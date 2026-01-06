Đình Bắc nói gì sau khi ghi bàn đầu tiên giúp U23 Việt Nam chiến thắng?

Trong trận mở màn ở giải U23 châu Á tại Saudi Arabia, U23 Việt Nam đã chứng tỏ sức mạnh khi giành chiến thắng với tỷ số 2-0 trước U23 Jordan. Hai bàn thắng của “Rồng vàng” được thực hiện trong hiệp 1 nhờ các pha lập công của Đình Bắc và Hiểu Minh.

Đình Bắc ghi bàn đầu tiên của giải U23 châu Á (Ảnh: AFC).

Với kết quả này, U23 Việt Nam rộng cửa giành vé vào vòng tứ kết. Sau trận đấu, Đình Bắc đã có chia sẻ nhanh với báo chí. Tiền đạo xứ Nghệ cho biết: “Việc ghi bàn thắng đầu tiên ở giải đấu mang tới cảm xúc tuyệt vời.

Tôi nghĩ rằng toàn đội U23 Việt Nam đã có sự chuẩn bị tốt và xứng đáng chiến thắng. Tôi muốn cảm ơn tới sự ủng hộ của mọi người và ban huấn luyện đội bóng”.

Đình Bắc là nhân tố vô cùng nổi bật của U23 Việt Nam trong năm 2025. Tiền đạo này đã giành giải Cầu thủ xuất sắc nhất giải U23 Đông Nam Á, giúp U23 Việt Nam giành chức vô địch vào tháng 7.

Sau đó, anh tiếp tục là đầu tàu của U22 Việt Nam trong chiến tích vô địch SEA Games 33 trên đất Thái Lan vào tháng 12. Ở giải đấu này, Đình Bắc đã ghi 3 bàn thắng và có 2 đường kiến tạo thành bàn. Tiền đạo sinh năm 2004 đã có 3 lần liên tiếp giành danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu ở SEA Games.

Vừa qua, Đình Bắc vừa giành danh hiệu Quả bóng bạc Việt Nam. Đó là sự tưởng thưởng cho những nỗ lực của cầu thủ này. Phong độ của tiền đạo khoác áo CLB Công an Hà Nội có thể quyết định thành bại của U23 Việt Nam ở giải U23 châu Á.