Theo hình ảnh do camera giám sát ghi lại, ô tô con di chuyển theo hướng Hà Nội - Hải Phòng, khi đến khu vực gần cầu vượt Như Quỳnh đã bị xe tải tông mạnh từ phía sau. Va chạm khiến ô tô con bị đẩy sang làn đối diện dù đường có dải phân cách cứng và rào chắn.

Ô tô con biến dạng sau khi bị xe tải hất văng qua dải phân cách (Nguồn video: Otofun).

Theo thông tin ban đầu, thân xe bị vò nát, túi khí đã bung và nhờ thế mà hai người ngồi trên ô tô con thoát nạn.

Tình huống trên một lần nữa cho thấy sự nguy hiểm khi lái ô tô con di chuyển gần xe cỡ lớn.

Do đặc thù kích thước và trọng lượng của xe tải lớn và các loại xe siêu trường, siêu trọng, tầm quan sát của người lái bị hạn chế hơn so với ô tô cỡ nhỏ, không thể nhìn thấy người đi xe đạp, xe máy, và ô tô con ở một số vị trí quanh khu vực đầu xe và hai bên hông, gọi là "điểm mù".

Vùng màu đỏ thể hiện các điểm mù của xe cỡ lớn khi tham gia giao thông (Minh họa: ST).

Khi quay đầu xe hoặc chuyển làn, tài xế các xe cỡ lớn cần giảm tốc độ và thận trọng quan sát hai bên xe, hoặc thậm chí là quay đầu sang để trực tiếp quan sát bên hông xe, tránh nguy cơ va chạm với các xe nhỏ hơn di chuyển bên cạnh.

Trong khi đó, người điều khiển các phương tiện giao thông nhỏ hơn cần hạn chế di chuyển vào vùng điểm mù của xe cỡ lớn. Ngoài ra, cần tránh di chuyển quá gần hoặc chạy song song các loại xe này. Nếu không tránh được, hãy cố gắng đảm bảo rằng xe của bạn lọt vào gương chiếu hậu của xe cỡ lớn, để người lái có thể nhìn thấy.