Nhận định Lào - đội tuyển Việt Nam (19h hôm nay): Tiếp cận vé đến Asian Cup

*Trận đấu giữa đội tuyển Lào và đội tuyển Việt Nam trong khuôn khổ vòng loại thứ 3 Asian Cup 2027 diễn ra lúc 19h tối nay (19/11) trên sân vận động quốc gia Lào, tại Vientiane. Dân trí sẽ tường thuật trực tuyến trận đấu này.

Nếu Malaysia bị AFC xử lý vụ 7 cầu thủ nhập tịch sử dụng hồ sơ giả, họ sẽ bị xử thua ở hai trận đấu gặp Nepal (ngày 25/3) và Việt Nam (ngày 10/6). Malaysia từ chỗ có 12 điểm trước lượt trận thứ 5 vòng loại thứ 3 Asian Cup 2027, sẽ chỉ còn 6 điểm. Đội tuyển Việt Nam từ chỗ đang có 9 điểm, sẽ có 12 điểm, cũng tính đến trước lượt trận thứ 5 vòng loại.

Xuân Son có thể ra sân trong trận đấu với Lào (Ảnh: Mạnh Quân).

Khi đó, đội bóng của HLV Kim Sang Sik chỉ cần hòa đội tuyển Lào trong trận đấu diễn ra tối nay, chúng ta chắc chắn dẫn đầu bảng F vòng loại Asian Cup, qua đó giành vé dự vòng chung kết (VCK) giải vô địch châu Á diễn ra sau đây hai năm. Khả năng này rất dễ xảy ra.

Xét về chuyên môn, đội tuyển Việt Nam mạnh hơn thấy rõ so với đội tuyển Lào. Ở trận lượt đi, chúng ta đã thắng đội bóng xứ sở triệu voi đến 5-0 ở sân Gò Đậu (TPHCM).

Trong trận đấu lượt về sắp diễn ra tối nay, đội tuyển Việt Nam không nhất thiết phải thắng đậm như thế. Đoàn quân của HLV Kim Sang Sik có một số sự thiếu vắng đáng chú ý, nhất là ở vị trí thủ môn. Cả hai thủ thành Nguyễn Filip và Trần Trung Kiên đều không có tên trong chuyến hành quân sang Lào, vì những lý do khác nhau.

Những thủ thành khác được gọi vào đội tuyển Việt Nam đợt này, hoặc đang xuống phong độ như Đặng Văn Lâm, Nguyễn Đình Triệu, hoặc thiếu kinh nghiệm thi đấu quốc tế, như Nguyễn Văn Việt.

Đội tuyển Việt Nam chuẩn bị giành vé dự Asian Cup 2027 từ tay Malaysia (Ảnh: NST).

Nếu đội tuyển Việt Nam đối diện với đối thủ mạnh, các thủ thành hiện tại của chúng ta có thể lộ ra những khuyết điểm của từng người. May cho đội tuyển Việt Nam, Lào không phải là đối thủ mạnh. Họ không phải đối thủ đủ sức gây sức ép để hàng thủ của chúng ta rối loạn, trước khi các vị trí của chúng ta mắc sai lầm.

Thậm chí, trận đấu với Lào tối nay còn là trận đấu mà HLV Kim Sang Sik có thể thử nghiệm một số gương mặt mới quay lại với đội tuyển quốc gia, sau thời gian dài vắng bóng. Danh sách này có thể kể đến hậu vệ trái Phan Tuấn Tài, tiền vệ phải Lê Văn Đô, hoặc tiền đạo Nguyễn Xuân Son.

Ngay cả tiền đạo lần đầu xuất hiện ở đội tuyển quốc gia Nguyễn Trần Việt Cường cũng có thể được HLV Kim Sang Sik thử sức trên đất Lào.

Dù thi đấu với bất kỳ đội hình nào, đội tuyển Việt Nam vẫn mạnh hơn thấy rõ so với đội bóng xứ sở triệu voi. Chiến thắng là điều nằm trong tầm tay đoàn quân của HLV Kim Sang Sik.

Và nếu trận đấu với đội tuyển Lào kết thúc bằng chiến thắng dành cho đội tuyển Việt Nam, có lẽ chúng ta chỉ còn chờ ngày chính thức được nhận vé dự VCK Asian Cup 2027.

Dự đoán: Đội tuyển Việt Nam thắng 3-1.