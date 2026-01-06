Giá cầu lông tăng cao, người chơi dần chuyển sang pickleball

Những người yêu thể thao đặc biệt là bộ môn cầu lông trong thời gian gần đây đang xôn xao trước thông tin giá quả cầu lông tăng chóng mặt tại Việt Nam.

Thực tế, từ nhiều năm nay, giá quả cầu lông đã trải qua nhiều đợt điều chỉnh tăng. Tại các cửa hàng chuyên dụng, một ống cầu lông vịt loại tiêu chuẩn đã tăng từ 20% đến 35%.

Giá quả cầu lông tăng liên tục khiến người chơi choáng váng (Ảnh: Getty).

Đối với cộng đồng người chơi phong trào, biến động chi phí hiện không còn là câu chuyện nhỏ lẻ mà đã trở thành yếu tố then chốt, tác động trực tiếp đến tần suất tập luyện cũng như quyết định lựa chọn môn thể thao để gắn bó lâu dài. Chính vì thế nhiều người chơi đang cân nhắc chuyển từ cầu lông sang chơi pickleball như một giải pháp thay thế.

Anh Nguyễn Tuấn Minh (Hà Nội) cho biết: “Với lịch tập luyện đều đặn 3 buổi/tuần, nhóm của anh Minh gồm 8 người sinh hoạt trên cùng một sân. Trung bình mỗi hiệp đấu kéo dài 20-25 phút, cả nhóm tiêu tốn từ 2-3 quả cầu.

Với mức giá hiện tại, chỉ tính riêng tiền cầu, chúng tôi đã phải chi trả khoảng 60.000-90.000 đồng cho mỗi hiệp đấu, con số này chưa bao gồm phí thuê sân bãi vốn cũng đang có xu hướng tăng cao”.

Khi được hỏi về việc liệu có tiếp tục gắn bó với cầu lông trước áp lực chi phí hiện tại, anh Minh thừa nhận bản thân từng đứng giữa hai lựa chọn: Duy trì đam mê đắt đỏ hay tìm kiếm một bộ môn ít tốn kém hơn.

Người chơi cầu lông dần chuyển sang pickleball để tích kiệm chi phí (Ảnh: Getty).

"Thấy nhiều người chơi xung quanh dần chuyển sang pickleball, tôi cũng đã dùng thử và cảm thấy rất phù hợp. Điểm cộng lớn nhất của môn này là sự tiết kiệm nhờ độ bền vượt trội của dụng cụ.

Pickleball cho phép chúng tôi duy trì lối sống năng động mà không phải đối mặt với áp lực tăng giá liên tục từ các vật liệu tự nhiên như lông vũ", anh Minh chia sẻ về quyết định của mình.

Giữa bối cảnh chi phí cho cầu lông ngày một tăng cao, pickleball nổi lên như một giải pháp tối ưu hơn cho người chơi thể thao. Sự khác biệt lớn nhất nằm ở độ bền của bóng: một quả bóng nhựa giá vài chục nghìn đồng có thể sử dụng bền bỉ trong nhiều tuần, giúp người chơi thoát khỏi cảnh "đánh đến đâu, xót tiền đến đó" như cầu lông.

Bên cạnh đó, vợt pickleball cũng rất dễ tiếp cận khi các dòng chất liệu carbon phổ thông hiện có mức giá phù hợp với túi tiền của đại đa số người chơi mới.

Chị Đinh Thị Trang, 23 tuổi chia sẻ: “Thú thực là tôi khá "sốc" khi nghe tin quả cầu lông tiếp tục tăng giá. Với một người mới đi làm được một năm như tôi, thu nhập chưa phải là cao nên mọi khoản chi tiêu đều phải cân đối.

Trước đây, tiền cầu và tiền sân chia ra mỗi buổi chỉ khoảng vài chục nghìn đồng, nhưng nay giá mỗi ống cầu tăng thêm 20-30%, tính ra mỗi tháng mất thêm một khoản không nhỏ. Cầu lông lại là môn hao tổn dụng cụ rất nhanh, đôi khi chỉ một cú đánh lỗi là hỏng luôn một quả cầu gần 30.000 đồng, cảm giác rất "xót" ví.

Nhiều bạn bè trong hội cầu lông của tôi bắt đầu chuyển sang pickleball và rủ tôi cùng tham gia. Ưu điểm lớn nhất khiến tôi cân nhắc là tính kinh tế. Quả bóng pickleball bằng nhựa rất bền, chơi cả tháng có khi không hỏng, trong khi cầu lông thì thay liên tục. Vợt pickleball cũng không tốn tiền đan lưới định kỳ mỗi khi đứt dây.

Dù rất yêu tiếng nổ của quả cầu lông, nhưng nếu giá cả cứ tiếp tục "nhảy múa" thế này, có lẽ tôi sẽ chuyển hẳn sang pickleball để duy trì đam mê thể thao mà vẫn đảm bảo được tài chính cá nhân”.

Pickleball đang hưởng lợi lớn từ việc quả cầu lông tăng giá (Ảnh: Getty).

Trong khi một phần người chơi đang đổ dồn sang pickleball thì những người gắn bó với pickleball lâu năm lại cho rằng môn thể thao mới mẻ này không hoàn toàn là một lựa chọn "siêu rẻ" trong mọi trường hợp.

Chi phí thuê sân tại các thành phố lớn đang có xu hướng tăng nhanh tỉ lệ thuận với sức nóng của nó. Khi trình độ được nâng cao, nhu cầu đầu tư vào các dòng vợt cao cấp, bóng thi đấu chuẩn hay kinh phí tham gia các giải phong trào cũng khiến chi tiêu của người chơi dần đội lên đáng kể.

Thực tế, thị trường không chứng kiến một cuộc "thay thế" hoàn toàn mà là sự dịch chuyển một phần. Giá quả cầu lông tăng mạnh đóng vai trò như một chất xúc tác, đẩy người chơi mới và những nhóm phong trào tìm đến pickleball như một lựa chọn kinh tế hơn để duy trì thói quen vận động.

Nếu pickleball tận dụng rất tốt thời điểm này sẽ là cơ hội để mở rộng cộng đồng người chơi. Tuy nhiên, cầu lông với bề dày truyền thống khó có thể đánh mất vị thế chỉ vì câu chuyện giá cả.