AFC phản ứng mạnh mẽ, có thể tăng án phạt với bóng đá Malaysia

Chiều qua (18/11), phát biểu trên truyền thông Malaysia, Tổng thư ký (TTK) AFC Datuk Seri Windsor John nói: “Cần phải tiến hành cuộc điều tra toàn diện với bóng đá Malaysia”.

Phát biểu này của vị TTK AFC được đưa ra gần như song song với thời điểm FIFA công bố các văn bản, thể hiện những lý lẽ mà từ đó Liên đoàn Bóng đá thế giới trừng phạt Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) và 7 cầu thủ nhập tịch sử dụng hồ sơ giả.

TTK AFC Datuk Seri Windsor John (Ảnh: AFP).

Liên quan đến vụ việc này, cho đến nay, chỉ có mỗi mình TTK FAM Datuk Noor Azman Rahman phải chịu trách nhiệm. Ông Noor Azman Rahman hiện bị FAM đình chỉ công tác, với lý do để cho bộ phận hành chính của FAM nộp “nhầm” hồ sơ của các cầu thủ có liên quan đến FIFA.

TTK AFC Datuk Seri Windsor John tỏ ra không hài lòng với cách làm việc của FAM. Ông Datuk Seri Windsor John chia sẻ: “Là Tổng thư ký, dĩ nhiên ông Noor Azman Rahman không thoát khỏi trách nhiệm, đặc biệt là về mặt thủ tục. Tuy nhiên, chúng ta cần phải xem xét thêm những gì đã xảy ra”.

“Có hay không sự can thiệp của bên thứ ba vào vụ việc này? Nếu có, đây là vấn đề thực sự nghiêm trọng. Điều lệ của FIFA và AFC quy định rất rõ ràng rằng các liên đoàn bóng đá cấp quốc gia phải hoạt động độc lập hoàn toàn.

Không thể có bên nào khác được quyền can thiệp vào hoạt động của các liên đoàn bóng đá cấp quốc gia, là thành viên của FIFA và AFC”, TTK AFC Datuk Seri Windsor John nhấn mạnh.

Bóng đá Malaysia có thể nhận thêm án phạt từ AFC (Ảnh: NST).

Điều này đồng nghĩa với việc nếu AFC tìm thấy bằng chứng rằng FAM vội vã nhập tịch cho 7 cầu thủ Gabriel Palmero, Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Jon Irazabal và Hector Hevel vì sức ép từ bên ngoài, FAM xem như sẽ vi phạm nghiêm trọng điều lệ của FIFA và AFC.

Thông thường, với vi phạm này, các nền bóng đá có liên quan sẽ bị FIFA cấm hoạt động quốc tế có thời hạn. Các cá nhân có liên quan đến vụ can thiệp từ bên ngoài, cũng sẽ bị FIFA cấm hoạt động bóng đá có thời hạn.

Trước đó, cũng chính TTK AFC Datuk Seri Windsor John hé lộ sẽ xử lý đội tuyển Malaysia, sau khi có phán quyết cuối cùng của Tòa án Trọng tài Thể thao quốc tế (CAS), liên quan đến các cầu thủ nhập tịch Malaysia sử dụng hồ sơ giả.

Phán quyết dành cho đội tuyển Malaysia sẽ có trước ngày 31/3/2026, ngày kết thúc vòng loại Asian Cup 2027.