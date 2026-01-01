BMW giảm giá xe tới 24% để cạnh tranh tại Trung Quốc

Giới truyền thông Trung Quốc đưa tin, BMW đã chính thức phát thông báo điều chỉnh giá bán lẻ đề xuất của hơn 30 dòng xe tại đất nước tỷ dân, áp dụng từ ngày 1/1/2026. Đây là đợt điều chỉnh giá mạnh nhất từ trước tới nay của hãng xe Đức tại thị trường này.

Đa phần các sản phẩm được BMW điều chỉnh giảm giá khoảng 10%, như dòng 7-Series tại Trung Quốc giờ đây có giá khởi điểm từ 808.000 nhân dân tệ (3 tỷ đồng), giảm 111.000 nhân dân tệ (tương đương 12%) so với trước đây. Dòng xe được giảm ít nhất (4%) là BMW M240i xDrive với giá bán mới là 418.000 nhân dân tệ (1,57 tỷ đồng).

Sản phẩm được giảm mạnh nhất là mẫu SUV điện BMW iX1 eDrive25L, lên tới 24%. Theo đó, giá bán lẻ đề xuất của dòng xe này được điều chỉnh từ 299.900 nhân dân tệ xuống 228.000 nhân dân tệ (quy đổi tương đương khoảng 857 triệu đồng).

BMW iX1 eDrive25L là phiên bản trục cơ sở kéo dài của mẫu xe điện X1, được phát triển riêng dành cho thị trường Trung Quốc. Dù vậy, rào cản giá bán vẫn khiến mẫu xe này gặp khó, trong bối cảnh các thương hiệu thuần điện nội địa như BYD hay NIO đang được ưa chuộng tại đất nước tỷ dân (Ảnh: BMW).

Đại diện của hãng xe Đức nhấn mạnh, đợt điều chỉnh này không phải “cuộc chiến” giá bán, mà là “nâng cấp giá trị có hệ thống”. Theo BMW Trung Quốc, nước đi này đại diện cho quyết tâm thực thi chiến lược “In China, For China” (tạm dịch: “Tại Trung Quốc, dành cho Trung Quốc”).

Chiến lược này của hãng xe Đức hướng tới việc cải thiện khả năng tiếp cận của thương hiệu và gia tăng năng lực cạnh tranh thị trường, bằng cách hạ thấp rào cản giá bán. Trước đợt điều chỉnh giá này, chỉ có 3 dòng xe BMW tại Trung Quốc có giá bán dưới 300.000 nhân dân tệ (quy đổi tương đương 1,13 tỷ đồng).

Sau khi điều chỉnh, có tới 10 mẫu được bán dưới giá 300.000 nhân dân tệ. Trong đó, dòng 225L M Sport là mẫu BMW dễ tiếp cận nhất tại đất nước tỷ dân, với giá bán khởi điểm mới từ 208.000 nhân dân tệ (782 triệu đồng), cùng tầm giá với một số mẫu SUV nội địa Trung Quốc.

Giới truyền thông Trung Quốc nhận định, hoạt động điều chỉnh giảm giá của BMW là hệ quả đến từ sự cạnh tranh khốc liệt của các thương hiệu nội địa. Các hãng xe quốc tế đặc biệt gặp khó, trong bối cảnh ngành công nghiệp bốn bánh tại đất nước tỷ dân đang đẩy mạnh xu hướng “điện hóa”.

Trên thực tế, BMW và nhiều hãng xe sang khác như Mercedes-Benz hay Audi đều âm thầm bán xe dưới mức giá đề xuất. Tuy nhiên, với việc BMW công khai điều chỉnh giá bán nhiều mẫu xe, giới truyền thông Trung Quốc dự đoán một cuộc đua giảm giá mới sắp diễn ra tại thị trường này.