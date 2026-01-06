Vì sao chuyển nhượng vàng miếng phải chịu thuế thu nhập cá nhân?

Sáng 6/1, Văn phòng Chủ tịch nước họp báo, công bố lệnh của Chủ tịch nước về các luật vừa được Quốc hội khóa XV thông qua, trong đó có Luật Thuế thu nhập cá nhân 2025.

Luật mới đã bổ sung quy định về nhóm thu nhập khác thuộc diện chịu thuế thu nhập cá nhân, trong đó có thu nhập từ chuyển nhượng vàng miếng, đồng thời giao Chính phủ quy định ngưỡng giá trị vàng miếng chịu thuế, thời điểm áp dụng thu và điều chỉnh thuế suất thuế thu nhập cá nhân đối với chuyển nhượng vàng miếng phù hợp với lộ trình quản lý thị trường vàng.

Lưu Đức Huy, Phó Cục trưởng Cục Quản lý, giám sát chính sách thuế, phí, Bộ Tài chính (Ảnh: Anh Thư).

Cung cấp thêm thông tin về quy định mới này, ông Lưu Đức Huy, Phó Cục trưởng Cục Quản lý, giám sát chính sách thuế, phí (Bộ Tài chính), cho biết phân loại thị trường vàng căn cứ theo nghị định về kinh doanh vàng, gồm vàng nguyên liệu, vàng miếng, trang sức mỹ nghệ…

Chính sách thuế đối với vàng miếng, ông Huy cho rằng thời gian qua cơ bản đầy đủ, gồm cả thuế giá trị gia tăng, thuế nhập khẩu, thuế thu nhập doanh nghiệp.

Ông nhấn mạnh trong nghị định về kinh doanh vàng, cá nhân không được phép kinh doanh vàng miếng, chỉ được quyền mua đi bán lại. “Chỉ có ngân hàng và doanh nghiệp đủ điều kiện và được cấp giấy phép mới được kinh doanh vàng”, ông Huy nói.

Để quản lý thị trường vàng, theo ông, vừa qua Bộ Tài chính đã trình Chính phủ đưa vào Luật Thuế thu nhập cá nhân trình Quốc hội thông qua quy định thuế chuyển nhượng vàng miếng và giao Chính phủ quy định ngưỡng giá trị vàng miếng chịu thuế, thời điểm áp dụng thu và điều chỉnh thuế suất thuế thu nhập phù hợp với lộ trình quản lý thị trường vàng.

Bộ Tài chính sẽ trình Chính phủ ban hành nghị định hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập cá nhân mới, trong đó phối hợp xây dựng quy định về mức thuế thu nhập cá nhân với chuyển nhượng vàng miếng cho phù hợp với lộ trình quản lý thị trường vàng, theo lời ông Huy.

“Ngưỡng cụ thể về mức chịu thuế cũng sẽ được nêu trong nghị định hướng dẫn ban hành trong thời gian tới”, ông Huy nói sẽ cố gắng đẩy nhanh tiến độ việc này.

Một nội dung khác được quan tâm trong Luật Thuế Thu nhập cá nhân là việc điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh từ kỳ tính thuế năm 2026. Nhưng thực tế có bất cập liên quan điều kiện “người phụ thuộc phải có thu nhập dưới 1 triệu đồng/tháng”. Theo đánh giá, đây là một mức "rất lạc hậu".

Toàn cảnh buổi họp báo (Ảnh: Anh Thư).

Theo ông Lưu Đức Huy, Luật Thuế thu nhập cá nhân xác định người phụ thuộc là người mà người nộp thuế có trách nhiệm nuôi dưỡng, bao gồm 2 nhóm đối tượng:

- Con chưa thành niên; con là người mất năng lực hành vi dân sự, người khuyết tật, không có khả năng lao động;

- Các cá nhân không có thu nhập hoặc có thu nhập không vượt quá mức do Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định, bao gồm con thành niên đang học đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp hoặc học nghề; vợ hoặc chồng không có khả năng lao động; bố, mẹ đã hết tuổi lao động hoặc không có khả năng lao động; những người khác không nơi nương tựa mà người nộp thuế phải trực tiếp nuôi dưỡng.

Ông thừa nhận theo quy định của Bộ Tài chính có điều kiện là người phụ thuộc phải có thu nhập dưới 1 triệu đồng, nhưng tới đây, Bộ sẽ trình Chính phủ ban hành nghị định và thông tư hướng dẫn luật, dự kiến hoàn thành trong tháng 4.

“Luật có hiệu lực từ 1/7, nhưng những quy định liên quan đến thu nhập từ tiền lương, tiền công sẽ áp dụng từ 1/1. Theo quy định của luật, chúng ta đang tạm khấu trừ, khi xác định có mức cụ thể chúng ta sẽ quyết toán và xác định lại cho chính xác theo đúng nghĩa vụ của người nộp thuế”, ông Huy lý giải.

Luật Thuế thu nhập cá nhân 2025 gồm 4 chương, 29 điều, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7. Riêng các quy định liên quan đến thu nhập từ kinh doanh, từ tiền lương, tiền công của cá nhân cư trú áp dụng từ kỳ tính thuế năm 2026.