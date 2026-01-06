Làn sóng "cai men" toàn cầu: Khi Gen Z quay lưng với rượu bia

Thế giới đang chứng kiến một sự đảo chiều ngoạn mục trong văn hóa tiêu thụ đồ uống có cồn. Theo một cuộc thăm dò mới nhất từ Gallup (một công ty phân tích và tư vấn đa quốc gia của Mỹ, có trụ sở tại Washington, D.C.), tỷ lệ người trưởng thành tại Mỹ có sử dụng rượu bia đã rơi xuống mức thấp nhất trong 90 năm qua, chỉ còn 54% vào năm 2025.

Con số này sụt giảm đáng kể so với mức 62% chỉ hai năm trước đó. Không chỉ giảm về số lượng người uống, mà ngay cả những người vẫn giữ thói quen này cũng đang uống ít đi, với mức trung bình chỉ còn 2,8 ly mỗi tuần.

Theo một cuộc thăm dò gần đây của Gallup, số lượng người lớn báo cáo có tiêu thụ rượu đã giảm xuống mức thấp nhất trong 90 năm (Ảnh: Anton Vierietin).

Gen Z: Thế hệ tiên phong nói "Không"

Nếu như trước đây, tuổi trẻ thường bị gán mác với sự bồng bột và những cuộc vui không hồi kết, thì nay, chính Gen Z (những người sinh từ 1997 đến 2012) lại là lực lượng dẫn đầu trong phong trào kiêng khem này.

Tại Úc, các nhà nghiên cứu từ Đại học Flinders đã công bố một con số gây kinh ngạc: Gen Z có khả năng kiêng rượu hoàn toàn cao gấp 17 lần so với thế hệ Boomer (ông bà của họ). Xu hướng tương tự cũng được ghi nhận tại Anh, nơi lượng tiêu thụ rượu trung bình trên đầu người đã giảm mạnh so với hai thập kỷ trước.

Tại sao ly rượu không còn hấp dẫn?

Có nhiều lý do đằng sau sự thay đổi hành vi mang tính toàn cầu này. Đầu tiên là nhận thức về sức khỏe. Thế hệ trẻ ngày nay tiếp cận thông tin y tế dễ dàng hơn và ý thức rõ ràng hơn về tác hại lâu dài của cồn đối với cơ thể và trí não.

Thứ hai là áp lực về tài chính. Trong bối cảnh chi phí sinh hoạt leo thang trên toàn cầu, việc chi tiền cho những cuộc nhậu nhẹt tốn kém trở thành một xa xỉ phẩm không cần thiết đối với nhiều người trẻ.

Cuối cùng, một yếu tố tâm lý xã hội quan trọng là sự thay đổi về chuẩn mực giao tiếp. Áp lực đồng trang lứa buộc phải uống để "hòa nhập" đang dần suy giảm. Việc từ chối một ly bia hay chọn một ly mocktail không cồn giờ đây được xem là một lựa chọn phong cách sống bình thường, thậm chí là đáng ngưỡng mộ.

Sự trỗi dậy của các chất thay thế

Tuy nhiên, việc giảm tiêu thụ rượu không đồng nghĩa với việc nhu cầu thư giãn hay tìm kiếm cảm giác hưng phấn biến mất hoàn toàn. Báo cáo của Gallup cũng chỉ ra một thực tế đáng chú ý khác: trong khi rượu bia thoái trào, thì việc sử dụng cần sa lại đang gia tăng.

Tại Mỹ, tỷ lệ sử dụng cần sa trong nhóm tuổi 18-34 đã tăng gần gấp đôi kể từ năm 2013. Điều này cho thấy sự dịch chuyển trong thói quen sử dụng các chất kích thích, hơn là sự từ bỏ hoàn toàn.

Dù nguyên nhân là gì, không thể phủ nhận rằng chúng ta đang sống trong thời đại mà "tỉnh táo" đang trở thành một trào lưu sành điệu mới, và những ly cocktail không cồn có thể sớm trở thành tâm điểm của các bữa tiệc trong tương lai.