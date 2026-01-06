Hiện trạng sân khấu bỏ hoang giữa trung tâm TPHCM sắp thành bãi xe metro

Sân khấu Sen Hồng, một công trình văn hóa từng là niềm tự hào của thiếu nhi thành phố, đối mặt với tình trạng xuống cấp nghiêm trọng sau gần 7 năm bị bỏ hoang. Nằm giữa trung tâm TPHCM, với diện tích hơn 1ha và mặt sàn 6.000m2, sân khấu này hiện chỉ còn là một "phế tích" hoang tàn, gây tiếc nuối cho nhiều người dân.

Sân khấu Sen Hồng (phường Bến Thành), tọa lạc tại khu B công viên 23/9, đã ngừng hoạt động từ giữa năm 2019. Công trình này, được xây dựng vào năm 2013, từng là nơi tổ chức nhiều hoạt động nghệ thuật, đặc biệt là dành cho thiếu nhi, với khán đài sức chứa 1.500 khán giả cùng các phòng chức năng được sơn màu hồng đặc trưng.

Từ trên cao, sân khấu chiếm một phần đáng kể của công viên, bao gồm khán đài, các phòng chức năng, hồ sen tiểu cảnh và sân biểu diễn nghệ thuật.

Sau gần 7 năm không được sử dụng, cơ sở vật chất tại đây đã xuống cấp nghiêm trọng. Khán đài phủ đầy rêu mốc, lớp vôi vữa bong tróc, và các dãy số ghế đã phai nhạt theo thời gian.

Các mảng tường bị bong tróc sơn, vôi vữa, thậm chí bị vẽ bậy. Lối vào các phòng chức năng đều bị bịt kín bằng tôn và hàng rào, biến khu vực này thành một nơi ít người qua lại.

Bên trong khu văn phòng, không gian được tận dụng làm nơi để đồ đạc của công ty cây xanh, cho thấy sự lãng phí và thiếu quy hoạch trong việc sử dụng tài sản công.

Trước thực trạng này, Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM đã từng trình UBND thành phố đề án tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao tại sân khấu Sen Hồng nhằm phục vụ Tết Nguyên đán 2024, trong thời gian chờ chỉnh trang công viên. Tuy nhiên, đến nay, sân khấu vẫn chưa được đưa vào sử dụng, khiến đề án này trở nên dang dở.

Hiện tại, khuôn viên bên ngoài sân khấu được người dân tận dụng làm nơi tập văn nghệ, thể dục thể thao, cho thấy nhu cầu về không gian công cộng vẫn rất lớn.

Chị Trương Ngọc Như Ý (phường Phú Nhuận) bày tỏ sự tiếc nuối: "Sân khấu có vị trí đắc địa giữa trung tâm thành phố nhưng bị bỏ hoang nhiều năm, khiến nhiều người đi ngang qua không khỏi tiếc nuối. Hy vọng trong thời gian tới, bên cạnh việc trưng dụng làm bãi giữ xe, sân khấu sẽ được nâng cấp để tiếp tục đưa vào sử dụng".

Mới đây, UBND TPHCM đã giao Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích Thanh niên xung phong tổ chức giữ xe máy tạm thời tại khu vực sân khấu Sen Hồng. Đây được xem là giải pháp tạm thời để phục vụ nhu cầu gửi xe của hành khách đi tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên, đặc biệt khi bãi giữ xe hiện hữu tại khu A, Công viên 23 Tháng 9 thường xuyên quá tải.

Khu vực tầng hầm khu B (bên dưới sân khấu Sen Hồng) hiện đang có các hoạt động mua sắm, ẩm thực và bãi giữ xe, cho thấy tiềm năng khai thác của khu đất này.

Vị trí mới này cách bãi giữ xe hiện hữu khoảng 350m và được đánh giá là thuận lợi hơn cho việc tiếp cận ga ngầm Bến Thành. Việc tận dụng mặt bằng sân khấu Sen Hồng làm bãi giữ xe metro không chỉ giúp giải quyết vấn đề thiếu chỗ đậu xe mà còn góp phần xóa bỏ cảnh nhếch nhác tại trung tâm thành phố, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho người dân sử dụng tuyến đường sắt đô thị đầu tiên của thành phố.

Bãi giữ xe ga Bến Thành hiện hữu tại khu A, Công viên 23 Tháng 9, với sức chứa 400-500 xe, thường xuyên kín chỗ do nhu cầu đi metro tăng cao. Do có điều chỉnh quy hoạch và khai thác, việc di dời bãi giữ xe sang khu B của công viên là một giải pháp cần thiết.

Việc chuyển đổi công năng tạm thời này, dù chỉ là giải pháp tình thế, cũng mở ra hy vọng về một tương lai tốt đẹp hơn cho sân khấu Sen Hồng, nơi mà tiềm năng văn hóa và giải trí vẫn còn rất lớn, chờ đợi được đánh thức.

Vị trí sân khấu Sen Hồng (Ảnh: Google Maps)