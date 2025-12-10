Cặp võ sĩ "sợ ma" giành huy chương SEA Games 33 đầu tiên cho Việt Nam

Sáng nay (10/12), các nội dung Jujitsu tại SEA Games 33 chính thức bước vào ngày thi đấu. Ở nội dung biểu diễn Duo Show nữ, đoàn thể thao Việt Nam góp mặt với hai võ sĩ Phùng Thị Hồng Ngọc và Nguyễn Ngọc Bích.

Phùng Thị Hồng Ngọc và Nguyễn Ngọc Bích hóa thân thành “cương thi” và tự tin bước vào phần biểu diễn đầy sáng tạo.

Chia sẻ về ý tưởng độc đáo này, hai võ sĩ cho biết họ đã cân nhắc nhiều kịch bản khác nhau trước khi quyết định chọn bài “cương thi”. Điều thú vị là lý do lựa chọn xuất phát từ… nỗi sợ ma của cả hai, và chính sự hài hước ấy đã trở thành chất liệu để họ biến nỗi sợ thành màn trình diễn giàu cảm xúc và đầy ấn tượng trên thảm đấu.

Trên các khán đài, cổ động viên Việt Nam có mặt từ sớm và cổ vũ nồng nhiệt cho các võ sĩ dưới sân. Những tràng pháo tay, tiếng hô vang đầy khí thế đã tiếp thêm tinh thần chiến đấu cho các vận động viên trong từng phần thi.

Từng động tác được hai võ sĩ thực hiện dứt khoát, nhịp nhàng và đầy tập trung, thể hiện sự ăn ý qua nhiều tháng luyện tập. Màn trình diễn của họ mang lại cảm giác chắc chắn, mạnh mẽ nhưng vẫn mềm mại, cuốn hút toàn bộ khán giả theo từng nhịp chuyển động.

Với thành tích 47,5 điểm của cặp đôi Phùng Thị Hồng Ngọc và Nguyễn Ngọc Bích giúp Việt Nam đứng thứ ba, xếp sau hai đội Thái Lan: đội Thái Lan 1 đạt 50,5 điểm và đội Thái Lan 2 đạt 48,5 điểm.

Với kết quả này, đoàn thể thao Việt Nam giành huy chương đồng (HCĐ). Đây cũng là tấm huy chương đầu tiên của đoàn Việt Nam tại SEA Games 33.

Cũng trong sáng nay, các võ sĩ nam Jujitsu Việt Nam cũng tham gia thi đấu biểu diễn.

Cặp võ sĩ Sái Công Nguyễn và Nguyễn Anh Tùng thi đấu đầy tự tin ở nội dung biểu diễn Dou Show nam.