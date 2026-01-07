U23 Kyrgyzstan thua U23 Saudi Arabia, U23 Việt Nam dẫn đầu bảng

U23 Kyrgyzstan thua 0-1 trước U23 Saudi Arabia

Đội chủ nhà U23 Saudi Arabia được đánh giá cao hơn khi đối đầu với U23 Kyrgyzstan trong trận đấu thứ hai của bảng A giải U23 châu Á 2026. U23 Saudi Arabia sớm đối diện bất lợi khi tiền đạo chủ lực Abdullah dính chấn thương sau pha bứt tốc ở bên cánh trái và rời sân ở phút thứ 10.

Chủ nhà U23 Saudi Arabia trải qua 90 phút đầy khó khăn (Ảnh: SaudiNT).

U23 Kyrgyzstan có 2 tình huống phòng ngự sai lầm nhưng cầu thủ vào thay người Majed lại không tận dụng được. Phút 35, Abdulaziz Al Elewai ngã ra và bị Arsen Sharshenbekov giẫm vào chân. Sau khi tham khảo VAR và xem lại video, trọng tài người Trung Quốc Fu Ming rút thẻ đỏ cho tiền vệ đội khách.

Sharshenbekov phản ứng với trọng tài nhưng không thành công và ngậm ngùi rời sân. HLV Edmar De Lacerda tỏ vẻ không hài lòng khi cho rằng trọng tài thiên vị đội chủ nhà.

Phải chơi với 10 người khi hiệp một còn 10 phút, Kyrgyzstan chơi rất kiên cường và giữ được tỷ số hòa 0-0 sau hiệp 1 dù họ đối diện sức ép liên tục từ đội chủ nhà.

Bước sang hiệp hai, Saudi Arabia tiếp tục gia tăng sức ép khi họ liên tục dứt điểm về phía khung thành đối thủ, nhưng Faris Al Ghamdi, Rakan Al Ghamdi và Abdulaziz đều dứt điểm vô duyên ở phút 48, 54 và 63. Ở chiều hướng ngược lại, U23 Kyrgyzstan chống trả kiên cường để bảo toàn tỷ số.

Bất ngờ tiếp tục tới ở phút 74, trọng tài cho U23 Saudi Arabia được hưởng phạt đền, khi xác định Arslan Bekberdinov để bóng chạm tay trong vòng cấm sau pha căng ngang của Mohammed Abdulrahman. Tuy nhiên, thủ thành Nurlanbekov đã cứu thua đẳng cấp cú đá 11m của Musab Al Juwayr.

Al Ghamdi mang về bàn thắng duy nhất cho U23 Saudi Arabia (Ảnh: SaudiNT).

Tưởng như trận đấu sẽ kết thúc mà không có bàn thắng thì ở phút 88, Al Ghamdi thoát xuống bên cánh phải và ra chân cực nhanh. Bóng đi căng vào góc xa khiến thủ môn Nurlanbekov không kịp phản xạ, mang về chiến thắng 1-0 cho Saudi Arabia.

Đội chủ nhà Saudi Arabia có phen thót tim khi ở phút bù giờ thứ 9, Baybol Ermekov đưa bóng đi sạt xà ngang khung thành của U23 Saudi Arabia trong sự tiếc nuối của ban huấn luyện U23 Kyrgyzstan.

U23 Saudi Arabia giành được 3 điểm ngày ra quân, nhưng họ xếp dưới U23 Việt Nam sau lượt trận mở màn bảng A giải U23 châu Á 2026 do kém về hiệu số bàn thắng (1-0 so với 2-0). U23 Kyrgyzstan và U23 Jordan chưa có được điểm nào. Ngày 9/1 tới, U23 Việt Nam gặp Kyrgyzstan còn U23 Saudi Arabia gặp Jordan.

Đội hình thi đấu

U23 Saudi Arabia: Hamed, Salem, Aldosari, Alobaid, Yousef, Abdulaziz, Faisal, Faris, Yessen, Rakan, Abdullah.

Bàn thắng: Al Ghamdi 88'.

U23 Kyrgyzstan: Nurlanbekov, Polev, Brauzman, Bekberdinov, Datsiev, M.Bekberdinov, Kochkonbaev, Sharshenbekov, Almabekov, Merk, Murzakhmatov.

Thẻ đỏ: A. Sharshenbekov 35'.