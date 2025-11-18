FIFA tung bằng chứng, cầu thủ nhập tịch Malaysia lộ gian dối nghiêm trọng

Trước khi bác đơn kháng cáo của Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) vào ngày 3/11, FIFA có phiên điều trần, đối chất với nhóm 7 cầu thủ nhập tịch sử dụng hồ sơ giả, gồm Gabriel Palmero, Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Jon Irazabal và Hector Hevel.

Chiều nay (18/11), FIFA công bố chi tiết của phần đối chất trong phiên điều trần này, hé lộ phát biểu gian dối của một trong số 7 cầu thủ nói trên.

Một trong số các cầu thủ nhập tịch Malaysia đã buộc miệng hé lộ anh không có chút gốc gác Malaysia (Ảnh: NST).

Phần đối chất được FIFA chính thức công khai có đoạn một cầu thủ nhập tịch Malaysia phát biểu: “Ông tôi sinh ra ở Venezuela và bà tôi sinh ra ở Tây Ban Nha... Ý tôi là Malaysia, xin lỗi nhé”.

Cầu thủ nói trên đầu tiên khai với FIFA rằng ông và bà của anh ấy lần lượt sinh ra ở Venezuela và Tây Ban Nha. Chỉ vài giây sau đó, cầu thủ này xin lỗi và thay đổi lời khai, khẳng định cả ông và bà của anh ấy đều sinh ra ở Malaysia.

Sau khi nhận được bằng chứng được công bố từ FIFA, truyền thông Malaysia cũng tỏ ra ngao ngán với nhóm các cầu thủ nhập tịch của nước này.

Tờ New Straits Times thốt lên: “Những câu trả lời đầy mâu thuẫn của cầu thủ được đề cập đã làm dấy lên nghi ngờ của FIFA về việc bóng đá Malaysia và nhóm 7 cầu thủ nhập tịch làm giả giấy tờ”.

Đội tuyển Malaysia khó bảo toàn chiến thắng đã giành được trước đội tuyển Việt Nam (Ảnh: T.H).

“Hôm nay (18/11), Ủy ban Kháng cáo của FIFA tiết lộ rằng một trong 7 cầu thủ nhập tịch có liên quan, mắc sai lầm nghiêm trọng trong phiên điều trần với FIFA. Ủy ban Kháng cáo của Liên đoàn Bóng đá thế giới coi lời khai trong phiên điều trần nói trên, từ phía cầu thủ nhập tịch Malaysia là rất quan trọng”, New Straits Times thông tin thêm.

Với những gì vừa được FIFA công bố, khả năng Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) thắng FIFA, nếu FAM kiện lên Tòa án Trọng tài Thể thao quốc tế (CAS), rất thấp.

Giới truyền thông và giới bóng đá Malaysia trước đó nhận định, trừ khi FAM có bằng chứng mới, trừ khi các cầu thủ nhập tịch có giấy tờ khác liên quan đến hồ sơ gốc. Còn với những bằng chứng hiện nay, với những giấy tờ hiện nay, bóng đá Malaysia khó đảo ngược được kết quả đã được FIFA công bố.

FAM sẽ có 21 ngày (tính từ ngày 13/11) để hoàn tất hồ sơ kiện FIFA, nộp lên CAS. Nếu FAM thất bại tại CAS, bóng đá Malaysia có thể bị phạt rất nặng. Đội tuyển Malaysia có thể bị loại khỏi Asian Cup 2027, một số CLB của Malaysia có thể bị loại khỏi các Cúp châu Á, ở những trận đấu mà họ sử dụng những cầu thủ nhập tịch không đúng quy định.