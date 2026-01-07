Người phụ nữ ung thư thận bật khóc trước nguy cơ ngừng điều trị vì cạn tiền

"Không còn tiền, chắc tôi phải đưa vợ về quê, tới đâu hay tới đó"

Nằm co người trên giường bệnh tại khoa Nội huyết học, Bệnh viện Ung Bướu TPHCM (cơ sở 2), bà Võ Thị Hồng (56 tuổi, quê thôn Chánh An, xã Hòa Hội, tỉnh Gia Lai) phải gồng mình chịu đựng những cơn đau do căn bệnh ung thư thận giai đoạn 4.

Ngồi bên cạnh, ông Trần Văn Thọ (SN 1962, chồng bà Hồng) lặng lẽ nắm chặt tay vợ, cố gắng động viên bà chống chọi với bệnh tật. Hơn nửa năm điều trị với nhiều lần xạ trị, truyền thuốc, mái tóc của bà Hồng đã rụng sạch.

Người phụ nữ ung thư thận đứng trước nguy cơ ngừng điều trị vì cạn tiền (Video: An Huy).

Theo các bác sĩ, bệnh của bà Hồng có dấu hiệu chuyển biến tích cực, đáp ứng phác đồ điều trị. Tuy nhiên, gia đình bà đang rơi vào cảnh bế tắc vì không còn kinh phí để tiếp tục chạy chữa. Sau nhiều tháng điều trị cho vợ, ông Thọ đã chi hết số tiền tích lũy ít ỏi từ việc làm nông, đồng thời vay mượn người thân gần 100 triệu đồng, nay cũng đã cạn.

“Những tài sản giá trị trong nhà cùng vật nuôi đều đã bán gần hết. Tôi rơi vào cảnh bế tắc vì không còn tiền chữa bệnh cho vợ. Tôi không biết những ngày tới sẽ xoay xở ra sao. Nếu không còn tiền, chắc tôi phải đưa vợ về quê, tới đâu hay tới đó”, ông Thọ nghẹn ngào.

Chia sẻ về hành trình phát hiện bệnh, bà Hồng cho biết, đầu tháng 5/2025, bà xuất hiện triệu chứng đau thắt một bên hông. Sau khoảng một tuần tự mua thuốc uống nhưng không thuyên giảm, bà đến Bệnh viện Đa khoa TP Quy Nhơn thăm khám và được chẩn đoán viêm ruột thừa.

Bà Hồng bật khóc vì gia đình đã cạn tiền, không còn khả năng tiếp tục trị bệnh (Ảnh: An Huy).

Bà Hồng còn hy vọng nhưng gia đình đã cạn tiền, bác sĩ mong bạn đọc hảo tâm giúp sức

Sau ca phẫu thuật, trở về nhà, bà Hồng vẫn tiếp tục bị những cơn đau quặn thắt vùng bụng như trước. Khi quay lại bệnh viện, bác sĩ chẩn đoán bà bị thận ứ nước và kê thuốc điều trị. Uống thuốc được 3 ngày, bà bất ngờ bị liệt một chân.

Nghĩ bệnh do phong thấp, ông Thọ chở vợ đi bấm huyệt, mua thuốc bắc về sắc uống nhưng tình trạng không cải thiện. Lúc này, gia đình đưa bà Hồng đến Bệnh viện Y Dược TPHCM thăm khám thì bàng hoàng nhận tin bà mắc ung thư thận giai đoạn 4.

Sau đó, ông Thọ tiếp tục đưa vợ đến Bệnh viện Ung Bướu TPHCM (cơ sở 2) để điều trị. Tại đây, bà Hồng trải qua nhiều đợt xạ trị, sức khỏe dần chuyển biến tốt. Thế nhưng, kinh tế gia đình ngày càng kiệt quệ, không đủ điều kiện theo tiếp phác đồ điều trị của bác sĩ.

Theo ông Thọ, chi phí ăn uống, thuốc men và giường bệnh cho vợ mỗi ngày gần 1 triệu đồng, trong khi quá trình điều trị còn kéo dài.

Ông Thọ từng là bộ đội tham gia chiến đấu bảo vệ biên giới Tây Nam. Sau khi xuất ngũ, ông về quê lập gia đình, vợ chồng làm nông, thu nhập bấp bênh. Số tiền kiếm được chủ yếu lo cho hai con ăn học nên không có tích lũy. Chỉ sau vài tháng điều trị, mọi khoản dành dụm đã cạn sạch, gia đình phải tiếp tục vay mượn để cầm cự.

Bà Hồng mệt mỏi nằm trên giường bệnh tại Bệnh viện Ung Bướu TPHCM (cơ sở 2) (Ảnh: An Huy).

“Hai con đã ra ở riêng, cuộc sống cũng khó khăn nên không thể giúp đỡ nhiều. Bác sĩ nói sức khỏe vợ tôi đang tiến triển tốt, nhưng gia đình đã hết tiền nên tôi lo lắm. Nếu không có sự giúp đỡ, vợ tôi chỉ biết phó mặc cho số phận”, ông Thọ nghẹn giọng.

Bác sĩ Phan Minh Châu, Phó Trưởng khoa Nội huyết học, Bệnh viện Ung Bướu TPHCM (cơ sở 2) chia sẻ với phóng viên Dân trí, bà Hồng bị ung thư thận giai đoạn 4, với nhiều tổn thương gồm hạch cổ, hạch trong ổ bụng, hạch chậu, tổn thương thận - niệu quản bên trái và tủy xương.

Theo bác sĩ Châu, ngoài các phác đồ hóa trị chung, bệnh nhân có nguy cơ di căn lên hệ thần kinh trung ương khoảng 15%. Dự kiến, bà Hồng sẽ được điều trị 6 đợt hóa trị, mỗi đợt cách nhau 3 tuần. Tỷ lệ bệnh nhân chữa được căn bệnh này khoảng 60%.

“Khi nhập viện, bà Hồng trong tình trạng rất nặng. Sau quá trình điều trị, sức khỏe bệnh nhân đã cải thiện rõ rệt, có thể tự sinh hoạt và đi lại. Tuy nhiên, ngoài chi phí điều trị, các khoản ăn ở, đi lại cũng là gánh nặng lớn đối với gia đình. Chúng tôi mong bạn đọc báo Dân trí quan tâm, hỗ trợ để bà Hồng có điều kiện tiếp tục điều trị”, bác sĩ Châu chia sẻ.

Bà Võ Thị Hồng bật khóc trước hoàn cảnh của mình (Ảnh: An Huy).

Ông Đinh Thành Tiến, Chủ tịch UBND xã Hòa Hội (tỉnh Gia Lai) xác nhận, gia đình bà Võ Thị Hồng thuộc diện đặc biệt khó khăn tại địa phương. “Địa phương rất mong bạn đọc báo Dân trí quan tâm, chung tay hỗ trợ để bà Hồng có thêm kinh phí điều trị bệnh”, lãnh đạo xã Hòa Hội bày tỏ.