Trao 120 triệu đồng đến người đàn ông mắc bệnh ung thư hiếm

Sáng 6/1, phóng viên Dân trí đã thăm, trao biển biểu trưng số tiền 149.495.320 đồng do bạn đọc giúp đỡ tới anh Nguyễn Trọng Nam (SN 1987, trú xã Bạch Hà, tỉnh Nghệ An), nhân vật trong bài viết "Người đàn ông mắc ung thư hiếm phải khoét một mắt, gồng gánh nuôi 3 con nhỏ".

Buổi trao biểu trưng có sự chứng kiến của ông Nguyễn Viết Bình, Phó Giám đốc Bệnh viện Ung bướu Nghệ An và đại diện lãnh đạo các phòng, khoa liên quan.

Anh Nguyễn Trọng Nam mắc căn bệnh ung thư sarcoma hốc mắt, đã trải qua 3 cuộc phẫu thuật và quá trình điều trị dài 9 năm. Căn bệnh ung thư hiếm gặp buộc anh phải phẫu thuật khoét bỏ mắt phải để ngăn chặn tế bào ung thư xâm lấn, lan rộng.

Phóng viên báo Dân trí và lãnh đạo Bệnh viện Ung bướu Nghệ An trao biểu trưng số tiền bạn đọc giúp đỡ đến anh Nguyễn Trọng Nam (Ảnh: Vĩnh Khang).

Người đàn ông này thêm một lần gục ngã khi hôn nhân đứt gánh giữa đường, khi cậu con út mới hơn 1 tuổi. Căn bệnh ung thư tái phát, anh Nam phải nhập viện điều trị với chi phí tốn kém. Người cha nghèo chỉ mong kéo dài sự sống để nuôi 3 đứa con thơ dại.

Sau khi hoàn cảnh anh Nam được đăng tải trên báo Dân trí, bạn đọc và các nhà hảo tâm đã giúp đỡ gia đình anh gần 120 triệu đồng. Thông qua báo Dân trí, hoàn cảnh của anh Nam cũng được Quỹ Thiện Tâm hỗ trợ 30 triệu đồng.

Toàn bộ số tiền trên đã được chuyển trực tiếp đến tài khoản cá nhân của anh Nam.

Phát biểu tại buổi trao biểu trưng, bác sĩ Nguyễn Viết Bình ghi nhận, bày tỏ trân trọng sự giúp đỡ thiết thực của báo Dân trí và độc giả của báo đối với bệnh nhân Nguyễn Trọng Nam.

“Sự giúp đỡ, hỗ trợ của quý độc giả báo Dân trí và các tấm lòng hảo tâm có ý nghĩa đặc biệt, giúp anh Nam giảm bớt gánh nặng kinh tế, nâng cao chất lượng cuộc sống. Cao hơn nữa, đây là nguồn động viên tinh thần lớn lao, tiếp thêm niềm tin, hy vọng đối cho bệnh nhân trong hành trình chiến đấu với bệnh tật”, Phó Giám đốc Bệnh viện Ung bướu Nghệ An nhấn mạnh.

Đón nhận món quà của độc giả báo Dân trí cùng lời động viên chân tình từ lãnh đạo bệnh viện, anh Nguyễn Trọng Nam hết sức xúc động.

Anh chia sẻ, sự hỗ trợ của độc giả báo Dân trí và các nhà hảo tâm sẽ giúp anh vững tin hơn vào cuộc sống, tiếp tục kiên trì chiến đấu với căn bệnh hiểm nghèo để làm chỗ dựa cho bố mẹ già và 3 con nhỏ.