quốc hội luôn gắn bó máu thịt với lịch sử dân tộc.

Đại biểu Quốc hội Nguyễn Hữu Thông phát biểu cảm tưởng (Ảnh: Minh Châu).

Theo ông Thông, trong những năm tháng kháng chiến gian khổ, Quốc hội là nơi kết tinh ý chí "không có gì quý hơn độc lập, tự do", là trung tâm đoàn kết sức mạnh toàn dân. Trong thời kỳ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Quốc hội không ngừng hoàn thiện thể chế, củng cố nền tảng pháp lý cho sự nghiệp đổi mới.

Đặc biệt, vị đại biểu nhấn mạnh trong gần 40 năm đổi mới, Quốc hội đã có những chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng lập pháp, hiệu lực giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước.

Cùng với đó, hệ thống pháp luật ngày càng tiệm cận các chuẩn mực tiến bộ trên thế giới, hoạt động giám sát ngày càng thực chất, tinh thần trách nhiệm trước cử tri ngày càng được đề cao, theo lời ông Thông.

"Quốc hội hôm nay không chỉ là nơi xây dựng luật, mà còn là diễn đàn của trí tuệ, của đối thoại, của phản biện chính sách vì lợi ích quốc gia, dân tộc. Mỗi kỳ họp, mỗi phiên thảo luận, mỗi cuộc tiếp xúc cử tri đều phản ánh rõ hơn yêu cầu: Quốc hội phải gần dân hơn, hiểu dân hơn và hành động vì dân hiệu quả hơn", đại biểu Nguyễn Hữu Thông nêu rõ.

Bên cạnh đó, ông Thông cũng khẳng định thông qua hoạt động ngoại giao nghị viện chủ động, tích cực và thực chất, Quốc hội Việt Nam ngày càng khẳng định vị thế, uy tín quốc tế và đóng góp tích cực cho hòa bình, hợp tác, phát triển.

Theo đại biểu, minh chứng rõ nhất, sinh động nhất đó là Quốc hội khoá XV được xem là Quốc hội đồng hành và kiến tạo cùng đất nước đi lên vì một Việt Nam hùng cường.