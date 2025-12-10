VĐV taekwondo thất thần khi để hụt mất tấm HCV đầu tiên tại SEA Games 33

Ngày 10/12 tại nhà thi đấu Fashion Island (Bangkok, Thái Lan), Taekwondo Việt Nam đã lỡ hẹn với tấm HCV đầu tiên của đoàn thể thao tại SEA Games 33 trong một buổi sáng nhiều cảm xúc.

Đôi vận động viên Việt Nam Nguyễn Trọng Phúc và Nguyễn Thị Kim Hà gần như gục xuống ngay khi rời sàn thi đấu chung kết với Singapore.

Chỉ vài phút trước, họ còn đứng giữa tiếng hò reo, dồn hết sức cho bài quyền được xem là trọn vẹn nhất của mình tại SEA Games 33.

Ở vòng bán kết, các vận động viên Việt Nam đã có màn thi đấu đầy tự tin, xuất sắc vượt qua chủ nhà Thái Lan với 8.700 điểm, hơn đối thủ đúng 0,040 điểm.

Bộ đôi của Việt Nam thể hiện sự đồng điệu và ăn ý ngay từ những động tác quyền đầu tiên.

Từng nhịp chân, nhịp xoay người, đường tay quét qua không trung đều khớp nhau đến mức gần như tuyệt đối.

Màn trình diễn ấy không chỉ khẳng định đẳng cấp mà còn mở ra cơ hội rõ ràng để Việt Nam được bước lên bục cao nhất.

Khi bước ra sàn đấu chung kết quyền nam - nữ trước Singapore, Trọng Phúc và Kim Hà vẫn giữ nhịp tâm lý ổn định, tiếp tục trình bày một bài quyền sạch, chắc, gần như không mắc lỗi rõ rệt. Điều đó khiến nhiều thành viên ban huấn luyện tin rằng tấm HCV đã nằm trong tầm tay.

Thế nhưng mọi thứ đã không diễn ra như kỳ vọng. Đội Singapore bị ghi nhận hai lỗi về chân trụ trong phần thi, nhưng điểm số cuối cùng mà trọng tài chấm cho họ vẫn cao hơn Việt Nam.

Kết quả gây tranh cãi khiến đôi VĐV Việt Nam bật khóc nức nở sau cánh gà, vẫn chưa thể tin rằng tấm HCV tưởng như đã cầm chắc lại tuột mất đầy tiếc nuối.

Với kết quả hiện tại, Taekwondo mang về cho đoàn thể thao Việt Nam một tấm HCB, cũng là thành tích cao nhất tính đến thời điểm này tại SEA Games 33. Một khởi đầu nhiều cảm xúc, để lại cả tự hào lẫn tiếc nuối trên hành trình chinh phục đỉnh cao khu vực.

Cũng trong buổi sáng, các võ sĩ nam Taekwondo Việt Nam bước vào nội dung biểu diễn, góp thêm sắc màu cho ngày thi đầu tiên của đội tuyển.