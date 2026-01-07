Hơn 600 triệu đồng tiếp sức chàng trai bỏng nặng vượt qua cơn nguy kịch (Video: Hương Hồng).

Ngày 6/1, báo Dân trí phối hợp cùng Bệnh viện Bỏng Quốc gia trao biển biểu trưng số tiền 531.312.514 đồng tới gia đình chàng trai Nguyễn Anh Đức (SN 2004, trú ở xã Tam Hợp, tỉnh Nghệ An).

Toàn bộ số tiền đã được báo Dân trí chuyển trực tiếp vào tài khoản của chị Dương Thị Toàn (SN 1979, mẹ của Anh Đức) trước đó để phục vụ việc điều trị cho Đức.

Ngoài khoản hỗ trợ trên, thông qua tài khoản cá nhân và trực tiếp tại bệnh viện, chị Toàn còn nhận được khoảng 70 triệu đồng từ những tấm lòng hảo tâm. Như vậy, tính đến thời điểm hiện tại, gia đình đã nhận được tổng số tiền hơn 600 triệu đồng.

Chị Dương Thị Toàn (mẹ bệnh nhân Đức) cùng các y, bác sĩ trân trọng đón nhận số tiền 531.312.514 đồng bạn đọc Dân trí giúp đỡ (Ảnh: Hương Hồng).

Trân trọng đón nhận số tiền lớn được bạn đọc Dân trí giúp đỡ, chị Dương Thị Toàn không giấu được xúc động.

“Nếu không có các y, bác sĩ và bạn đọc Dân trí cùng các nhà hảo tâm giúp đỡ, có lẽ gia đình tôi đã không thể đi tiếp. Số tiền này không chỉ cứu con tôi, mà còn cứu cả gia đình khỏi bế tắc. Tôi thực sự biết ơn và không biết nói gì hơn ngoài hai chữ cảm ơn!”, chị Toàn run run bày tỏ.

Đồng hành cùng gia đình Anh Đức trong suốt quá trình điều trị, anh Lê Trung Tơn, Hành chính trưởng khoa Hồi sức cấp cứu, Bệnh viện Bỏng Quốc gia, cho biết:

“Trường hợp của Anh Đức là một ca bệnh nặng, quá trình điều trị kéo dài và đầy thách thức. Sự hỗ trợ kịp thời từ bạn đọc báo Dân trí và các nhà hảo tâm đã giúp gia đình bệnh nhân yên tâm hơn, để chúng tôi tập trung tối đa cho công tác chuyên môn. Xin trân trọng cảm ơn báo Dân trí và các bạn đọc”.

Cú phóng điện cao thế oan nghiệt đẩy chàng trai trẻ đến lằn ranh sinh tử (Ảnh: Hương Hồng).

Anh Trung Tơn chia sẻ thêm, hiện Anh Đức đã vượt qua nguy kịch, dần hồi phục, có thể ngồi dậy, trò chuyện và tự làm một số việc nhẹ nhàng phục vụ bản thân.

Nguyễn Anh Đức là hoàn cảnh trong bài viết “Mẹ ung thư đổ gục khi con trai bỏng điện bất động giữa ranh giới sinh tử”, đã được báo Dân trí đăng tải trước đó.

Ngày 9/10/2025, khi đang câu cá, Đức không may bị phóng điện cao thế. Ngay sau tai nạn, em được đưa đến Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An sơ cứu rồi chuyển khẩn cấp ra Bệnh viện Bỏng Quốc gia lúc 2h30 ngày 10/10/2025.

Do tổn thương quá sâu và lan rộng, quá trình điều trị cho Đức vô cùng khó khăn. Các bác sĩ đã phải phẫu thuật cắt cụt hoàn toàn cánh tay trái, đồng thời cắt lọc 4 ngón và một phần bàn tay phải của bệnh nhân.

Những ngày đầu, gia đình gần như rơi vào tuyệt vọng, khi chi phí điều trị lớn vượt xa khả năng của một gia đình ở miền quê Nghệ An. Người mẹ gầy gò ngày ngày túc trực bên giường bệnh, vừa lo cho con, vừa lo không biết lấy đâu ra tiền để tiếp tục hành trình cứu chữa.

Nhờ sự nỗ lực cứu chữa của các y, bác sĩ, sự tận tình chăm sóc của gia đình và hơn 600 triệu đồng bạn đọc Dân trí cùng nhà hảo tâm chung tay giúp đỡ, chàng trai Nguyễn Anh Đức đã vượt qua nguy kịch (Ảnh: Hương Hồng).

Nhờ sự nỗ lực không ngừng nghỉ của các y, bác sĩ, cùng sự chung tay kịp thời của bạn đọc Dân trí và các nhà hảo tâm, phép màu đã dần hiện hữu. Đức qua cơn nguy kịch, các chỉ số sinh tồn ổn định hơn. Hiện tại, em đã được chuyển sang khoa Liền vết thương để tiếp tục điều trị và phục hồi.

Từ lằn ranh mong manh của sự sống, Đức đã có thể tiếp tục hành trình hồi phục. Con đường phía trước vẫn còn dài, với nhiều đợt điều trị và chăm sóc chuyên sâu, nhưng ánh mắt người mẹ đã bớt đi nỗi hoang mang tuyệt vọng.